Nemokamas muziejų lankymas prigijo

Lietuvos jūrų muziejus per dieną gali priimti apie 4 tūkst. lankytojų.

Gausiausiai lankytojų sulaukta šių metų rugpjūtį, kai per nemokamą lankymo dieną Jūrų muziejuje pabuvojo beveik 7 tūkst. žmonių.

"Per šiuos metus nemokamais sekmadieniais Lietuvos jūrų muziejuje apsilankė 43 379 lankytojai, iš jų 3 322 – vaikai iki šešerių metų. Daugiausia žmonių, beveik 7 tūkst. per dieną, sulaukta paskutinį rugpjūčio sekmadienį, mažiausiai – gruodį, kai muziejų nemokamai aplankė tik 553 lankytojai. Tai galėjo atsitikti dėl to, kad nemokamas sekmadienis ministerijos nurodymu buvo perkeltas iš gruodžio 25-os į 18 dieną. Žmonės galbūt susipainiojo, kiti gal nežinojo, todėl lankytojų buvo mažiau", – svarstė muziejaus atstovė Nina Puteikienė.

Be to, daugiausia lankytojų nemokamais lankymo sekmadieniais Lietuvos jūrų muziejuje sulaukiama iš kitų miestų, ne iš Klaipėdos, o sudėtingesnis susisiekimas žiemą ir lemia mažesnį skaičių.

Tiesa, ne visi muziejai Klaipėdoje gali pasigirti dideliais lankytojų srautais nemokamomis dienomis.

Nemokamą muziejų lankymą įstaigoms pagal faktinį lankytojų skaičių kompensuoja Kultūros ministerija.

Kartą per mėnesį nemokamas valstybinių muziejų lankymas praktikuojamas nuo 2019 m. sausio.