Klaipėdos pilies džiazo festivalio scenoje – viena perspektyviausių džiazo atlikėjų Baltijos šalyse

Scenoje ši atlikėja švenčia gyvenimą, kviesdama pasinerti į platų žanrų spektrą – nuo tiesioginių džiazo standartų, improvizacijų ir vintažinių dainų skambesio iki pop, soul ir elektromuzikos.

Per daugiau nei 20 metų karjeros Sofia išmaišė didžiąją dalį Europos, išleido penkis albumus, 2017-aisiais pelnė Estijos muzikos apdovanojimą už geriausią džiazo albumą „In The Land Of OO-Bla-Dee“. Ne vieną džiazo konkursą laimėjusi atlikėja eksperimentuoja ir su kitais muzikos žanrais – pavyzdžiui, šokių aikšteles užkariavo daina „Planet Drum“, įrašyta kartu su Estijos elektroninės muzikos žvaigždėmis „Rulers Of The Deep“.

Pati S. Rubina sako, jog yra klausytojo geriausia draugė, kviečianti pasinerti į tikrą muzikos fiestą, kad ir kur bebūtumėte. Dalis jos pasirodymų yra tikros improvizacijos, kuriomis ji siekia nustebinti publiką.

„Sofia – tai baltiškasis vokalo cunamis. Bet geriau vieną kartą išgirsti, nei šimtą kartų perskaityti“, – sako Klaipėdos pilies džiazo festivalio vadovė Inga Grubliauskienė.

Festivalio scenoje Sofia surengs pasirodymą su Kauno bigbendu, be kurio jau neįsivaizduojamas nė vienas džiazo įvykis Lietuvoje.

Jau tris dešimtmečius gyvuojantis džiazo orkestras (vyr. dirigentas Jievaras Jasinskis) tapo svarbiausių šalies džiazo įvykių liudininku, dalyviu ir kūrėju. Kauno bigbendo muzika skamba ir prestižinėse koncertų salėse ir daugiatūkstantinėse arenose. Beveik visi mūsų šalies džiazo meistrai turi savo brangių akimirkų su Kauno bigbendu. Tačiau svarbiausia šio kolektyvo ambicija – ne sensacijų vaikymasis, o profesionalumas ir džiazo sklaida.

Klaipėdos pilies džiazo festivalis – džiazo muzikos festivalis, organizuojamas Klaipėdoje nuo 1994 m. XXIX festivalis vyks šių metų birželio 22–24 d. Klaipėdos Teatro aikštėje. Visi festivalio renginiai nemokami.

Klaipėdos pilies džiazo festivalio svetainė: www.Jazz.lt.