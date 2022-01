AB „Klaipėdos energija“ sąskaitas apmokėkite tiesiogiai iš e. paslaugų puslapio

MIP privalumai:

Tikslumas – bendrovė gauna tikslius atliktų mokėjimų duomenis, išvengiama klaidų, kurių dažnai pasitaiko pildant mokėjimo pavedimus, palengvėja sąskaitos ir mokėjimo sudengimo procesas.

Operatyvumas – apmokėti sąskaitas užtruks mažiau laiko ir tai galima operatyviai atlikti iš bet kurios vietos ar įrenginio, patvirtinant savo banko identifikavimo priemone.

Pasiekiamumas – klientai, gyvenantys kitose ES šalyse, galės atsiskaityti interneto bankuose.

Ekologiškumas – aplinkai draugiškas apmokėjimo būdas, nespausdinamos popierinės sąskaitos.

Saugumas – mokėjimas vykdomas tik identifikavus tapatybę.

Trumpa naudojimosi instrukcija:

1. Prisijungus prie e. paslaugų puslapio, spausti mygtuką „MOKĖTI“

2. Patikrinus, ar automatiškai suformuotas mokėtojo kodas ir suma yra teisingi, pasirinkti banką, per kurį atliksite mokėjimą:

3. Patvirtinti identifikaciją savo banko puslapyje su smart-ID, kodų kortele, m. parašu, PIN generatoriumi, biometrika ar kitomis priemonėmis ir užbaigti mokėjimą. Atlikę mokėjimą būsite automatiškai nukreipiami atgal į e-paslaugų puslapį.

E. paslaugos taupo laiką ir saugo aplinką

Kviečiame bendrovės klientus jungtis prie e. paslaugų puslapio https://epaslaugos.klenergija.lt ir taip tausoti aplinką neteršiant jos popierinėmis sąskaitomis. Šiuo metu popierines sąskaitas gauna 39101 bendrovės klientas. Preliminariai vienos tokios sąskaitos CO 2 pėdsakas yra daugiau nei 4,29-4,74 g. CO 2 . Įvertinus visas popierines sąskaitas, siunčiamas bendrovės klientams, susidaro 0,167-0,185 t. CO 2 /mėn. arba 2,004-2,224 t CO 2 /metus. Tai yra kiekis susijęs tik su popieriumi neskaičiuojant spausdinimo, gabenimo ir šalinimo kaštų (šaltinis: sciencedirect.com).

Raginame nelaukti ir jau dabar registruotis prie AB „Klaipėdos energija: e. paslaugų, tą padaryti galite https://epaslaugos.klenergija.lt/Portal/Registration/Create.

Norint sužinoti daugiau apie e. paslaugas apsilankykite https://www.klenergija.lt/gyventojams/atsiskaitymas-uz-paslaugas/.

Nepavykus užsiregistruoti, kilus klausimams, bendrovės klientų aptarnavimo centras yra pasiruošęs suteikti pagalbą telefonu 8 46 392 222 arba e. paštu kac@klenergija.lt.