Kodėl tyli „kalbanti“ paroda?

Parodos kuratorė ir idėjos autorė Agnė Jonikaitė teigė, kad šios naujos ekspozicijos tikslas yra, jog žmonės, einantys Liepų gatve, užsuktų į Laikrodžių muziejaus kiemelį, kuriame išgirs įgarsintą pasakojimą apie muziejaus pastato ankstesniųjų gyventojų istorijas.

Be to, pastato languose yra matomi buvusių gyventojų siluetai, o kiemelyje eksponuojami kai kurie artefaktai, susiję su žmonėmis, gyvenusiais šiame name.

Parodoje "Sugrįžę iš praeities" pasakojama apie Laikrodžių muziejaus pastatą, saugantį aštuonių šeimų, trijų įstaigų ir muziejaus įkūrimo istoriją.

Lankytojai kviečiami susipažinti su uostamiestį kūrusiomis asmenybėmis: anglais – pirkliu A.L.Simpsonu ir gydytoju J.A.Muttray, vokiečiais – fabriko direktoriumi A.T.Scharffenorthu ir bankininku J.B.Hirschbergeriu, lietuvių banko direktoriumi P.Šernu ir kitais, prisidėjusiais prie Klaipėdos miesto veido formavimo.

Ekspoziciją įgarsino aktorius Vaidas Jočys, Arūnas Gelūnas (Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius), Dovilė Kazonaitė (operos solistė) ir Romualdas Martinkus (Laikrodžių muziejaus vedėjas).

Pasakojimas turėjo įsijungti vos lankytojams įžengus į kiemelį, tačiau sekmadienį ne visiems pavyko jį išgirsti.

Paaiškėjo, kad judesio jutikliai įmontuoti pastato viduje už stiklo ir reikėjo prieiti labai arti sienos, kad jie sureaguotų ir pasigirstų įrašas.

"Šiuo metu tikrinau, įrašas įsijungė, bet reikia prieiti prie tam tikros vietos. Mes pažymėsime tą vietą, kad lankytojai matytų ir žinotų, kur reikia atsistoti, kad pasigirstų pasakojimas", – tikino A.Jonikaitė.

Kiemelis su paroda bus atviras muziejaus darbo laiku.