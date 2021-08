Elektroniniai prekių kilmės sertifikatai – tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje

Praėjusią savaitę vykusiame pasaulinių rūmų prekių kilmės sertifikatų tarybos susitikime buvo aptarta prekių kilmės sertifikatų situacija pasaulyje, pokyčiai bei elektroninių sertifikatų išdavimo tendencijos.

„Ne visose šalyse pandemija turėjo įtakos prekių kilmės sertifikatų išdavimo pokyčiams. Pavyzdžiui Austrijoje, Danijoje ir Rusijoje išduodamų prekių kilmės sertifikatų skaičius beveik nepakito. Danija tokį pastovumą aiškina dideliu skaičiumi medicinos ir IT sektorių įmonėmis, kurių prekių eksportas nebuvo sustojęs. Nyderlanduose sertifikatų apimtys sumažėjo, šiek tiek išduodamų sertifikatų skaičius 2020 metais mažėjo Vokietijoje ir Belgijoje, tačiau Belgai šiais metais stebi 0,8 proc. augimą. 8 proc. kritimas fiksuotas Airijoje, Norvegijoje – 19 proc. (2020 metais) ir 5,3 proc. (2021 metais). Itin sudėtinga ekonominė situacija yra Libane. Tai atsispindi ir sumažėjusio eksporto apimtys, bei 25 proc. (2020 metais) kritęs sertifikatų išdavimas. COVID-19 ir BREXIT supurtė Jungtinės Karalystės sistemą. 2021 metais išduodamų sertifikatų skaičius krito 20 procentų. Reikės laiko ir klausimas ar pavyks pasiekti buvusias sertifikatų apimtis. Be to, dėl derinamų laisvosios prekybos sutarčių, išduodamų sertifikatų kiekiai gali dar sumažėti. Kiek kitokia situacija yra Bulgarijoje, kur 2021 m. išduodamų prekių kilmės sertifikatų skaičius išaugo 4 proc. bei Latvijoje, kur šiais metais fiksuojamas 2,3 proc. augimas. O Estija gali pasigirti, kad 2020 metai buvo geriausi prekių kilmės sertifikatų išdavimo istorijoje, kuriais fiksuotas 5 proc. augimas“, – po susitikimo situaciją apžvelgia rūmų kancleris Andrius Verbyla.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva prieš metus Lietuvoje buvo pradėti išduoti elektroniniai prekių kilmės sertifikatai. Čia mes lenkiame Bulgariją, Latviją, Estiją ir Rusiją, kurios dar neturi įsidiegusios elektroninių prekių kilmės sertifikatų išdavimo sistemos.

„Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje elektroninių prekių kilmės sertifikatai sudaro 70 proc., Vokietijoje – 75 proc. Belgijoje 97 proc., o Suomijoje beveik 100 proc. išduodamų prekių kilmės sertifikatų yra elektroniniai. Nyderlanduose būdavo išduodama 95-96 proc. elektroninių sertifikatų, o nuo šių metų balandžio mėn. šioje šalyje galima pasiimti tik elektroninius sertifikatus. Kiek labiau išsiskiria Norvegija, kuri visus prašymus ir dokumentus priima elektroniniu būdu, tuomet išduoda el. prekių kilmės sertifikatą, tačiau esant poreikiui gali išduoti ir popierinį“, – apie el. sertifikatų išdavimo tendencijas pasakoja A. Verbyla.

Kėdainiuose veikiančios vienos didžiausių ir moderniausių Europoje trąšų gamybos bendrovių AB „Lifosa“, gaminančios fosfatines trąšas, skirtas dirvai praturtinti ir jos derlingumui didinti bei eksportuojančios 98 proc. savo produkcijos, Logistikos ir pardavimų aptarnavimo vadybininkas Mindaugas Kauklys sako, kad Elektroninius sertifikatus pradėjo naudoti dar tik prieš du mėnesius, tačiau jau pastebi teigiamų dalykų. „Matome tik teigiamus dalykus naudojant elektroninius sertifikatus. Tai greita, patikima ir lengvai paruošiama, o sistema tikrai nesudėtinga ir manau visiems lengvai suprantama, todėl ateityje planuojame imti vis daugiau elektroninių prekių kilmės sertifikatų“, – sako M. Kauklys.

Dar vienas rūmų narys UAB „Ikarai“ taip pat jau naudojasi galimybe gauti elektroninius prekių kilmės sertifikatus. Kaip sako įmonės tiekimo vadybininkas Mantas Grajauskas „Ateityje ko gero elektroninių sertifikatų bus didžioji dalis, didesnė nei popierinių“.

IKAR yra tarptautinės klasės, modernus skystų trąšų gamintojas, kurio technologijos – tai veiksmingos ir savo formule unikalios skystos trąšos, viena geriausių agronomų komanda bei profesionalūs technologiniai sprendimai, o eksporto rinka apima daugiau nei 15 pasaulio šalių. Todėl jiems itin svarbu, kad naudojant elektroninių sertifikatų išdavimo sistema yra palengvinamas procesas, sutaupoma laiko, o atsisakius nebereikalingų kurjerio paslaugų – netgi pinigų.

M. Grajauskas pastebi, kad elektroninių prekių kilmės sertifikatų užsakymo ir gavimo procesas yra nesudėtingas, o greitis pakankamas. „Greitesnis pateikimas ir išdavimas, greitos korekcijos. Sistema labai sutaupo laiką nuo pateikimo, suderinimo ir išdavimo. Be to, galima persiųsti kitam padaliniui atsispausdinti – tai taip pat sutaupo laiko sertifikato pristatymui“, – kodėl ir kitoms įmonėms reikėtų naudotis šia sistema pataria įmonės atstovas.

Elektroninių sertifikatų išdavimas leidžia įmonėms pateikti ir gauti dokumentus nuotoliniu būdu. Naudojantis sistema trumpėja dokumentų išdavimo terminas, dokumentai yra patvirtinami ir grąžinami išvengiant vykimo į rūmus. Įmonės gali greitai nukopijuoti, redaguoti ir iš naujo pateikti dokumentus ankstesnių sertifikatų pagrindu. Patogi vartotojams sistema informuoja eksportuojančią įmonę apie visus veiksmus formuojant ir išduodant jų užsakytus prekių kilmės sertifikatus.

Kauno ir Marijampolės regionų įmonės, norinčios naudotis elektroninių sertifikatų išdavimo sistema, turi registruotis interneto puslapyje adresu https://www.esscert.com/list-of-agents/?country_id=118, pasirinkdamos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nuorodą. Įmonės įgaliotas asmuo taip pat gali kreiptis į rūmų darbuotojus, atsakingus už prekių kilmės sertifikatų išdavimą.