D. Rapšio taurės šeimų plaukimo varžybos: panevėžiečio komanda trečiąkart išsaugojo trofėjų

Buvęs plaukimo profesionalas D.Grigalionis meilę plaukimo sportui įskiepijo ir dukrai Patricijai bei sūnui Gantui.

Su jais jis ir dalyvavo šeimų plaukimo varžybose Klaipėdoje.

"Dėl pergalės kaip reikiant teko pavargti. Šįkart susirinko išties gausus būrys pajėgių komandų. Ne viena komanda sportiniu principu, gerąja prasme norėjo mums "įkąsti" – lipo ant kulnų. Sportinis azartas ir kova visada yra gerai. Tai priverčia pasistengti ir tobulėti", – po varžybų kalbėjo D.Grigalionis.

Buvęs olimpietis teigė, kad ir pasiektasis jo šeimos komandos plaukimo laikas išties tenkina.

"Estafetę 3x50 metrų įveikėme per 1 min. 19,55 sek., iki mūsų rekordo trūko vos 0,26 sek. Bus dar didesnis stimulas stengtis, kad kitąmet Klaipėdoje pasiektume ir rekordą. Be to, tokios varžybos suartina šeimos narius. Tai ne tik sportas, bet ir šiltas bendravimas, ugdomas pasitikėjimo vieno kitu jausmas, komandinis darbas", – šypsojosi D.Grigalionis.

Anot D.Grigalionio, antrąją vietą iškovojusi komanda iš Vilniaus "Maviga" (laikas – 1 min. 25,66 sek.) pateikė rimtą pareiškimą, kad kitąmet sieks pirmosios vietos.

"Jie tikino, kad daugiau treniruosis ir mus stengsis pralenkti. Džiugu, kad yra konkurencija, ir mes sieksime neužmigti ant laurų", – teigė D.Grigalionis.

Kiekviena D.Rapšio taurės šeimų plaukimo varžybose dalyvavusi komanda buvo apdovanota diplomais, o 10 geriausių komandų – ir partnerių įsteigtais prizais.

Renginį suorganizavo viešoji įstaiga "Plaukimo mokykla".

"Mūsų tikslas – ne tik išsiaiškinti geriausiai Lietuvoje plaukiančią šeimą, bet ir populiarinti plaukimo sportą Lietuvoje ir Klaipėdos regione, skatinti šeimų sportavimo ir plaukimo turnyrų tradicijas", – kalbėjo "Plaukimo mokyklos" pardavimų vadovė Neringa Jonušienė.