E. Jennings atveš Kalėdas į Palangą

Bilietus į E. Jennings kalėdinius koncertus „Coming Home For Christmas“ Vilniuje ir Palangoje galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt.

„Esu labai laiminga, galėdama pranešti, kad Kalėdoms skirtą šou pristatysiu ne tik sostinėje, bet ir Palangoje“, – sako E. Jennings. „Tai bus pirmasis mano koncertas Palangos koncertų salėje ir pirmasis kalėdinis šou pajūryje. Kartu su 10 muzikantų orkestru „Retro Orchestra“ sukursime ypatingą šventinę nuotaiką ir atliksime visas jūsų mylimiausias Kalėdų dainas“.

Populiarioji dainininkė teigia, kad koncertuose gerbėjų lauks nemažai malonių siurprizų ir staigmenų.

„Tai bus šiltas, gražus ir elegantiškas vakaras, kurio ilgai nepamiršite. Laikas, kurį didžiųjų švenčių metu leidžiame su artimiausiais žmonėmis yra geriausia dovana. Tikiuosi, kad Palangos ir kitų pajūrio miestų gyventojai ras laiko atvykti ir Kalėdų džiaugsmu pasidalinti kartu su mumis“, – sako E. Jennings.

Šventinį vakarą gerbėjams dovanosianti E. Jennings neslepia, kad atliks daug tradicinių kalėdinių dainų. Publika išgirs ir galės kartu dainuoti skambant Mariah Carey hitui „All I Want For Christmas Is You“, klasikiniams kūriniams „White Christmas“, „Let It Snow!“, „Silent Night“, „Santa Claus Is Comin‘ To Town“, „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ ir daugeliui kitų. Žinoma, dainininkė atliks ir savo kūrybos kalėdinę dainą „Coming Home For Christmas“.

„Prisimenu, kad 2001 m., kada sukūriau „Coming Home For Christmas“, negalėjau ir pagalvoti, kad šis kūrinys kiekvienais metais bus transliuojamas per radiją ir skambės prekybos centruose“, – pasakoja E. Jennings. „Nuostabu, kad žmonės vis dar myli šią melodiją, kuri padeda sukurti tikrą kalėdinę nuotaiką“.