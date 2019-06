Iš knygos puslapių – „užburtojo orkestro“ garsai

Raktas į džiazo pasaulį

S.Šimkaus konservatorijoje ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre dirbanti L.Trakumienė jau ne vienerius metus savo gyvenimą sieja su vokalo pedagogika.

Ji teigia ne kartą susidūrusi su tuo, kad ir vaikai, ir kai kurių įstaigų mokytojai norėtų įsilieti į džiazo žanrą, bet tiesiog nežino, kaip.

"Susitikus seminaruose ar konferencijose, neretai manęs klausinėdavo, kaip jūs ten to džiazo mokote? Teiraudavosi, ar turime natų. Ir nors informacijos apie džiazą gana daug, žmonės nežino, nuo ko pradėti mokytis. Dalyvaujant ansamblių ir solo dainininkų konkursuose, susidarydavo įspūdis, jog pedagogai yra pavargę nuo tų pačių dainų ir tos pačios atlikimo manieros. Tapo kiek liūdna, kad esame įsispraudę į muzikinio supratimo ribas, juk visko yra žymiai daugiau", – pasakojo L.Trakumienė.

Ji tikino supratusi, jog reikia užsiimti švietimu ir rasti kažkokią įdomią formą, kaip žmones supažindinti su džiazu.

Taip gimė mintis išleisti knygą apie džiazą ne tik vaikams, bet ir visai šeimai.

Su leidiniu – garso takelis

Knygoje yra daug informacijos apie šio muzikos žanro istoriją, instrumentus, atlikėjus. Kurdama knygą, L.Trakumienė surinko bendraminčių komandą.

Prie "užburtojo orkestro" gelbėjimo operacijos taip pat prisidėjo ir Andra Lukošienė, Aušra Smičiūtė-Butkevičienė, Audronis Trakumas bei knygos iliustratorė Monika Šlančauskaitė.

"Prie knygos laikmenoje yra ir audioįrašas. Ten surinkta fonoteka, kur bus galima išgirsti populiariausių džiazo kūrinių. Demonstruojamas ir atskirų instrumentų skambesys. Be to, diske yra garso takelis – knygos ištrauka apie džiazą, bliuzą, Luizianą, Naująjį Orleaną. Ją įskaitė aktorius Virginijus Vyšniauskas. Be džiazo standartų, atliekamų Luiso Armstrongo, yra tų pačių dainų, kurias atlieka vaikai, įrašai", – kalbėjo L.Trakumienė.

Knyga yra skirta ir pedagogams, nes laikmenoje yra sudėtos natos, adaptuotos vaikams, kad jiems būtų lengviau tuos kūrinius atlikti.

Garsinėje knygos medžiagoje – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio meno raiškos studijos "Junior City Jazz" vaikų atliekamos populiarios džiazo melodijos, pamokos kaip svinguoti, pagrindiniai džiazo muzikos terminai.

"Luizianos paslaptis. Kaip išgelbėti užburtąjį orkestrą?!" – taip pat ir nuotaikinga knyga kartu su kūrybinėmis užduotimis.

Dailininkę įkvėpė muzika

Knygos siužetas – tai kelionė kartu su puikiaisiais diksilendo muzikantais, kurie įkliuvo į burtininkės pinkles, tapo užburtais stalo įrankiais ir liko įkalinti indaujoje, vardu Luiziana.

Pasakojimas yra apie tai, ką teko patirti ir nuveikti stalo įrankių kompanijai, kad ji vėl taptų sėkmingu diksilendu.

Knyga, anot autorių, yra daugiasluoksnė, skirta 4–12 metų vaikams.

Tai – gausiai ir išradingai iliustruotas leidinys, kviečiantis išlaisvinti muziką savyje, džiaugtis, improvizuoti ir muzikuoti.

Knygą apie džiazą iliustravusi dailininkė teigė, kad su muzika turinti mažai bendra, ir tai pirmas toks jos gyvenime artimesnis susidūrimas.

"Nupiešti muzikinį siužetą man buvo pirmas toks eksperimentas. Labai džiaugiuosi savo darbu, kad knyga išėjo labai spalvinga, stilizuota ir gana suprantama. Manau, pavyko pagauti tos knygelės nuotaiką. Pats kūrybinis procesas buvo labai malonus. Kai piešiau, dar buvo rašomas ir tekstas. Tas kūrybinis žaidimas buvo įkvepiantis. Man džiazo kultūra, jo pasaulis atrodo labai spalvingas, manau, pavyko jį perteikti", – teigė M.Šlančauskaitė.

Anot L.Trakumienės, šios dailininkės piešimo stilius išties atitinka tą džiazo laisvę ir improvizaciją.

Autoriai tikisi, kad knyga patiks visiems ir ji bus naudinga. Galbūt tai bus tas raktas tolesniems džiazo pasaulio ieškojimams.

Vakar šis spalvingas leidinys visuomenei pristatytas Klaipėdos apskrities viešojoje I.Simonaitytės bibliotekoje.