Enterprise Europe Network verslo partnerių paieškos platforma suteikė įmonėms antrą šansą

Įmonė yra ambicinga ir nuo pat savo veiklos pradžios siekia tapti žinoma visame pasaulyje. Todėl, norėdama plėsti pardavimus užsienyje, kreipėsi į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantį Enterprise Europe Network (toliau – EEN). Kaip mini „Rubbee“ pardavimų vadovė Vilma Purlytė: „EEN tinklas ir verslo partnerių paieškos platforma – erdvė, jungianti skirtingų šalių ir skirtingų sektorių kompanijas. Būtų labai neapdairu nepasinaudoti tokia puikia galimybe rasti partnerius užsienyje. Juolab, kad ši galimybė nieko nekainuoja ir reikalauja tik nedidelių laiko investicijų pateikiant informaciją apie savo įmonę arba skiriant laiko jau paskelbtų anketų peržiūrai.“

Bendradarbiaujant „Rubbee“ atstovui ir EEN darbuotojui, buvo suformuluota „Rubbee“ įmonės anketa ir paskelbta EEN verslo partnerių paieškos duomenų bazėje, jungiančioje virš 60 šalių. Be to, įmonės atstovui buvo rekomenduota peržvelgti tą pačią duomenų bazę, ieškant galimai tinkamų užsienio profilių. Dėl to ir buvo pastebėtas vienos Graikijos įmonės aktualus bendradarbiavimo pasiūlymas bei sukurtas jam susidomėjimas.

Graikijos įmonė jau dešimt metų importuoja ir paplatina elektrinius paspirtukus, motorolerius ir dviračius. Ji atstovauja pasirinktiems gamintojams, tiekiantiems elektra varomas transporto priemones bei nuolat ieško naujų produktų savo asortimento plėtrai – ekologiškų, saugių, modernaus dizaino ir mažų priežiūros išlaidų reikalaujančių transporto priemonių. Šios įmonės aprašas pilnai atitiko potencialaus partnerio, kurio ieškojo „Rubbee“, įvaizdį.

EEN partneriai operatyviai supažindino Lietuvos ir Graikijos įmones. Buvo netikėta išsiaiškinti, kad abi įmonės dar 2019 metais dalyvavo parodoje „Eurobike“ Vokietijoje, o „Rubbee“ produktas jau tada buvo pastebėtas graikų kompanijos. Tuo metu iki derybų nebuvo pajudėta, tad EEN platformoje užmegztas ryšys dabar suteikė antrą šansą. „Kadangi kompanija jau buvo mačiusi mūsų gaminį gyvai, komunikacija vyko labai sklandžiai ir žaibiškai. Užteko vos 3-4 apsikeitimų laiškais ir pirmieji „Rubbee“ gaminiai jau keliavo į Graikiją. Žinoma, tas būtų sunkiai įsivaizduojama, jei viską būtų reikėję pradėti nuo pirmo „šalto skambučio“, – dalinosi pardavimų vadovė Vilma.

Taigi, dėka per Enterprise Europe Network užmegzto kontakto, Lietuvos įmonė įžengė į naują eksporto rinką, o Graikijos kompanija išplėtė savo produktų asortimentą sparčiai augančiu „Rubbee“ prekės ženklo produktu. Abi įmonės siekia ilgalaikio bendradarbiavimo ir su šylančiais orais bei dviračių sezono įsibėgėjimu tikisi augančių „Rubbee“ pavarų dviračiams pardavimų.