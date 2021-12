Gruodžio 31-ąją Palangoje – neplanuotas A. Mamontovo koncertas

Organizatorius pasiekė prastos žinios iš Didžiosios Britanijos – projekto „Someone Like You – The Adele Songbook“ solistei Katie Markham pirmadienį buvo nustatytas koronavirusas, tad planuotas jos pasirodymas gruodžio 31 d. Palangoje neįvyks. Atlikėja labai liūdi, nes šis koncertas buvo ilgai lauktas ir jam buvo daug ruoštasi. Projektas „Someone Like You – The Adele Songbook“ tikisi susitikti su savo žiūrovais pagerėjus pandeminei situacijai pasaulyje.