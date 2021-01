Gyvūninių maisto produktų eksportas iš Lietuvos per metus augo 17 proc.

2020 m., palyginti su 2019 m., gyvūninių maisto produktų ir kitų siuntų eksportas į užsienį paaugo 17 proc. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, 2020 m. sausio-gruodžio mėnesiais Lietuvos gamintojai iš viso eksportavo per 24 tūkst. gyvūninės kilmės maisto produktų ir kitų siuntų.

VMVT direktoriaus Dariaus Remeikos teigimu, gamintojai parodė atsparumą COVID-19 pandemijos iššūkiams ir nuo pat 2020 m. pradžios buvo fiksuojamas daugumos produktų iš Lietuvos eksporto augimas, o per metus išaugo ypač didelę pridėtinę vertę maisto grandinėje turinčių produktų – t. y. pieno, šviežios mėsos, žuvies ir kitų gaminių eksporto kiekiai.

„Maisto produktų prekyba išliko stipri su ES valstybėmis, taip pat Ukraina, JAV, Uzbekistanu, Moldova, Izraeliu, Kazachstanu, Kinija, Vietnamu, Pietų Afrika ir kitomis šalimis. Be to, mūsų šaliai labai svarbu skatinti eksportą, todėl VMVT nuolat siekia, kad būtų atvertos naujos rinkos produkcijai iš Lietuvos. Pavyzdžiui, per 2020 m. buvo atnaujinta arba naujai suderinta net 18 veterinarinių sertifikatų, skirtų gyvūninių maisto produktų eksportui“, – teigia VMVT vadovas D. Remeika.

Apibendrinti statistikos duomenys rodo, kad 2020 m. pieno produktų užsienio rinkoms parduota 23 proc. daugiau (per 111 tūkst. tonų). Tiek pat augo (23 proc.) ir šviežios mėsos pardavimai (eksportuota 12,8 tūkst. tonų), labiausiai šioje grupėje didėjo jautienos (48 proc.) ir paukštienos (18 proc.) eksportas. Tuo tarpu žuvies ir jos gaminių pernai buvo eksportuota 7 proc. daugiau (iš viso 113,2 tūkst. tonų) nei 2019-ais. Mūsų šalies įmonės 2020 m. užsienio rinkose aktyviai prekiavo ir ėdalu augintiniams (katėms, šunims) – jų išvežimai siekia 9,9 tūkst. tonų.

„Eksporto augimo tempai dėl iššūkiu visiems tapusios pasaulinės pandemijos nekrito, ir tai patvirtina, kad Lietuvos gamintojai tarptautinėse rinkose yra puikiai įsitvirtinę. Prie itin teigiamų rezultatų prisideda ir VMVT specialistų pastangos, kad šalies įmonės šiuo nelengvu metu be trikdžių galėtų eksportuoti savo produkciją ir išlaikyti konkurencingumą. Epidemiologinei situacijai išliekant nepalankiai, VMVT ir jos departamentų specialistai dirba didelės rizikos sąlygomis ir darbą organizuoja, kad turimų pajėgumų nepristigtų, o vykdoma valstybinė kontrolė ir priežiūra gyvūninio maisto įmonėse, ūkiuose, skerdyklose, importo ir tranzito kontrolė pasienio veterinarijos postuose, darbas sertifikuojant eksporto siuntas dėl COVID-19 situacijos nestrigtų. Esu dėkingas, kad suprasdami tenkančią riziką ir atsakomybę mūsų inspektoriai kasdien savo darbą dirba atsakingai ir negailėdami jėgų“, – pabrėžia VMVT vadovas.

Lietuvos įmonės šiuo metu gali eksportuoti maistą, pašarus ir gyvūnus į daugiau nei 150 pasaulio šalių.