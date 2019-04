Uostamiestyje atidaroma kvadrienalės „Q19: Memorabilia“ paroda „Įkūnyta atmintis“

Siekiant prisiminti

Atmintis yra ir regėtų vaizdų archyvas, ir jų prisiminimo veiksmas. Memorabilia gali būti suvokiama kaip tam tikrų objektų kolekcionavimas, siekiant kažką prisiminti. „Q19“ koncepcijoje atmintis funkcionuoja kaip skirtingus praeities fenomenus atskleidžiantys ir saugantys požiūriai: šiuolaikinis menas kryptingai skleidžiasi per įvairias atminties formas, kurios gali būti sisteminamos ir per asmenines atminties reikšmes, ir per kolektyvinės atminties ženklus.

Atmintyje sąveikauja ir nuolat kinta įvairūs asmeniniai suvokimai, prisiminimai ir patirtys, todėl atmintis vyksta. Ji yra kaskart perkuriama ir atsinaujinanti laikmena, o meno praktikoje kūrėjai ir suvokėjai yra šios laikmenos nešiotojai, arba kitaip tariant, laikmenos kūnai. Kūniškumas mene susijęs ir su tam tikra praeities akumuliacija materijoje – kai žmogaus sąmonės ir atminties elementai įtikrovinami apčiuopiamuose daiktuose ir erdvėse. Šie objektai gali katalizuoti atmintį, sukelti nostalgijos pojūtį, atverti kolektyvinės atminties daugiasluoksniškumą – jie tampa tranzitiniais atminties objektais. Šiandieninėje ekraninėje kultūroje bet kuris kūnas gali būti skaitmenizuotas, perkeltas į virtualybę, kur iš esmės paverčiamas žvilgsnio ir sąmonės sukuriama fikcija. Kūnas gali būti pozicionuojamas ir kaip tam tikra ribota biologinė erdvė ar net spąstai. Kūne atsirandanti ir efemeriškai išnykstanti alergija gali būti suvokiama kaip kūno atminties išdava (kūnas atmena ir reaguoja į praeities dirgiklį). Šiuolaikybėje kūnas virsta diskursu, jis yra kartu ir suvokimo aplinka, ir patyrimas. Kūnas gali būti išorinis (regimas) ir vidinis (patiriamas, juslinis), per tai pažįstamas pasaulis. Kūniškumas siejamas su objektų faktūriškumu, medžiagiškumu, tūriais, santykiu su aplinka. Kūnas yra performatyvi, per(si)kurianti atminties laikmena, fiksuojanti nuolat kintančią patirtį.

Klaipėdoje – 23 autorių darbai

Šioje parodoje pristatomi tranzitiniais atminties objektais tampantys kūriniai, su vieta glaudžiai sąveikaujančios instaliacijos, kūną determinuojantys ar atmintį akumuliuojantys ir įkūnijantys darbai. Per asmeninės ir kolektyvinės sąmonės prasmes atmintis čia reflektuojama kaip persikūnijimas į objektus ir jų ryšį su supančia aplinka, o materialumas priešinamas su efemeriškais atminties nykimo ženklais.

„Q19“ parodose aštuoniose Lietuvos galerijose dalyvauja 128 menininkų kūriniai. Kiekvienai ekspozicinei erdvei sudaromos atskiros kolekcijos pagal kuratorių suformuotas potemes.

KKKC Parodų rūmuose eksponuojamoje parodoje „Įkūnyta atmintis“ pristatomi 23 menininkai: Eglė Ganda Bogdanienė, Nerijus Erminas, Jurgita Gerlikaitė, Greta Grendaitė, Tomas Vosylius, Daiva Gudelytė, Andrius Erminas, Zita Inčirauskienė, Aistė Jančiūtė, Danutė Jazgevičiūtė, Oksana Judakova, Dalia Juodakytė, Agnė Kondrataitė, Remigijus Kriukas, Andrius Kviliūnas, Petras Lincevičius, Rimantas Milkintas, Auksė Petrulienė, Paulius Rainys, Rūta Šipalytė, Indrė Stulgaitė, Dalia Truskaitė, Eglė Ulčickaitė.

Kolekcijos kuratorė – Evelina Januškaitė-Krupavičė, koordinatorė – Monika Valatkaitė.

Projekto tikslai

Šiuolaikinės dailės kvadrienalės tikslai – pristatyti pastarųjų ketverių metų šiuolaikinę Lietuvos menininkų kūrybą, didinti jos žinomumą, prieinamumą, telkti ir skatinti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus Lietuvos kultūros plėtrai, raidos tendencijų analizei ir ugdyti visuomenė sampratą apie profesionalųjį meną.

„Q19“ organizatorė – Lietuvos dailininkų sąjunga. Partneriai – KKKC, Dailininkų sąjungos galerija, Vilniaus grafikos meno centras, Šv. Jono gatvės galerija, „Arkos“ dailės galerija, Klaipėdos galerija, „Meno parkas“, Galerija XX. Kuratorės – Rita Mikučionytė, Nijolė Nevčesauskienė, E.Januškaitė-Krupavičė. Rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, „7 meno dienos“, „M-puslapiai“, Klaipėdos miesto savivaldybė, Kulturpolis.lt.

Kvadrienalės paroda KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) veiks iki gegužės 12 d.