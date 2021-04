Maisto saugos specialistai pataria, kodėl verta skaityti etiketes

Renkantis maisto produktus parduotuvėse, maisto saugos specialistai pataria vartotojams visų pirma atidžiai skaityti etiketes. Iš jų galima daugiau sužinoti ne tik apie produktų sudėtį, bet ir laikymo sąlygas, tinkamumo vartoti terminus bei netgi patariama palyginti skirtingus produktus ir tuomet lengviau prisitaikyti savo mitybos poreikiams.

Internetu apsiperkantiems vertėtų taip pat įsitikinti, ar pakanka pateikiamos informacijos apie produktą – ar aiškiai yra nurodomas produkto pavadinimas, taip pat daug svarbių savybių atskleidžia produkto sudedamų dalių sąrašas. Verta atkreipti dėmesį, kad pirmasis sąraše nurodytas ingredientas sudaro didžiausią produkto dalį. Pavyzdžiui, jeigu norite grietininių ledų, tai pirmu sąrašo ingredientu bus minimas pienas (grietinėlė), bet ne vanduo ir pan. Kai kurių produktų sudedamosios dalys dažnai nurodomos tiksliu procentiniu kiekiu, kad vartotojas galėtų lengviau pasirinkti, kuris produktas jam labiausiai tinka.

Ekspertai pastebi, kad pirkėjai vis dar per mažai atkreipia dėmesį į maisto produkto etiketėse nurodomas produkto sudedamąsias dalis. Gamintojai etiketėje privalo nurodyti ir produkto grynąjį kiekį, išskirti (pabraukti, paryškinti ar kitaip aiškiai pažymėti) alergijas ar netoleravimą sukeliančias medžiagas, tinkamumo vartoti terminus ir laikymo sąlygas. Be viso to, vartotojai turi teisę žinoti produkto gamintojo ar pardavėjo pavadinimą. Jeigu prekiaujama ekologiška produkcija – visi tokie produktai turi būti pažymėti specialiais ženklais ir nuorodomis, produktai bei prekybos veikla ekologiškais produktais (įskaitant internetinę prekybą) turi būti sertifikuota).

Vartotojai, jei tik turi galimybių, internetu prekiaujančio pardavėjo pateiktą informaciją gali palyginti su informacija produkto gamintojo interneto svetainėje, nes kuo atidžiau išnagrinės informaciją, tuo mažesnė bus tikimybė nusipirkti netinkamos kokybės maisto produktą.

Lietuvoje nepriklausomai nuo prekybos formos, tiek internetinėse, tiek fizinėse parduotuvėse prekiauti galima tik kokybiškais, saugiais ir tinkamai paženklintais maisto produktais. Nusipirkus nekokybišką produktą, vartotojai turi teisę reikalauti, kad prekybos vietoje jis būtų pakeistas į kokybišką arba jį grąžinti ir reikalauti sumokėtų pinigų.

Primename, kad jeigu manote, kad įsigytas maisto produktas nekokybiškas, kol nesibaigė jo tinkamumo vartoti terminas, pirmiausia turėtumėte pabandyti išspręsti šią problemą tiesiogiai su pardavėju ar viešojo maitinimo paslaugos teikėju, jam pateikti savo reikalavimus jį pakeisti arba paprašyti atgauti sumokėtus pinigus (visada stenkitės išsaugoti pirkimo čekius). Jei šis reikalavimas netenkinamas ir pardavėjas nepripažįsta, kad jo produktas nekokybiškas, galite kreiptis į VMVT ir pateikti savo skundą jums patogiu būdu – internetu, užpildžius anketą, el. paštu skundai@vmvt.lt, nemokama telefono linija 8 800 404 03 (visą parą).