B. Markauskas: keliskart pabrangusiam Drevernos šliuzui bus ieškoma lėšų

Pirminiai skaičiavimai rodė, kad naujas šliuzas gali kainuoti 170 tūkst. eurų, sako B. Markauskas.

„Iš pradžių buvo galvota, kad kaina naujo šliuzo įrengimo turėtų būti apie 170 tūkstančių, dabar, po preliminarių sprendinių, gali būti kaina apie 700 tūkstančių“, – penktadienį Gargžduose BNS sakė B. Markauskas.

Anot jo, kaina išaugo dėl projektavimo metu paaiškėjusių aplinkybių, iš kurių viena – giliau kalami poliai.

„Buvo atliekami grunto tyrimai ir pasirodo, kad pakankamai giliai tuos polius reikia kalti, nes iš principo lyg ir įrengimas neturėtų būti sudėtingas, bet kai pagal reikalavimus pradeda projektą rengti, pasirodo, ir to, ir to reikia ir ta sąmata natūraliai auga“, – kalbėjo rajono meras.

B. Markauskas sako, kad su VVKD derėsis dėl bendro darbų finansavimo – pagal pirminį susitarimą direkcija yra atsakinga tik už projekto rengimą.

„Kol nebuvo aiški sąmata, tol nebuvo susitarta, tai čia ir yra bėda, nes projektavimą pažadėjo direkcija apmokėti, o dėl pačio projekto įgyvendinimo, dėl proporcijų nebuvo susitarta (...) Abiejų pusių didelis suinteresuotumas yra pakankamai didelis, bet vienas dalykas yra surasti 100, kitas dalykas – 700 tūkstančių“, – teigė B. Markauskas.

Vienai savivaldybei, pasak, jo, tai būtų per sunki finansinė našta: „Pas mus biudžetas labai įtemptas, nes daug turime stambių objektų, kur gali būti nelengva atrasti ne dėl to, kad nenorime, o dėl to, kad tikrai ta sąmata nemaža ir finansavimą surasti nebus paprasta“.

VVKD vadovas Vladimiras Vinokurovas BNS teigė nežinojęs, kad šliuzo įrengimas smarkiai pabrango – jis tikisi, kad darbai tiek nepabrangs ir neatmetė, kad būtų ieškoma bendrų galimybių projektą užbaigti.

„Tikėkimės, kad nebus tokios didelės sumos ir pavyks kažkaip tą projektą judinti. Mūsų mintis vistiek yra ta, kad Vilhelmo kanalas yra unikalus dalykas ir tikrai jo atvėrimas pagyvintų turizmą (...) Tai visiškai idėjinis dalykas – turime tokį turtą ir jo neatverti būtų keista, tai skyrėme dalį resursų ir lėšų, kiek galime. Tai tikrai tikiu, kad tęsime tą bendradarbiavimą ir judėsime į priekį “, – BNS sakė V. Vinokurovas.

Direkcijos užsakymu parengti projektiniai pasiūlymai numato, kad įrengus naują šliuzą juo galėtų praplaukti iki šešių metrų pločio laivai, kai dabar plotis apribotas iki 3,3 metro. Jį padidinusi tikimasi aktyvesnio vandens turizmo Vilhelmo kanalu ir su mariomis besijungiančiomis upėmis.

Projektas artimiausiu metu turėtų būti užbaigtas, rangos darbų konkursą tikimasi skelbti dar šiais metais, nurodė B. Markauskas.