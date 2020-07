„Bega“ nominuota už išskirtines paslaugas Lietuvos eksportui

Apdovanojimas įteiktas dešimtajame Lietuvos pramonininkų konfederacijos suvažiavime. Jis skirtas už kompanijos teikiamas eksporto paslaugas Lietuvos grūdų bei kitų žemės ūkio produktų, trąšų, cemento bei kitos produkcijos gamintojams.

Vieni iš ryškiausių kompanijos „Bega“ investicinių projektų gerinant eksporto sąlygas pastaraisiais metais buvo visu pajėgumu pradėtas eksploatuoti vienintelis Klaipėdos uoste cemento terminalas, skirtas efektyviai aptarnauti tiek augantį „Akmenės cementas“ gaminamos produkcijos eksportą, tiek pritraukti naujus šio krovinio srautus. Terminalas aprūpintas pačiomis moderniausiomis technologijomis, krova jame vyksta visiškai uždaru būdu, be jokio krovinio sąlyčio su aplinka.

Taip pat „Bega“ neseniai užbaigė moderniausio ir didžiausio Baltijos jūros regione Žemės ūkio produktų krovos komplekso plėtrą, į kurią per pastarąjį dešimtmetį investavo daugiau nei 50 mln. eurų. Kompleksą sudaro 30 įvairaus tipo silosų ir plokštuminių sandėlių – talpyklų, kurių bendra talpa siekia 450 tūkst. kub. m. Metinis komplekso krovos pajėgumas siekia per 4 mln. t. Jo paslaugomis naudojasi visi pagrindiniai Lietuvos žemės ūkio produktų eksportuotojai.

Pasak „Lietuvos metų eksportuotojo-2019“ apdovanojimą atsiėmusio kompanijos „Bega“ generalinio direktoriaus Laimono Rimkaus, šiuo metu intensyviai ruošiamasi artėjančiam grūdų eksporto sezonui, mat šiemet Lietuvoje prognozuojamas gausus grūdų derlius, o „Bega“ yra viena iš daugiausiai žemės ūkio produktų perkraunančių kompanijų Klaipėdos uoste. 2019 m. ši kompanija savo terminale perkrovė beveik 2 mln. t įvairių žemės ūkio produktų.

„Siekdami dar labiau gerinti sąlygas žemės ūkio produktų eksportuotojams, įdiegėme elektroninę autotransporto valdymo sistemą, kuri leidžia klientams iš anksto registruoti autotransportą iškrovimui, taip išvengiant eilių bei Klaipėdos miesto gatvių apkrovimo. Sistema apima visą krovinio priėmimo grandinę – nuo mėginių paėmimo ir ištyrimo specializuotose laboratorijose, svėrimo iki paskyrimo į atitinkamą talpyklą iškrovimui pagal krovinio kokybės bei kitus parametrus“, – sako L. Rimkus.

Be to, „Bega“ šiomis dienomis pradeda eksploatuoti unikalų elektrinį geležinkelio lokomotyvą, neturintį analogų nei jūrų uostų, nei geležinkelių sistemose. Tai jau penktasis šios kompanijos krovos terminaluose dirbantis robotizuotas elektrinis įrenginys, kuris išsiskiria tuo, kad turi galingą ličio jonų akumuliatorių ir darbo metu yra visiškai nepriklausomas nuo išorinių stacionarių elektros šaltinių, be to, dalį energijos pasigamina pats ant antstato stogo sumontuotos 4 kW galios saulės jėgainės dėka.

Pačių kompanijos „Bega“ specialistų kuriami ir gaminami elektriniai robotai uosto krovos procesuose pakeičia dyzelinius šilumvežius ir visiškai eliminuoja sudeginamo kuro emisijas į aplinką.

„Vis daugiau krovinių siuntėjų, ypač didžiosios tarptautinės kompanijos, paslaugų teikėjus renkasi atsižvelgdamos į tai, kokį poveikį aplinkai turės jų siunčiamų krovinių apdorojimas uosto terminaluose. Sudarydami galimybę gana tiksliai suskaičiuoti emisijas visoje logistinėje grandinėje ir galėdami ženkliai prisidėti prie jų mažinimo, sulaukiame partnerių susidomėjimo ir įvertinimo“, – sako L. Rimkus.