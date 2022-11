„Mados savaitė Klaipėdoje“: pasisėmė ir energijos, ir įkvėpimo

Ketvirtadienį festivalio atidarymo renginys vyko „AJE+ Skatepark“ – jo metu atidaryta Skaistės Semenikės paroda „I Can Fly“, Stefanija Nosovaitė atliko performansą „Būti“.

Penktadienį edukacinėje festivalio programoje patirtimi dalijosi bei kūrybines ir praktines dirbtuves vedė „Mados iškrypėliai“ Karina Panina, Raimedas Latvys, Lukas Svirplys ir VDA dėstytojas, dizaineris Dainius Bendikas. Neformalioje dalyje performansą „Separate the Art from the Artist“ atliko jaunoji menininkė Barbora Tallat-Kelpšaitė, muzikinę programą atliko Valentinas Charitonovas.

Šeštadienį „Mados forume“ Odeta Jacė apžvelgė šiuolaikinių technologijų ir inovacijų naudojimą mados industrijoje, Egidijus Učkuronis dalijosi praktine patirtimi, kuriant papildytos realybės aktyvacijas ir skaitmeninius drabužius. „Showroome“ (prekės ženklų parodoje-mugėje) prisistatė: Lina Andriukonė, „Mas Laus“, „Fivehorizons“, „Dreamers gonna dream“, „Kunas Mags&Books“, „Niam niam namai“, „Sacred rituals“ ir kūrėjai iš Ukrainos.

Drabužių kolekcijų pristatymų metu savo kolekcijas pristatė mados dizaineriai ir prekės ženklai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos: „Zefyras“, „Hempastic“, „Salanida“, Hannes Rüütel, „Volga Vintage“, Karina Panina, Valdemara Jasulaitytė ir Marija Petraitytė.

Projektas „Fashion Week Klaipėda“ yra vienas reikšmingiausių mados industrijos vystymosi veiksnių šalyje, kuris sudaro sąlygas kūrėjams pristatyti savo kūrybą, įgyti praktinės patirties, ugdyti kompetencijas, kurti reikšmingus bendradarbiavimo santykius tarp srities profesionalų.

Festivalio informacinis partneris – dienraštis „Klaipėda“. Festivalį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.