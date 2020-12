Paukščių gripas vėl priartėjo prie Lietuvos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad pastarosiomis savaitėmis Europoje nustatoma vis daugiau naujų didelio patogeniškumo paukščių gripo židinių. Apie didelį ligos protrūkį vištų dedeklių ūkyje praeitą savaitę pranešė Lenkijos atsakinga institucija. Iš viso Europoje šiais metais didelio patogeniškumo paukščių gripo virusas pateko į 367 naminių paukščių ūkius, dėl to sunaikinta daugiau nei 6 mln. naminių paukščių.

Lenkijoje naujausias paukščių gripo protrūkis patvirtintas Volstyno apskrityje esančiame naminių paukščių ūkyje, kuriame buvo laikoma per 920 tūkst. vištų dedeklių, kurios turės būti nugaišintos ir sunaikintos. Šiuo metu atsakingi šalies veterinarijos specialistai aiškinasi, kaip virusas pateko į ūkį, imasi visų priemonių, kad tiek gyvi paukščiai, paukštiena ar šalutiniai gyvūniniai produktai iš protrūkio vietos nepatektų į rinką. Aplink ligos židinį nustatytos apribojimų zonos, ūkyje pradėti valymo ir dezinfekavimo darbai. Šiais metais Lenkijoje tai jau 33 didelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkis naminių paukščių ūkiuose.

Daugiausia nuo viruso šiemet nukentėjo Vengrijos paukštininkystės sektorius. Šioje šalyje šiemet nustatyti net 273 užkrėsti naminių paukščių ūkiai, Lenkijoje – 33, Vokietijoje – 14, Olandijoje – 12, Bulgarijoje – 9, Jungtinėje Karalystėje – 5, Slovakijoje – 4, Prancūzijoje – 8, Čekijoje ir Rumunijoje – po 2, o Danijoje, Belgijoje, Švedijoje, Kroatijoje ir Ukrainoje po 1 užkrėstą ūkį. Pastebėta, kad tose šalyse, kuriose paukščių gripas nustatomas laukiniams paukščiams, protrūkiai fiksuojami ir naminių paukščių ūkiuose.

Anot specialistų, šiuo metu Europoje dažniausiai nustatomas H5N8 viruso potipis yra nepavojingas žmonėms, virusu užsikrėsti per šviežią paukštieną ar jos produktus taip pat pavojaus nėra. Vis dėlto laikydamiesi atsargumo, žmonės turėtų vengti liesti sergančius ar negyvus paukščius, taip sumažindami galimą riziką pernešti virusą ar juo užsikrėsti. Be to, visiems vykdantiems prekybą su Lenkija ar iš šios šalies perkantiems mėšlą, gyvus paukščius, inkubacinius kiaušinius labai svarbu tinkamai ir atidžiai pasirinkti tiekėjus ir produkciją pirkti iš tų regionų, kuriuose paukščių gripo nebuvo nustatyta.

Nors Lietuvoje imamasi būtinų apsisaugojimo nuo paukščių gripo priemonių, tačiau dėl palankių orų laukinių paukščių migracija į žiemojimo vietas tebevyksta, todėl išlieka nemaža rizika virusui patekti į mūsų šalį. Lietuvos veterinarijos specialistai nuolat vykdo tiek laukinių, tiek naminių paukščių stebėseną. Kiekvienas surastas nugaišęs ar sunkiai sužeistas laukinis vandens paukštis, taip pat atsitiktinai atrinkti naminių paukščių mėginiai tiriami dėl galimų užkrečiamųjų ligų, konkrečiai dėl paukščių gripo nustatymo.

Primename mūsų šalies paukščių augintojams ir laikytojams išlikti budriais, laikytis visų biologinio saugumo reikalavimų – negirdyti paukščių atvirų telkinių vandeniu, prižiūrėti, kad lesalai paukščiams būtų laikomi saugiai, nepasiekiami laukiniams paukščiams, kurie yra pagrindiniai paukščių gripo virusio platintojai. Taip pat rekomenduojama kuo dažniau skalbti darbo drabužius, dezinfekuoti batus, instrumentus ir kt.

Asmenys, pastebėję nugaišusių laukinių vandens paukščių, turėtų apie tai informuoti VMVT nemokama telefono linija tel. 8 800 40 403.