Nuo liepos 28-osios prasidės priėmimo į LSU magistrantūrą III etapas

LSU siūlo 10 magistrantūros studijų programų: Sporto edukologija, Treniravimo sistemos, Kineziterapija (Kaune ir Druskininkuose), Turizmo ir sporto vadyba, Kūno kultūra, Sporto fiziologija ir genetika, Taikomoji fizinė veikla, Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, Sportinės veiklos analizė (International Master in Performance Analysis of Sport), Krepšinio treniravimas ir valdymas (International Basketball Coaching and Management).

Likusios laisvos valstybės finansuojamos vietos:

Taikomoji fizinė veikla – 1

Kūno kultūra – 1

Sportinės veiklos analizė – 4

AKTUALU! Įstojusiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas yra galimybė sumažinti studijų kainą.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta Universitete (Centrinių rūmų 101a kab., Sporto g. 6, Kaunas) ir internetu. Stojantieji gali nurodyti iki 3 pageidavimų, juos išdėstydami prioriteto tvarka.

Prašymus galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. LSU absolventams, baigusiems studijas 2011 m. ir vėliau, nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio.

Reikiamus dokumentus rasite čia.

Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, galite pateikti akademinę pažymą. Visą informaciją apie 2021 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Lietuvos sporto universitetas priima ir į išlyginamąsias studijas, kurios skirtos norintiems studijuoti magistrantūros studijose, tačiau neturintiems priėmimo sąlygose nurodyto išsilavinimo. Papildomųjų studijų programas gali rinktis kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje.

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta nuo liepos 28 iki rugpjūčio 20 d. atvykus į Universitetą arba internetu.

Jas renkasi stojantieji, įgiję išsilavinimą kolegijose ir norintys studijuoti LSU magistrantūroje. Per išlyginamąsias studijas jie išklauso trūkstamus bakalauro studijų dalykus ir išlaiko egzaminus, kad įgytų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms.

Kontaktai pasiteirauti:

Studijų departamentas

Centrinių rūmų 101a kabinetas

Sporto g. 6, LT-44221, Kaunas

Telefonas 8 677 69495

El. paštas priemimas@lsu.lt