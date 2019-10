Daugiabučio gyventojai griebiasi už galvų: iš kaimyno buto sklinda lavono tvaikas

Viskas "pagal procedūras"

Debreceno gatvės daugiabučio gyventoja Daina (vardas pakeistas – A.D.) pasakojo, kad kaimynystėje, penktajame aukšte mirė kaimynas.

Vyras gyveno vienas, buvo garbaus amžiaus, bet dar nepaliegęs.

Pats tvarkėsi, vaikščiodavo į parduotuvę. Veikiausiai žmogus mirė miegodamas ir jo ilgokai niekas nepasigedo.

Turbūt būtų ir dar ilgiau juo niekas nesidomėję, jei ne stiprus pūvančio kūno tvaikas, ėmęs sklisti iš jo buto.

Kaimynai kreipėsi į specialiąsias tarnybas, buvo išlaužtos durys ir aptiktas stipriai suiręs vyriškio kūnas.

Ar jie čia nori mus užmigdyti savo pasakomis? Nieko nebesuprantu.

Po kriminalistų tyrimo paaiškėjo, kad mirtis – nesmurtinė.

"Jau išnešus velionį, kvapas buvo baisus, per vargus įsiprašiau, kad atidarytų to buto langus. Niekas nė nekalbėjo, kada išneš nuo mirusiojo kūno permirkusį čiužinį ir išdezinfekuos butą. Mums pasakė, kad skelbs konkursą to buto sutvarkymui ir remontui ir tik tada pridvokusius daiktus išneš iš buto. O kaip mums gyventi? Į laiptinę įeiti neįmanoma dėl tvaiko", – skundėsi kaimynė.

Kažkas kažko laukia

Kiekvieną velionio buto durų plyšelį kaimynai apklijavo lipnia juosta, tikėdamiesi bent taip sustabdyti sklindantį tvaiką.

Prie durų ant skuduro pylė dezinfekcinį skystį, kad stiprus chloro kvapas nustelbtų dvoką, sklindantį iš mirusiojo buto.

"Velionį išsivežė spalio 10-ąją, o spalio 16 dieną buvo nustatyta, kad jis mirė sava mirtimi. Kriminalistai viešajai įstaigai "Klaipėdos butai" atidavė raktus. Tada ir išsiprašiau, kad jie bent langus jo bute atidarytų. Ir štai po spalio 16 d. jau praėjo beveik dvi savaitės ir niekas nieko nesiima, kad tą butą išvalytų. Kodėl jie infekcijos židinio nepašalina? Jie pasakė, kad per brangu rangovus samdyti tik tokiems darbams. Kaip jie gali nedaryti dezinfekcijos po tokio įvykio?" – piktinosi kaimynė.

Moteris teigė, kad kreipėsi į higienistus, Visuomenės sveikatos centrą, bet jokios reakcijos esą nebuvo.

Ten jai pasakę, kad kažkas turi sulaukti kažkokio skambučio ar signalo, tik neaišku, nei kokio, nei iš ko.

Protingumo kriterijus negalioja?

Socialinį būstą prižiūri savivaldybės viešoji įstaiga "Klaipėdos butai".

Po ilgametės vadovės Polės Maskeliūnienės atsistatydinimo įstaigai šiuo metu laikinai vadovaujantis Eugenijus Vanagas teigė, kad situacija dėl buto, kuriame neseniai rastas miręs žmogus, jam yra žinoma.

Paguoda: vienintelis išsigelbėjimas nuo nepakeliamos puvimo smarvės – atviras pridvokusio buto langas. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

"Kodėl butas iki šiol neišvalytas? Atsakymas – paprastas, kadangi mes esame viešoji įstaiga, kuriai patikėta prižiūrėti savivaldybės butus, turime laikytis tam tikrų teisinių procedūrų. Yra vykdoma apklausa, ieškoma rangovų, kurie išvežtų tuos daiktus ir atliktų dezinfekciją bute", – paaiškino E.Vanagas.

Jo teigimu, kadangi darbai bus atliekami iš savivaldybės lėšų, todėl tie pinigai esą "turi būti pagrįsti".

"Taip, yra protingumo kriterijus. Bet vien dėl protingumo kriterijaus ne viską galime daryti. Siūlyčiau jums apsilankyti vietoje ir pasižiūrėti, nes ką galėjome padaryti tuo momentu, padarėme – mes atidarėme langus. Iš dalies problema buvo išspręsta", – tikino E.Vanagas.

Kaimynai, beveik tris savaites kenčiantys baisų tvaiką, su tuo nesutinka.

Jų manymu, problema nei iš dalies, nei kaip kitaip išspręsta nebuvo.

Viena bėda – ne bėda

Kaip paaiškėjo, velionis turi artimųjų, turi vaikų, bute yra likę jo asmeninių daiktų.

Todėl esą savivaldybės įstaiga neturi teisės "savavališkai" lįsti į tą butą, neturi teisės išmesti daiktų, nes yra paveldėtojai, kurie galės pareikšti pretenzijas.

Praėjusį penktadienį viešosios įstaigos "Klaipėdos butai" atstovai pagaliau apklausė penkias įmones, kurios galėtų išnešti velionio daiktus ir išdezinfekuoti butą.

"Atrinkome vieną ir jau suderinome, kad pirmadienį, spalio 28 d., jie atliks darbus – išvalys butą ir dezinfekuos. Už kokią sumą? Neturiu teisės skelbti, bet kaina priimta. Kaimynai gali džiaugtis, greitai bus viskas sutvarkyta. Situacija laiptinėje nėra tragiška, gal žmonės per daug jautrūs. Sutinku, kad tai yra nemalonu, bet manau, kad pirmadienį tas reikalas bus užbaigtas", – tikino E.Vanagas.

Belaukiant pirmadienio, savaitgalį neišvalytame ir dar neišdezinfekuotame mirusiojo bute įvyko avarija – virtuvėje trūko radiatoriaus vamzdis.

Pozicija: Klaipėdos savivaldybės Socialinių reikalų departamento mentorė J.Asadauskienė įsitikinusi, kad įstaigos, valdančios socialinius būstus, valymo darbus turi būti nupirkusios iš anksto, o ne ieškoti ištikus bėdai. (Vytauto Petriko nuotr.)

"Kaip tik tuo metu nebuvome namie, bet kai grįžome, sužinojau apie avariją. Trūkę vamzdžiai tuščiame velionio bute užliejo apačioje gyvenančią močiutę, ji ir išsikvietė avarinę tarnybą. Šeštadienį buvo atėjęs atstovas ir iš savivaldybės, jis buvo labai nepatenkintas, kad kreipėmės į žurnalistus", – teigė kaimynė.

Vakar moteris pranešė, kad "didysis valymas" atidedamas. Esą pirmiausia tvarkys trūkusį vamzdį, o tik po to išveš supuvusi čiužinį.

"Ar jie čia nori mus užmigdyti savo pasakomis? Nieko nebesuprantu. Kaip susiję tie, kurie tvarko vamzdžius ir valo butus, gal kas gali paaiškinti?" – valdiškais sprendimais ir tempais piktinosi klaipėdietė.

Būtinas greitas sprendimas

Ilgametė Klaipėdos savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, dabar Socialinių reikalų departamento mentorė Janina Asadauskienė teigė, kad nėra reglamentuota, per kiek laiko tokiu atveju, mirus žmogui, reikia išvalyti ir dezinfekuoti butą.

"Higienos požiūriu, aišku, tai nėra normalu. Vyksta puvimo procesas, tvyro smarvė. Ar tai infekcijos židinys? Nežinau. Nemanau, kad ten yra maro, choleros ar kokių kitų pavojingų užkratų, bet sutvarkyti reikia kuo greičiau. Tokie valymo darbai turi būti nupirkti metų pradžioje, o ne tada, kai jau reikia ką nors daryti. Jie juk ne pirmus metus dirba", – teigė J.Asadauskienė.

Ji tvirtino, kad panašių situacijų buvo, yra ir bus ateityje, todėl valymo paslaugą reikia būti nusipirkus iš anksto.

"Dirbantieji su socialiniais reikalais turi iš anksto planuoti biudžete įvairius valymo darbus. Ar iš tos istorijos bus pasimokyta, nežinau", – teigė J.Asadauskienė.