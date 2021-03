Nelegalios prekybos gyvūnais užkardymui – papildomi kontrolės įrankiai

Peržiūrint socialiniuose tinkluose ir internetiniuose skelbimų portaluose patalpintus skelbimus su siūlymais įsigyti gyvūnų augintinių, VMVT inspektorius pasiekė informacija apie parduodamus patrumpintomis ausimis ir uodegomis Vidurinės Azijos aviganių šuniukus iš veislyno, esančio Kėdainių rajone. Tikrinant šią informaciją, nustatyta, kad skelbime nurodomas veisėjas nebuvo registruotas VMVT, tad vykdė nelegalią ūkinę komercinę veiklą.

Inspektoriams pasinaudojus naująja „slapto pirkėjo“ tvarka, kurią VMVT parengė ir įteisino kontroliniams pirkimams atlikti, taip numatant dar vieną papildomą galimybę patikrinti kylančius įtarimus, buvo užfiksuota, kad šiuo atveju parduodamos dvi Vidurinės Azijos aviganių mišrūnės kalytės, nors ir laikytos reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis, buvo neženklintos poodinėmis mikroschemomis, neskiepytos nuo pasiutligės, gyvūnai neturėjo sveikatos būklę, kilmę patvirtinančių dokumentų. Abiejų kalyčių ausims ir uodegoms buvo atliktos neleistinos trumpinimo procedūros, todėl dėl visų šių pažeidimų nelegalią veiklą vykdančio nesąžiningo prekiautojo atžvilgiu pradėta administracinių nusižengimų teisena.

Šuniukų kontrolinį pirkimą atlikę VMVT inspektoriai administracinių nusižengimų padarymo vietoje asmeniui surašė protokolą su administraciniu nurodymu pagal tris Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) straipsnius (ANK 127 str. 1 d., 343 str. 1 d., 346 str. 1 d. ir 16 d.) – dėl nelegalios prekybos, VMVT neregistruotos gyvūnų augintinių veisimo veikos ir parduodamų neženklintų augintinių, kuriems savininkas negalėjo pateikti vakcinacijos nuo pasiutligės dokumentų. Be to, pagal galiojančius teisės aktus gyvūno ausų kirpimas, uodegų trumpinimas yra laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnais, dėl to pažeidėjui skirta piniginė bauda.

VMVT specialistai patikina, kad panašių kontrolinių pirkimų ateityje bus vykdoma ir daugiau bei pažymi, kad nelegalaus gyvūnų veisimo ir prekybos kovoje svariai prisidės ir papildomi kontrolės įrankiai, kurių įtvirtinimui praėjusią savaitę pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Svarbus ir reikšmingas pokytis dėl prekybos gyvūnais – pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės, kuriose numatytas reikalavimas gyvūnų pardavėjams skelbimuose pateikti išsamią informaciją apie asmens ar ūkio subjekto, siūlančio parduoti gyvūnus (veisėjo, globėjo, prekiautojo) statusą ir duomenis apie gyvūną:

– VMVT nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį,

– Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ar individualų numerį,

– paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio mikroschemos numerį,

– gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių,

– gyvūno kilmės šalį.

Visi šie duomenys yra būtini, siekiant įvertinti, ar asmenys, siūlantys parduoti gyvūnus, ūkinę komercinę veiklą vykdo legaliai, taip pat tai yra svarbu atliekant ūkinio ar gyvūno augintinio atsekamumo kontrolę. Todėl šią iniciatyvą dėl privalomo tokių duomenų nurodymo VMVT kėlė jau anksčiau, dar praėjusį rugsėjį kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl Mažmeninės prekybos taisyklių papildymo.

Numatoma, kad šis nelegalios prekybos naminiais gyvūnais užkardymui ypač svarbus Mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimas įsigalios jau po 2,5 mėnesių, t. y. nuo gegužės 1 d. Pereinamasis laikotarpis būtinas pasirengti skelbimų portalų valdytojams, internetinių svetainių administratoriams, spaudos leidinių vadovams ir kitiems subjektams, kurie viešai teikia informaciją apie siūlomus parduoti gyvūnus.