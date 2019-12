Žinomo klaipėdiečio kalėdine staigmena šeimai gali pasigrožėti visa Lietuva

Žinomas verslininkas ir visuomenės veikėjas J. Tubinas sumanė savo šeimai surengti kalėdinę staigmeną. Likus vos kelioms dienoms iki didžiųjų žiemos švenčių pasidalijo savo sumanymu: kodėl gi visiems šeimos nariams nenusifilmavus jo sukurtos dainos „Mūsų Kalėdos kartu“ vaizdo klipe? Filmavimo darbai vyko ne tik neseniai įkurtuose Ievos ir Juozo namuose bei tiesiog Klaipėdos centre: prie miesto eglės, čiuožykloje – tose uostamiesčio vietose, kuriose geriausiai atsiskleidžia kalėdinė dvasia. Vaizdo klipe filmavosi ir Ievos aštuonmetė dukrelė Maja bei Juozo aštuoniolikmetis sūnus Vilius.

„Labai laukėme mūsų pirmųjų drauge Kalėdų“, – neslepia dainų autorius ir atlikėjas J. Tubinas. Jam antrina žmona Ieva: „Pasidabinome namus, leidžiame jaukius vakarus kartu, kasdien mus aplanko nykštukai, kurie nustebina ir atneša dovanėlių.“

Pasak Ievos, geriau žinomos sceniniu slapyvardžiu Lady I, nepaprastai geras jausmas yra dainuoti savo vyro sukurtą kūrinį, padėti atsiskleisti jo muzikinei idėjai. „Tai daina – tarsi lopšinė, jaukus mamos pokalbis su vaiku. Kūrinys atskleidžia Kalėdų laukimą, tikejimą stebuklais“, – apie J. Tubino sukurtą dainą „Mūsų Kalėdos kartu“ kalbėjo dainininkė. Įrašant kalėdinį kūrinį klavišiniais grojo Saulius Šiaučiulis, mušamaisiais – Edmundas Federavičius, violončele – Matvejus Goldbergas. Vaizdo klipo režisierius Martinas Kolakauskas, video operatorius „Cinema Hunter“, kūrinys buvo įrašytas „Memel records“ studijoje.

I. Tubinas šiuo metu ne tik aktyviai koncertuoja su klubinės muzikos projektu, bet ir turi planų išleisti albumą. „Mano vyras yra sukūręs ne vieną dainą man, kurias ir ketiname artimoje ateityje įrašyti“, – kūrybiniais planais dalijosi atlikėja.

Jau netrukus bus rodomas atnaujintas televizijos projektas „Lietuvos balsas“, kuriame dalyvauja ir Ieva. Šiltuoju sezonu moteris važinėdavo iš Klaipėdos į Vilnių, kur vyko šio projekto filmavimai. Filmuotis nesutrukdė ir trauma: važiuojant dviračiu moteris susilaužė ranką. Beje, sugipsuota dešiniąja ranka Ieva ir tuokėsi. „Trauma nei filmavimų, nei vestuvių šventės nesugadino. O svarbiausia, kad prieš vestuves dar kartą turėjau galimybę pajusti, koks mano vyras atidus ir rūpestingas. Jis man labai padėjo: juk žmogui be galo sunku, kai jo dešinė ranka sugipsuota“, – teigė I. Tubinas.

Moteris prisipažino, kad ją dalyvauti televizijos projekte paskatino mama. Palaikymo Ieva sulaukusi ir iš kitų šeimos narių. „Juozas taipogi labai stengėsi mane visapusiškai palaikyti, rūpintis manimi ir visuomet būti kartu“, – džiaugėsi atlikėja.

Publikai I. Tubinas gerai pažįstama, ir kaip buvusi merginų grupės „Širdelės“ narė. Būtent šios grupės daina „Moterys meluoja geriau“ buvo sukurta to paties pavadinimo populiariam televizijos serialui. „Žmonės iki šiolei dar mane atsimena, kaip šios grupės narę, nors tuomet buvau tamsiaplaukė“, – šypteli atlikėja. Įdomu tai, kad šiame televizijos seriale yra vaidinęs ir jos tuomet dar būsimas vyras J. Tubinas, be to, jo valdomuose viešbučiuose pajūryje buvo sukurta ne viena serija. „Gaila, bet tuomet dar vienas kito nepažinojome“, – šypsosi Ieva, prieš bene dešimtmetį dalyvavusi grožio konkurse „Mis Lietuva“, kuriame pelnė antrosios vicemis titulą.