Trys dienos KKKC Parodų rūmuose – su garso menu ir diskusijomis apie meną

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) rugsėjo 24–26 d. tarptautinio meno projekto „We can be heroes“ / „Būkime herojais“ kontekste klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami į tris skirtingo žanro renginius: garso menininkų koncertą, rašytojų / menotyrininkų diskusiją apie meną ir naujos menininko Žygimanto Augustino knygos pristatymą bei pokalbį su filosofu. Be to, šeštadienį dar vyks ir ekskursija po parodą.