Biodegalų poreikį diktuoja aplinkosaugos reikalavimai

Biodegalai – tai iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminami skystieji arba dujiniai transporto degalai. KN Klaipėdos naftos terminale yra kraunami trijų rūšių biodegalai: etanolis (spiritas), riebiųjų rūgščių metilo esteris (RRME), ir hidrintas augalinis aliejus (HVO). Šie biodegalai yra maišomi į tradicinius degalus (benziną ir dyzeliną) siekiant sumažinti transporto išmetamų kenksmingų dalelių į aplinką kiekius.

KN valdomame Klaipėdos naftos terminale 2020 m. (sausio – lapkričio mėn.) perkrauta 74 tūkst. t biodegalų, t. y. net 8 kartus daugiau nei pernai, kai krova per visus 2019 m. siekė 9,345 tūkst. t. 2018 m. biodegalų krova siekė panašiai kaip ir praėjusiais metais – 10,7 tūkst. t.

„Šiemet degalų gamintojams keliami reikalavimai be išimties į arktinį dyzeliną įmaišyti biopriedus, todėl jų krovos kiekiai per KN infrastruktūrą turėtų ir toliau didėti. KN vaidmuo šiame procese dvejopas: mūsų klientai biopriedus įsigyja ne tik iš vietinių gamintojų, bet ir importuoja iš tarptautinės rinkos per KN terminalą ir perkrauna gryną produktą su tolimesniu tiekimu autotransportu į kitus terminalus tolimesniam maišymui į degalus. Tai pat KN Klaipėdoje ir Subačiuje valdomuose terminaluose teikia ir maišymo paslaugą – taip klientams užtikrinama visa paslaugos grandinė“, – komentuoja Mindaugas Navikas, KN Komercijos direktorius.

Biodegalai vaidina pagrindinį vaidmenį siekiant tvaresnio kelių transporto eismo, kadangi dega švariau nei tradiciniai degalai, todėl išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kuro kokybės direktyva įpareigoja ES valstybes-nares reikalauti, kad degalų tiekėjai sumažintų transporto ciklo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumą, t. y. gyvavimo ciklo metu išmetamas ŠESD kiekis vienam energijos vienetui. Todėl didinami įpareigojimai tradiciniuose degaluose maišyti biopriedus. Šiuo metu į dyzeliną maišoma apie 7 proc. biopriedų, į benziną – apie 10 proc.