Audra smogė ir Latvijos pajūriui – išguldė medžius

Feisbuko grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ autoriai pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti kaimyninės šalies paplūdimyje išguldyti medžiai.

„Ta pati uraganinė audra siaubusi mūsų pajūrį vakar neaplenkė ir braliukų latvių. Štai tokie įspūdingi vaizdai pasiekia iš Kolkos pusiasalio šiaurinėje Latvijoje. Vėjas pas šiaurinius kaimynus buvo silpnesnis, „tik“ 28 m/s. Na, o Lietuvoje Ventė ir Klaipėdos uostas sulaukė ir 34-35 m/s gūsių“, – rašoma feisbuko grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ paskyroje.

Kaip portale klaipeda.diena.lt rašyta anksčiau, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų vadovas Linas Pušinskis teigė, jog savaitgalis ugniagesiams gelbėtojams buvo įtemptas.

„Tokio įtempto darbo per 20 mano darbo metų dar nebuvo. Per parą nuo sausio 30-osios 7 valandos ryto iki 31-osios tokio pat laiko Klaipėdos ugniagesiai buvo išvažiavę 159 kartus, vėjas išvertė 112 medžių, pranešta apie 10 atvejų, kai buvo nutraukti elektros laidai. Sudėtingiausia per šią pamainą buvo spėti į pagalbą. Žinau, kad Bendrojo pagalbos centro darbuotojai rikiavo į eilę incidentus“, – kalbėjo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų vadovas L. Pušinskis.

Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

Pasak jo, Klaipėdoje per parą ugniagesiai sulaukė 47 iškvietimų, devyniais atvejais pranešta apie nuo namo atsilaisvinusias konstrukcijas, balkonų detales.

Pirmadienį, kai audra jau buvo nurimus, ugniagesiams vis dar buvo ką veikti. Iki 10 val. ryto gelbėtojai šešis kartus kviesti Klaipėdoje šalinti nuverstus medžius. Daugelyje vietų vienoje vietoje griuvo ne vienas, o keli medžiai. Klaipėdiečiai patyrė daug nuostolių, nes šakos ir medžiai virto ant automobilių.

„Skaičiau pranešimą apie galimą grėsmę ir raginimą saugiai pastatyti automobilius, bet gal kas galėtų pasakyti, kur yra ta saugi vieta. Kai tik imamasi šalinti senus medžius, subėga būrys rėksnių ir ima juos gelbėti. Kur jie buvo vakar, kai medžiai griuvo ir maitojo mašinas?“ – piktinosi savo automobilį po šakomis radęs klaipėdietis.