Prekyba internete – kaip neapsigaut

Per pandemijos laikotarpį prekyba internete ženkliai išaugo. Žmonės nuotoliniu būdu perka ne tik buities prekes, drabužius, bet ir maisto produktus. Didėjant paklausai, visada atsiranda ir pasiūla, internete pastebimai daugėja naujų prekybos vietų. Tačiau kaip pirkėjams lengviau šioje pasiūlymų jūroje susigaudyti, kuris pardavėjas patikimas, o kuris gali elgtis nesąžiningai?

O jeigu dar vilioja specialūs pasiūlymai ar akcijos, kurios neretai paskatina priimti skubotus sprendimus, nespėjus net susimąstyti, ar internetinis pardavėjas tikrai yra patikimas? Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai yra paruošę gaires vartotojui, kurios padės paprasčiau atpažinti ir atskirti sąžiningus prekybininkus internete nuo nepatikimų.

Apsipirkti internetu galima ne tik be kontakto su kitais asmenimis, bet ir greitai bei patogiai, neišeinant iš namų. Be to, daugeliui pirkėjų didelė paskata pirkti internetu – sutaupytas laikas. Visgi, maisto saugos specialistai atkreipia dėmesį, kad visų pirma vartotojui prieš apsisprendžiant pirkti produktą vertėtų pasitikrinti, ar internetu maisto produktais prekiaujantis subjektas yra oficialiai užregistravęs savo veiklą ir patvirtintas VMVT.

Registracijos metu maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė oficialiai vykdyti maisto tvarkymo veiklą ir jis įtraukiamas į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant atpažinimo numerį. Būtent šį atpažinimo numerį nuotolinės prekybos subjektas privalo nurodyti ir savo internetinės parduotuvės tinklalapyje arba socialinio tinklo paskyroje. Papildomai nurodomas ir pardavėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas, privaloma išsami informaciją apie maisto produktus, pateikta valstybine kalba, prekių įsigijimo ir grąžinimo taisyklės ir kt. Jeigu tokios informacijos pardavėjo puslapyje nėra, siūloma neskubėti pirkti.

Dar svarbu būti itin atsargiems renkantis produktus iš kitų šalių pardavėjų ir juos labai atidžiai vertinti. VMVT kontroliuoja tik Lietuvoje veikiančius (registruotus) maisto tvarkymo subjektus ir neturi įgaliojimų kontroliuoti ir taikyti sankcijų interneto parduotuvėms, kurios yra registruotos kitose ES valstybėse ar ne ES priklausančiose šalyse, tad įsigijus maisto produktų iš kitų šalių interneto parduotuvių, atsakomybė jau tenka pačiam vartotojui.

Plačiau su specialistų paruoštomis gairėmis, kaip atpažinti nepatikimą pardavėją, prekiaujantį maisto produktais nuotoliniu būdu, galite susipažinti VMVT interneto svetainėje čia.

Taip pat, jeigu pastebėjote, kad pardavėjas nepateikia privalomos informacijos apie savo nuotoliniu būdu parduodamus maisto produktus arba įtariate, kad jis pažeidžia teisės aktų reikalavimus, kreipkitės konsultacijos ir praneškite VMVT specialistams nemokamu telefonu 8 800 40403, el. paštu skundai@vmvt.lt arba užpildę elektroninę pranešimo formą – anketą.

Be to, primenama, kad jeigu interneto svetainėje, iš kurios perkate maisto produktus, nėra pateikiama privalomos nurodyti informacijos apie pardavėją, apie tai galima pranešti ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.