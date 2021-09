Dėl COVID-19 simptomus jaučiančios dukros – klaidų virtinė: galima ir išprotėti

Tyrimų atsakymai – skirtingi

Moteris pasakojo, kad praėjusio ketvirtadienio popietę buvo pranešta, kad susirgo septyni dukros bendraklasiai, auklėtoja taip pat pasijuto prastai. Palangiškė sulaukė ir laiško, kad turint galimybę vaiko geriau nevesti į prailgintą grupę, bus aiškinamasi, ar klasėje nėra sergančiųjų COVID-19. Penktadienį į klasę jau nebeatėjo 12 vaikų, o mokyklos direktorė pranešė, kad klasėje yra patvirtintas koronaviruso atvejis ir vaikai mokysis nuotoliniu būdu.

„Mokykloje buvo imtasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta izoliacija“, – pasakojo antros klasės mokinės, kurios penktadienį į mokyklą jau nebeleido, mama. Ji atkreipė dėmesį, kad klasės vaikai taip ir nebuvo tirti kaupinių metodu, nes maždaug pusė tėvų nesutiko, kad jų atžalos būtų testuojamos. „Buvo uždelsta vaikams atlikti testus ir galbūt išvengti didesnio sergamumo. Vaikai taip ir liko netestuoti, jiems mokykloje tyrimo neatliko ir nustačius koronaviruso atvejį, tad jie neištirti ir išėjo mokytis nuotoliniu būdu“, – sakė I. Mėčienė.

Penktadienį į mokyklą neleista pašnekovės dukra Rugilė netrukus pasijuto prastai – vakare septynmetė nepanoro valgyti mėgstamų šašlykų, naktį iki 37.8 – 37.9 laipsnių pakilo temperatūra. Dieną temperatūra pakildavo iki 37.5 laipsnių. Taip tęsėsi dvi dienas. Mergaitė skundėsi prarasta uosle, nosies, gerklės, galvos skausmu. Paskambinus į Karštąją liniją buvo patarta temperatūros nemušti, tad mergaitė vartojo vitamino C, gėrė karštų gėrimų. Trečią naktį temperatūra jau buvo normali, bet mergaitė pradėjo kosėti.

Sekmadienį pašnekovė vaistinėje nupirko du testus. Tyrimus atliko pagal instrukcijas, tačiau sulaukė skirtingų atsakymų. „Pirmiausia dukrai padariau testą iš nosies – atsakymas buvo teigiamas. Atlikus testą iš seilių – gautas neigiamas atsakymas. Pasimetėme – kuriuo tikėti? – pasakojo pašnekovė. – Tada sužinojau, kad galima nelaukti 10 dienų ir Palangoje užsiregistruoti greitajam antigenų tyrimui – stoti į bendrą eilę, tada gal ir priims skubos tvarka. Tačiau tyrimui reikia užsiregistruoti savo mieste, diena – nesvarbi.“

Kad dukra turėtų „auksinį bilietą“ antradienį jai padarėme ir PGR tyrimą Gargžduose. Na, ir uoga ant torto – sulaukėme neigiamo tyrimo atsakymo.

Iš vaistinės pirktų testų rezultatai. Asmeninio arch. nuotr.

Moteris pirmadienį nuvažiavo į Palangos baseino aikštelėje esantį punktą ir stovėdama eilėje užregistravo dukrą greitajam antigenų COVID-19 tyrimui. „Padaviau dukros pasą, testą paėmė iš vaiko nosies. Atsakymas ateina per 10 – 15 minučių. Po 10 minučių skambina iš laboratorijos ir sako, kad dukros tyrimo atsakymas – teigiamas. Pataria registruotis PGR tyrimui, informuoti šeimos gydytoją. PGR tyrimą „užskaito“ visur, nors jo atlikti nėra privaloma, nes vaikui yra nustatytas koronavirusas, tad abu šie tyrimai yra „užskaitomi“. Kad dukra turėtų „auksinį bilietą“ antradienį jai padarėme ir PGR tyrimą Gargžduose. Na, ir uoga ant torto – sulaukėme neigiamo tyrimo atsakymo, – sakė moteris.

Maldavo greitai atlikti tyrimus

I. Mėčienė pasakojo, kad net ir COVID-19 simptomus jaučiančiam ir prastai besijaučiančiam vaikui atlikti nemokamą PGR tyrimą niekas neskuba. „Sekmadienį pasiskambinus į Palangos mobilųjį patikros punktą, darbuotojai pasakė, kad neturi galimybės mums pasiūlyti testo be rugsėjo 16 dienos. Visoje Žemaitijoje, jau nekalbu apie Palangą, jie neturi vietos anksčiau nei rugsėjo 16-oji. Artimiausias laisvas laikas – Jonavoje. Tyrimui Palangoje nesiregistravau, galvojau rasiu kitą kelią – susiradau mokamą tyrimą Klaipėdoje, užsiregistravome. Iš dešimto karto randu vietą Gargžduose – su sergančiu vaiku 80 km pirmyn atgal važiuojame, – sakė palangiškė. – Šeimos gydytojai vizitui nepriima, jeigu klasėje yra diagnozuotas COVID-19, o tu neturi atsakymo. Nei plaučių paklausys, nieko, tik telefonu gali konsultuoti.“

Turiu būti nesąžininga pilietė, kuri važiuoja, užlenda į eilę, maldauja, kad jos vaikui padarytų testą, nes negalime laukti tiek dienų.

Pašnekovė neslepia, tam, kad dukrai būtų atlikti nemokami tyrimai jai teko pasitelkti iškalbos meną, maldauti ir tikėtis darbuotojų gerumo.

„Turiu būti nesąžininga pilietė, kuri važiuoja, užlenda į eilę, maldauja, kad jos vaikui padarytų testą, nes negalime laukti tiek dienų. Serga vaikas, jis kosėja, labai neramu. Juk COVID-19 yra specifinis gydymas“, – sakė moteris, kurios dukrai anksčiau nei buvo paskirta data buvo atliktas tiek greitasis antigenų tyrimas Palangoje, tiek PGR tyrimas Gargžduose. Mergaitės klasės draugai atlikti tyrimų važiavo ir į Telšius, ir į Rietavą.

COVID-19 diagnozavo ne dukrai, o mamai

Nepaisant painiavos ir gausybės pastangų greitai atlikti tyrimus, antradienį pašnekovė sulaukė ir iš kojų verčiančio skambučio. Pirmiausia šeimos gydytojas pranešė, kad teigiamo mergaitės tyrimo rezultato sistemoje neranda, tačiau I. Mėčienė nieko blogo neįtarė – galvojo, kad informacija dar nespėjo patekti į sistemą. „Antradienį po pietų sulaukiau skambučio iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), man pranešė, kad koronavirusu sergu aš, o ne dukra. Sistemoje teigiama diagnozė įrašyta man, nors greitąjį antigenų tyrimą Palangoje darė dukrai. Taip, registracija vyko per mane, ten labai painu, bet punkte daviau tik dukros pasą, suvesti vaiko duomenys. Tai, kaip galėjo darbuotojai surašyti vaiko duomenis, o atsakymą gauti aš?“ – klausė moteris.

Rugilės mama tikino supranti, kad galėjo būti padaryta žmogiška klaida – suklysti galėjo tiek ji, tiek darbuotojai.

Pagal pilną vakcinacijos schemą paskiepyta moteris teigė, kad ji tyrimo neatliko nė karto, simptomų taip pat nejaučia ir neištaisyta klaida jos netenkino.

„Paskambinau į Karštąją liniją ir jie pasakė, kad turėčiau džiaugtis, kad man padarė ne PGR tyrimą, nes tada nieko negalėtų pakeisti ir man reikėtų izoliuotis. Tad man patarė pasidaryti, o dukrai pakartoti PGR tyrimą“, – pamena moteris.

Man pranešė, kad koronavirusu sergu aš, o ne dukra.

Trečiadienį ji nuvyko į Klaipėdą ir paprašė, kad būtų atlikti PGR tyrimai.

„Sistema yra labai sumauta. Sergančiajam turi būti greitai padarytas tyrimas. Palangoje vaikai serga masiškai, suprantu, kad viskas užkimšta, tačiau su sergančiu vaiku neturėtų reikėti važiuoti daug kilometrų dėl testo, o ir klaidas galėtų spręsti normaliai. Absurdas – dėl klaidos turiu teigiamą atsakymą, o apie tai informavus, parašyta, kad su manimi susisieks per 10 darbo dienų. Aš paskiepyta, nesergu, paisiau visų taisyklių, tad sėdėti namuose neturiu galimybės. Suprantu, kad galima suklysti, bet reikia mokėti tą klaidą ištaisyti, nes žmogui susigadina gyvenimo kokybė. Jeigu neturėčiau vyro, aš net negalėčiau nuvažiuoti sergančiai dukrai nupirkti vaistų. Turėjo du metus sutvarkyti sistemą, o dabar – toks chaosas. Per šias keturias dienas, kai esu įsivėlusį į šį serialą, galima ir išprotėti“, – skundėsi moteris. Ji teigė, kad sergančią dukrą prižiūrės jos vyras.

Jos neramina ir tai, kad nežinodama apie per klaidą jai priskirtą COVID-19 diagnozę, ji antradienį su galimybių pasu lankėsi keliose viešose vietose. „Ar neturėtų būti taip, kad jeigu žmogus serga, tai jis neturėtų būti įleidžiamas į viešas vietas?“ – klausė pašnekovė.

Ketvirtadienį moteris pranešė, kad paaiškėjo trečiadienį Klaipėdoje atliktų PGR tyrimų rezultatai. Pašnekovė sulaukė neigiamo tyrimo atsakymo, o dukros PGR tyrimo rezultatas – teigiamas. Mergaitės būklė stabili, tačiau jai vis dar dingusi uoslė, septynmetė kosėja. Mergaitei buvo atlikti nemokami tyrimai, pirmasis – nes neturėjo kontaktą su sergančiuoju, kiti – su gydytojo siuntimu. I. Mėčienė redakcijai pateikė visų atliktų testų ir tyrimų rezultatus.

„Dėl klaidingos mano diagnozės skambinau visur, nėra jokio atsakymo, siunčia vieni nuo kitų. Jau net ašaros kaupiasi, – sakė moteris, kuriai galiausiai buvo pažadėta klaidą ištaisyti. – Sulaukiau laiško iš NVSC, kad atšaukė mano teigiamą atsakymą, nes buvo padaryta klaida. O juk keturias dienas skambinau varpais. Labai pagelbėjo šeimos gydytojas ir viena NVSC darbuotoja, kuri nepatingėjo pati pasigilinti į mano situaciją ir man padėti.“

Per šias keturias dienas, kai esu įsivėlusį į šį serialą, galima ir išprotėti.

Kodėl tyrimų atsakymai – skirtingi?

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klinikinių tyrimų skyriaus vedėja Svajūnė Muralytė paaiškino, dėl kokių priežasčių galėjo būti gauti nevienodi tyrimų ir testų rezultatai.

„Greitųjų testų rezultatas skiriasi, nes buvo skirtinga tiriamoji medžiaga – tepinėliai iš nosies landos – teigiami, iš seilių – neigiamas. Seilėse viruso koncentracija dažnai būna mažesnė, todėl testas galėjo būti neigiamas. Taip pat greitieji testai gali būti ir klaidingai teigiami, nes jų tikslumas nėra 100 proc. Gali būti kelios priežastys, kodėl buvo neigiamas PGR tyrimas: blogai paimtas ėminys arba mergaitė yra sveikimo stadijoje ir viruso koncentracija yra žemiau aptikimo ribos“, – aiškino S. Muralytė.

Ji teigė, kad visada siūloma vadovautis PGR tyrimo rezultatais, nes šis tyrimo metodas yra jautresnis ir tikslesnis. Kadangi mergaitė dar jaučia simptomus, jai, sulaukus neigiamo atsakymo, buvo rekomenduojama pakartoti PGR tyrimą.

Asociatyvi Freepik nuotr.

NVSC atstovė Justina Petravičienė papildė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistės žodžius. „Savikontrolės testas iš vaistinės turi būti tam tikro specifiškumo bei jautrumo ir gali nustatyti ligą tam tikroje fazėje. Jie yra skirti savikontrolei (atsakymas priklauso nuo daug dalykų, tarkim, ar laikomasi visų instrukcijų), ligai patvirtinti jie nėra tinkami, – sakė NVSC atstovė. – Jeigu asmuo jaučia simptomus, primygtinai rekomenduojame registruotis į mobilųjį punktą ir atlikti arba antigeno tyrimą arba PGR tyrimą. Šie testai irgi skiriasi. Antigeno testo, kuris atliekamas mobiliajame punkte, specifiškumas, kad, ar žmogus šiuo metu serga (tai priklausomai nuo antigenų kiekio), realiai parodo per penkias dienas nuo simptomų atsiradimo ar per septynias dienas nuo turėto kontakto su užsikrėtusiuoju ar įtariamo sergančiojo. PGR tyrimas yra laikomas auksiniu standartu, nes jis, jaučiant simptomus, gali parodyti ligą per penkias dienas ir per penkias dienas, turėjus kontaktą su užsikrėtusiuoju. Jis gali parodyti anksčiau, kad asmuo serga, nors nejaučia simptomų. Kalbant apie antigeno testą, jis dažniausiai besimptomės ligos atveju nėra visiškai tinkamas, bet tai priklauso nuo antigenų kiekio.“

Ji teigė, kad mobiliųjų punktų užimtumo NVSC nekontroliuoja, o už sklandų jų darbą yra atsakingos savivaldybės, visa tai prižiūri Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Ką daryti?

Ką daryti moteriai, kuriai per klaidą priskirtas teigiamas atsakymas? Ar izoliuotis?

„Jeigu žmogus neatliko testo COVID-19 ligai nustatyti, tai jam liga ir negalėjo būti nustatyta. Jeigu įvyko klaida, reikia to nepalikti ir spręsti. Ji turėtų aiškintis su žmonėmis, kurie registravo tyrimui – ar buvo registruotasi telefonu 1808, ar nuvykus tiesiai į punktą, – sakė J. Petravičienė. – Jeigu žmogus yra pilnai paskiepytas (dvi dozės ir po antros praėjo 14 dienų, jei viena vakcinos dozė, taip pat praėjus 14 dienų), net ir turėjus didelės rizikos sąlytį, jam nereikia izoliuotis. Jeigu mergaitei iš tiesų patvirtinta COVID-19 liga, tokiu atveju, tėvai, kurie yra pilnai paskiepyti, gali nesiizoliuoti – jiems yra numatyta išimtis ir nėra skaičiuojamas joks terminas (persirgus – 210 dienų).“

Anot specialistės, tėvams rekomenduojama sumažinti nebūtinų kontaktų skaičių ir trečią dieną po sąlyčio atlikti PGR testą COVID-19 nustatyti. „Kadangi tėvai su dukra nuolat būna sąlytyje, tai gali tai bet kuriuo metu ir padaryti. Jeigu pajaustų simptomus, nes žymiai rečiau, bet ir skiepytas žmogus gali susirgti, tuomet asmeniui reikėtų elgtis įprastai – izoliuotis“, – aiškino specialistė.

Mergaitei, jaučiančiai simptomus, reikia izoliuotis ir pakartoti PGR tyrimą.

SAM Spaudos tarnybos vyriausiasis specialistas Julijanas Gališanskis teigė, kad įvykus klaidai, reikėtų kreiptis į tyrimą atlikusią įstaigą, nes būtent jos darbuotojai yra atsakingi už korektišką duomenų suvedimą į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (e. sveikatą).

Pasiteiravus, ar normalu, kad prastai besijaučiantis ir COVID-19 simptomus jaučiantis vaikas nemokamo PGR tyrimo turi laukti maždaug savaitę arba vykti tirtis daugybę kilometrų į kitas vietoves, SAM atstovas pacitavo operacijų vadovo sprendimą.

freepik.com nuotr.

„Mobilių punktų darbą reglamentuoja 2020 m. kovo 16 d. operacijų vadovo sprendimas Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame sprendime yra toks punktas: 5¹. Organizuojant mobiliojo punkto darbą, registracija tyrimams turi būti planuojama ne mažiau kaip 14 dienų laikotarpiui. Registracija tyrimams mobiliajame punkte stebima ir organizuojama taip, kad būtų užtikrinama galimybė simptomus jaučiantiems ar teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą gavusiems užsiregistruoti tyrimui per 24 val., o profilaktiniam tyrimui – per 48 val. – laiške rašė J. Gališanskis. – Mobilius punktus steigia ir testavimą juose organizuoja savivaldybėms pavaldžios gydymo įstaigos. Susidūrus su kliūtimis patekti į punktą reikėtų informuoti savivaldybės administraciją.“

Komentaras

Saulius Čaplinskas

Užkrečiamųjų ligų specialistas profesorius

– Mergaitės tyrimų rezultatai buvo nevienodi. Ką tokiu atveju daryti tėvams?

– Ligas gydo gydytojai, tad jie ir turėtų spręsti pagal mergaitės savijautą, epidemiologinę analizę, ir, aišku, pagal tyrimus. Vieno aiškaus tyrimo, kuris atsakytų į visus klausimus visose ligos stadijose, nėra.

Gerai, kad tėvai domisi tyrimais ir jų rezultatais, bet tyrimų rezultatai iš esmės yra skirti gydytojui.

Mergaitei nebūtina hospitalizacija, tačiau reikia, kad ji būtų šiltai, vartotų kuo daugiau skysčių ir vitaminų. Galima naudoti ir nosies purškalus su jota karageninu, jei mergaitė išskiria virusus kvėpuodama, tai tas juos suriša. Taip ji save ir kitus mažiau užkrės. Jei žmogus neužsikrėtęs, tai pasipurškęs, neužsikrės. Jeigu sveikata blogėja, tada svarbu būti tiesioginėje gydytojo priežiūroje.

– Kaip vertinate situaciją, kad net ir COVID-19 ligai būdingus simptomus jaučiančiam vaikui nemokamo PGR tyrimo gali tekti laukti ir bemaž savaitę?

– Nežinau, kokia situacija Palangoje, bet Klaipėdoje yra ne viena privati laboratorija. Laboratorijų tinklas yra išvystytas labai plačiai, tai jeigu privačios laboratorijos iki šiol yra neįtrauktos, jeigu su jomis nesudaroma sutartis ir panašiai, kažkas yra ne taip. Greitai padaryti laboratorinį tyrimą nebūtų jokios problemos, jeigu nėra pakankamai greitai, pačios laboratorijos išplėstų resursus, reiškia joms nėra suformuotas poreikis ir t.t. Tad siūlau arba testuotis privačiame sektoriuje, arba valstybės politiką keisti (ypač tokiais atvejais, kai yra klinikinis įtarimas) kad žmogus galėtų gauti siuntimą ar kažką. Ką siūlo Pasaulio sveikatos organizacija? Testuotis, testuotis, testuotis, kad kuo greičiau būtų nustatytas užsikrėtęs asmuo, kad jis galėtų izoliuotis ir kad galėtų izoliuotis jo kontaktai. Jeigu delsime su tyrimais, tai bus praleistas laikas ir žmogus platins infekciją. Pritariu teiginiui, kad nėra normalu laukti savaitę, turi būti iškart atliktas testas.

– Kaip vertinate padarytą klaidą, kai mamai klaidingai buvo priskirta teigiama diagnozė. Ar pilnai paskiepytai moteriai izoliuotis?

– Žmogiškas klaidas daug kas gali padaryti. Jeigu ji buvo su mergaite, kuri iš visko sprendžiant yra serganti, tai pati mama turėtų suprasti, kad ji turi maksimaliai apriboti savo kontaktus. Nesvarbu, kad ji skiepyta. Ir skiepytas žmogus gali užsikrėsti, ypač delta atmaina, ir ilgai būdamas kontakte su savo dukra. Ji gali kelti pavojų infekcijos plitimui. Paskiepytam žmogui yra mažesnė tikimybė užsikrėsti, bet jis gali susirgti.