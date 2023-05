Jaunoji gitaristė skina laurus

„Mes visi labai dėl to džiaugiamės. Labai smagu, kad nuo rudens muzikos mokykloje bus atidaromas naujai įsteigtas Džiazo skyrius, kuriame mokysis ir Dominyka. Be to, ji nuolat ruošiasi ir kitiems būsimiems festivaliams, koncertams, kurių laukia dar nemažai“, – kalbėjo Dominykos mama Kristina.

„Jazz fontanas“ – jau daugiau nei 20 metų kasmet Lietuvoje vykstantis tarptautinis renginys.

Festivalio idėjos autorius ir rengėjas – kompozitorius, pianistas, džiazo muzikos atlikėjas R. Bagdonas, kurio specialųjį prizą ir pelnė jaunoji Klaipėdos gitaristė.

Ji nuolat ruošiasi ir kitiems būsimiems festivaliams, koncertams, kurių laukia dar nemažai.

D. Mauliūtė jau septynerius metus mokosi groti elektrine gitara. Šiuo instrumentu džiazą grojanti jaunoji atlikėja ne tik skina laurus įvairiuose konkursuose – internete vienas jos atliekamas kūrinys sulaukė stulbinamo populiarumo.

Prieš septynerius metus, dar būdama dešimties, Dominyka atėjo mokytis į muzikos mokyklą, kur pradėjo groti klasikine gitara, bet, palietusi elektrinės gitaros stygas, šio instrumento iš rankų nepaleidžia iki šiol.

Ji vienintelė mergina, šitoje mokykloje grojanti šiuo instrumentu.

„Mokytojas Deividas Kontrimas pastebėjo, kad jai neblogai sekasi, tai taip lipo ir prilipo tas instrumentas. Nuo to laiko Dominyka panirusi muzikoje, kuria ir groja. Groja tiesiog puikiai, tą rodo ir jos atlikimo peržiūrų skaičiai internete“, – džiaugėsi merginos mama Kristina.

Populiarumas Dominyką užgriuvo netikėtai, kai į internetą buvo įkeltas vos daugiau nei 4 minučių įrašas iš koncerto muzikos mokykloje.

Jaunoji muzikantė pergrojo žinomos gitaristės Emily Remler kūrinį. Jis mažiau nei per penkis mėnesius sulaukė per 325 tūkst. peržiūrų.