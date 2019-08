„Palanga MOD“ – dvi dienos mados, muzikos, kūrybos ir kūno kultūros

Rugpjūčio 17 ir 18 d. nuo vidurdienio iki vėlyvo vakaro jaukiausioje kurorto kultūros pievoje „I love Palanga“ reziduos aktualūs bei perspektyvūs Lietuvos kūrėjai, pristatantys savo prekės ženklus: Diana Paukštytė, Lina Andriukonė, Ana Romanova, Jurga Sutkutė, Augustė Šnioka, Sandra Yushka, „Zefyras“, „Rudnė“, „Celsius 273“, „Kartu“, „DD Workshop“ ir kiti.

Jau tradiciškai sulauksime svečių iš kaimyninės Latvijos – prekės ženklo „One Wolf“ kūrėjų. Šiuo metu „One Wolf“ intensyviai bendradarbiauja su latvių muzikos grupe „Carnival Youth“, o naujausiame kolektyvo video klipe dainai „Only the moon can see the sun“ šmėžuojančias sukneles galėsite įsigyti „Palanga MOD“ jau šį šeštadienį.

Pievoje netrūks ir kūrybinių dirbtuvių: 14 ir 15 val. į pažintį su keramika pakvies „Pho Ceramics“ siela Audronė Dačkutė.

„Kūrybinėmis dirbtuvėmis, kurių tema „Mano miestas - mano miškas“, noriu atkreipti dėmesį į tai, kaip viskas priklauso tik nuo mūsų pačių - aplinką ir save mes kuriame patys. Visi kartu iš molio nulipdysime bendrą miestą - tokį kokį norime matyti, kiekvienas įnešdamas dalelę savęs“, – kalbėjo kūrėja.

Nuo 16 val. į dar vieną kūrybinį nuotykį pakvies Jolita Vaitkutė – išskirtinė menininkė, savo idėjas įgyvendinanti pasitelkdama įvairius kasdienius objektus ar maistą. Dažniausia jos kūrybos forma - instaliacijos, performansai ir iliustracijos.

Palanga MOD menininkė praves iliustracijos dirbtuves ir pakvies į kasdienybę bei daiktus aplink pažvelgti kūrybiškai - taip unikaliai, kaip galite tik jūs pats.

Šeštadienio judesiu pradės Sumaya mankšta su sertifikuota trenere Maja Segal. Sumaya – viso kūno giliųjų raumenų stiprinimo, tempimo bei atpalaidavimo sveikatingumo mankšta, sukurta per kelerius metus praktikos, sujungus kalanetikos, pilateso ir jogos pratimus, tinkanti bet kokio fizinio pasiruošimo žmogui.

„Palanga MOD“ muzikinę atmosferą kurs klaipėdietė „Lialiastyga“, „Strings of Earth Orhestra“ bei „Fume & Comette“ iš Vilniaus. Išalkusiais rūpinsis gatvės maisto ambasadoriai „Doda“. Mados stovykla kultūros pievoje veiks iki sekmadienio 18 val.