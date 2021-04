Deklaruoti – paskutinės dienos: pajamas deklaravo apie 75 tūkst. klaipėdiečių

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, per praėjusius metus gautas pajamas jau deklaravo apie 75 tūkst. Klaipėdos miesto gyventojų.

Laiko – mažai

Turtą deklaravo apie 2,8 tūkst. gyventojų. O štai prašymus skirti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramai užpildė 8,6 tūkst. miestiečių.

Klaipėdiečiai dalį GPM pageidavo skirti įvairioms organizacijoms, meno kūrėjams, profesinėms sąjungoms ir politinėms partijoms.

Šiemet deklaravimo termino pabaiga – gegužės 3 d., artėjantis pirmadienis.

„Kasmet vis daugiau gyventojų pasinaudoja GPM lengvatomis, tačiau svarbu tai, kad mokesčio permoka grąžinama tik pagal teisingai užpildytas Pajamų mokesčio deklaracijas už praėjusius ir ankstesnius mokestinius laikotarpius. Turimais duomenimis, apie 47 tūkst. klaipėdiečių šiemet turėtų susigrąžinti dalį GPM, o dalis deklaravusiųjų – sumokėti. Primename, kad pasinaudoti GPM lengvatomis galima už penkis ankstesnius mokestinius laikotarpius, jeigu yra pateiktos, patikslintos tų mokestinių laikotarpių deklaracijos“, – paaiškino Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktorė Laimutė Mačernienė.

Anot jos, ne taip aktyviai, kaip tikimasi, gyventojai teikia turto deklaracijas – šią pareigą atliko tik pusė visų turtą privalančių deklaruoti klaipėdiečių.

„Atkreipiame ir individualią veiklą pagal pažymą ar su verslo liudijimu vykdančių klaipėdiečių dėmesį. Pajamų deklaracijas kol kas pateikė tik kiek daugiau nei trys penktadaliai verslininkų, o jas pateikti turi per 15 tūkst. klaipėdiečių. Taip pat Mokesčių inspekcija pagal iš pavežėjimo platformų gautus duomenis atnaujino vežėjų 2020 m. pajamų mokesčio deklaracijas – šią veiklą vykdantiems gyventojams duomenis reikėtų pasitikrinti ir deklaruoti iki gegužės 3 d.“, – priminė L.Mačernienė.

Priminė prievoles

Primenama, kad iki gegužės 3 d. deklaruoti gautas pajamas turi ir savo nekilnojamąjį turtą kitiems gyventojams (įskaitant ir gyvenamąjį būstą) pernai nuomoję klaipėdiečiai – gyventojai, kurie nuomojo patalpas neįsigiję verslo liudijimo, deklaravę pajamas nuo jų turi sumokėti atitinkamo dydžio GPM.

Taip pat pajamų deklaracijas turi pateikti ir verslo liudijimus apgyvendinimo paslaugoms ar patalpų nuomai praėjusiais metais turėję gyventojai net ir tuo atveju, jei pajamų iš šios veiklos negavo.

„Norėtume atkreipti dėmesį, kad pajamų deklaruoti nepamirštų tie gyventojai, kurie turi galimybę susigrąžinti pajamų mokesčio permoką dėl per mažo pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD), taip pat jei buvo pritaikytas per didelis NPD ir dėl to yra privalu sumokėti neatitikimą“, – nurodė L.Mačernienė.

Pajamas deklaruoti turi ir gyventojai, kurie gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius.

Pavyzdžiui, brangiau nei pirko pardavė neišlaikytą nuosavybėje nekilnojamąjį turtą, automobilį.

Primenama, kad apmokestinamas tik gyventojo gautas pelnas pardavus turtą brangiau nei buvo įsigyta ir neišlaikytas nuosavybėje nustatytą laikotarpį: nekilnojamasis turtas – 10 metų, transporto priemonės – 3 metus.

GPM, pardavus būstą brangiau, mokėti nereikia, jeigu gyventojas pardavė būstą, kuriame dvejus metus iki pardavimo buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą arba būste iki pardavimo gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei dvejus metus, tačiau gautos būsto pardavimo pajamos per vienerius metus buvo panaudotos kitam būstui įsigyti, kuriame buvo deklaruota gyvenamoji vieta.

„Atkreipiame dėmesį, kad gyventojams, susidūrusiems su finansiniais sunkumais ir negalintiems iki gegužės 3 d. sumokėti mokesčių, iki rugpjūčio 31 d. ir dar du mėnesius po nėra skaičiuojami delspinigiai ar pradedami išieškojimo veiksmai. Svarbu pažymėti tai, kad, norėdami sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, mokesčių mokėtojai prašymą inspekcijai turi pateikti iki rugpjūčio 31 d. Tačiau jei gyventojų finansinė situacija leidžia mokėti einamąsias įmokas, mokestinės paskolos sutartį galima sudaryti ir nelaukiant rugpjūčio 31 d.“, – paaiškino pašnekovė.

Šiemet pajamų ir turto deklaravimas vyksta tik nuotoliniu būdu.

Per dieną – 3 tūkst. skambučių

Pratęsus nuotolinių paslaugų ir konsultacijų teikimą, Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai nuo šių metų pradžios jau atsakė į daugiau nei 600 tūkst. gyventojų skambučių, kone dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Deklaravimo laikotarpiu išaugus skambučių srautui, pagalbą telefonu teikia daugiau nei 360 inspekcijos specialistų visoje šalyje, Klaipėdos padalinyje – 57.

Didžiausio skambučių srauto, kaip įprasta, laukiama paskutinėmis deklaravimo dienomis. Iki šiol aktyvumu išsiskyrė balandžio 26 d., kai atsakyta į daugiau nei 3 tūkst. skambučių įvairiais, ne vien deklaravimo klausimais.

Gyventojams specialistų pagalbos dažniausiai prireikia deklaruojant nekilnojamojo turto sandorius, akcijų pardavimo pajamas.