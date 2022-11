Dėl jaunuolių elgesio – skundai: apdergia tokiais žodžiais, kurių net nežinau

Keikėsi ir šiukšlino

Klaipėdietis Petras pasakojo, kad moksleiviai per ilgąsias pertraukas ar turėdami laisvas pamokas atbėga iki daugiabučių ir šalia jų rūko, o bandant jaunuolius sudrausminti, šie atšauna keiksmais.

"Gyvenu prie Sendvario progimnazijos. Niekaip neapsiginame vyresnių klasių mokinių. Jie nuolatos, per ilgąsias pertraukas, bėgioja per kiemus parūkyti, daro netvarką. Pabandžius kažką jiems pasakyti, apdergia tokiais žodžiais, kurių net nežinau. Susirenka ne tik berniukai, bet ir mergaitės. Savo akimis mačiau, kaip sulindę už namo kampo rūko. Parduotuvėje Tilžės g. prisiperka maisto, po to valgydami mėto šiukšles, užuot išmetę į prie mokyklos esančią šiukšlinę", – skundėsi vyras.

Petras taip pat tikino, esą buvo nuversti trys tvarkingai pastatyti paspirtukai, kai pro šalį ėję šeši vaikinai specialiai juos paspyrė, kad įsijungtų paspirtukų signalizacija.

"Kreipiausi į Viešosios tvarkos skyrių, policiją, mokyklą. Niekas padėti negali ar nenori. Kol policija atvažiuoja, jie išsibėgioja. Bendravome su mokykla, mums pasakė: kadangi jie ne mokyklos teritorijoje, yra laisvi vaikai, eina kur nori. Taip, bet nereikia daryti kitiems problemų", – teigė Petras.

Pažeidėjų neužfiksavo

Anot Viešosios tvarkos skyriaus Kontrolės ir prevencijos poskyrio vedėjo Lino Lapinsko, nusiskundimų dėl moksleivių išties būta.

"Pranešimas apie tai, kad šios mokyklos mokiniai rūko, šiukšlina daugiabučių namų kiemuose, buvo gautas rugsėjo pradžioje. Skyriaus specialistai patikrinimų metu rugsėjį, spalio pradžioje daug kartų lankėsi šiuose kiemuose, bet rūkančių ar šiukšlinančių mokinių neužfiksavo. Patikrinimų metu tikrinsime šią informaciją. Žmonės apie tokius pažeidimus taip pat gali pranešti ir policijai", – paaiškino L.Lapinskas.

Mokytojai rengia reidus

Sendvario progimnazijos direktorė Lina Logvinovienė sakė, kad tokio dalyko kaip "langai" tarp pamokų šioje mokykloje apskritai nėra, vaikai – nuolatos užimti.

Socialinių įgūdžių, karjeros ar kitokias pamokas veda socialinė pedagogė, psichologė ar kiti darbuotojai.

Kiekviena jų trunka dešimt minučių. Dvi ilgosios – pirmoji po trijų pamokų trunka 20 min., o ilgoji, pietų pertrauka – 30 min. Per visas pertraukas vyksta mokytojų budėjimas.

"Veikiausiai tas pats gyventojas mums skambino spalio mėnesį. Iki tol mes jokių nusiskundimų nesame gavę. Po šio skambučio atkreipėme dėmesį ir buvo išsiųstas laiškas tėveliams su atsakomybių aprašymu. Mūsų socialinė pedagogė, pasitelkusi kitą specialistą, susiplanavo ir darė rūkymo reidus. Mūsų vaikų neužfiksuota. Reidus rengiame ir lapkričio mėnesį", – teigė direktorė.

Teritorijos palikti negalima

Tokių reidų metų pastebėti kitų mokyklų moksleiviai, juos galima atskirti pagal uniformą.

Direktorė pabrėžė, kad gyventojo skambutis tikrai nebuvo ignoruotas. Per įgūdžių pamokas ir klasių valandėles integruojamos temos apie alkoholio ir tabako poveikį, pasekmes.

"Mokyklos teritorijos, kol vyksta pamokos, palikti negalima. Teigti ir pripažinti, kad kažkuo esame kalti – tikrai ne, bet kiek įmanoma stengsimės, jeigu rasime kažkokį nusižengimą, bandysime tvarkyti, reaguosime, informuosime tėvus, kviesime ir kalbėsimės, bet kol kas jokių pažeidimų nematėme. O mokytojai per pertraukas budi – ir lauke, ir mokyklos teritorijoje", – kalbėjo L.Logvinovienė.

Mokyklos vadovė taip pat sakė, kad nėra malonu sulaukti skundų, tačiau stengiamasi daryti viską, kas įmanoma. O kalbant apie jaunuolius, kaip šauksi, taip ir atsilieps.

"Auklėti reikia, bet gal gražiomis priemonėmis", – siūlė direktorė.