Madų šou Klaipėdoje: A. Kuzmickaitės ir Baltijos šalių dizainerių kolekcijos

Tarptautinis madų festivalis Klaipėdoje šiemet palietė visuomenei aktualias socialinių vertybių temas ir kvietė pasinerti į neapibrėžtumą.

„Šių metų pasaulinės aktualijos diktuoja tam tikrus procesus, kitimus ir virsmus mūsų gyvenimuose. Neišvengimai tai atsispindi ir mados industrijoje. Mada, kostiumo dizainas yra pirmiausiai meno rūšis, todėl man, kaip menininkei, dizainerei, parodų kuratorei, yra svarbu tyrinėti ir kuruoti šios meno srities užkaborius bei stebėti procesus. Taip pat svarbu ir prasminga supažindinti žmones, juos edukuoti apie tai, kas vyksta mados pasaulyje“, – teigė Jurga Sutkutė, kuri kartu su Liudu Andrikiu jau 9-tus metus organizuoja mados festivalį Klaipėdoje.

Kolekcijų pristatymai vyko dvi dienas, o kiekvienas dizaineris pasirodymui turėjo sau skirtą kolekcijos pristatymo laiką – taip, kaip pasaulinio lygio mados savaitėse. Pirmąjį vakarą ant madų šou podiumo pasirodė žinomi Lietuvos dizaineriai ir mados prekės ženklų kūrėjai: „Salanida“ su kolekcija „Jūra“, Liepa Aliukaitė su kolekcija „Imprint Nr.1“, Latvijos dizaineriai Una Berzina su kolekcija „Stories. Part 2.“ ir Kondrat Hecht su kolekcija „4Bdden Fruit“, „Vepšta design“ (Marius Vepšta) su kolekcija „Mindhunters“.

Akvilė Jančauskaitė ir Renata Dmit kolekcija „MaxPlay“/ Organizatorių nuotr.

Daug visuomenės dėmesio susilaukė dizainerio M. Vepštos pristatyta kolekcija „Mindhunters“ kuri tapo simboline įžanga į rugpjūčio 23 d. vykusią „Laisvės kelio“ demonstraciją nuo Vilniaus iki pat Baltarusijos sienos.

Antrosios dienos „Fashion Show“ atidarė atlikėjos „Ingaja“ muzikinis pasirodymas su dar tik rugpjūčio 25 d. viešai pasirodysiančiu singlu „Blink of an eye“. Ant podiumo buvo pristatyti pasaulinio pripažinimo sulaukę mados kūrėjai: „ATUKO“ (Atėnė Malinauskaitė) su kolekcija Âme“, Diana Paukštytė su kolekcija „The Secret Of Silence“, „One Wolf“ (dizainerė Agnese Narnicka) iš Latvijos su kolekcija „Outsiders“, „Kiidron Design“ (dizainerė iš Estijos Annika Kiidron) su kolekcija „Give Me My Fairytale“, Estijos dizainerė Mariliis Niine su kolekcija „Õile“, Akvilė Jančauskaitė ir Renata Dmit su kolekcija „MaxPlay“ bei svarbiausias vakaro veidas – A. Kuzmickaitė su kolekcija „Pret-A-Porter 2020/2021“.

Agnė Kuzmickaitė / Organizatorių nuotr.

„Tai, kad pasaulinio žinomumo dizainerė – A. Kuzmickaitė – šiais metais savo kolekciją pristatė „Fashion Week Klaipėda“ madų šou renginyje, parodo, kad kartelė jau yra aukštai užkelta. Kitais metais bus 10-asis mados festivalis, jubiliejinis, tikimės pakviesti dar daugiau mados žvaigždžių iš šalies ir užsienio. Džiaugiamės, kad iš vienos dienos tarptautinio madų renginio užaugome iki tarptautinės mados savaitės. Mūsų organizuojamas festivalis Klaipėdoje prisideda prie mados industrijos vystymosi visoje Lietuvoje“, – sako „Fashion Week Klaipėda“ organizatoriai.

*Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė.