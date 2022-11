Žilagalvio sadisto gyvenimo saulėlydis: iš šulinio – į teismo narvą

Vos prasidėjus 2021-ųjų gruodžio 30-ajai – apie 0.23 val. buvo pranešta apie Vilkaviškio rajono Pilviškių seniūnijos Gabriškių kaime degantį gyvenamąjį namą. Kartu su kitomis specialiosiomis tarnybomis į įvykio vietą pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai rado šį vieno aukšto medinuką jau degantį atvira liepsna. Ir tespėjo išnešti iš jo tris dujų balionus. Tačiau ugnyje, visiškai sunaikinusioje šį statinį, žuvo du šuniukai ir katinas.

Vienas iš trijų šiame name gyvenusių asmenų – jau aštuntą dešimtį pradėjęs R.Grybauskas netrukus buvo aptiktas greta gaisravietės esančiame šulinyje. Sušalęs, tačiau sąmoningas.

Kaip pranešė po šio įvykio Marijampolės apskrities policija, R.Grybauskas ir padegė minėtą buvusiai savo sugyventinei priklausiusį namą. Prieš tai sužalojęs ne tik jo savininkę, bet ir šios po savo stogu priglaustą pastogės neturėjusią draugę.

Vietiniai tada pasakojo, kad tai buvo ne pirmas šios nuolat besipykdavusios trijulės konfliktas. O R.Grybauskas, prieš padegdamas namą, išėmė durų rankenas, kad sužalotosios negalėtų išeiti laukan. Tačiau minėtoms dešimčia metų už jį jaunesnėms moterims pavyko ištrūkti iš R.Grybausko paspęstų spąstų ir nubėgti šauktis pagalbos pas kaimynus. Tačiau po šio įvykio joms vis tiek prireikė stacionarinės Vilkaviškio ligoninės medikų pagalbos. Jų skriaudikas iš įvykio vietos buvo nuvežtas į Kauno klinikas.

R.Grybauskas stojo prieš teismą dėl pasikėsinimo itin žiauriai ir kitų gyvybei pavojingu būdu nužudyti du bejėgiškos būklės žmones, vienas iš kurių – jo šeimos narys, už ką Baudžiamasis kodeksas grasina laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Jam pareikštas kaltinimas ir dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.

Raimundas Grybauskas (T. Biliūno/BNS nuotr.)

Šis senolis kaltinamas sudavęs namo savininkės draugei ne mažiau kaip keturis kartus kirviu į galvą, o po to dar parkritusią spardęs bei talžęs žarstekliu. Galiausiai – palikęs be sąmonės tame pačiame kambaryje, kurio lango rankeną nulaužė, o duris užrakino. Šiame kambaryje jis užrakino ir namo savininkę, kuriai prieš tai daužė galvą žarstekliu, o kojas – kirviu, suduodamas šiuo ne mažiau kaip septynis smūgius. Sugyventinei, prieš padegant namą, buvo surištos kojos. Grasinęs aukoms, kad jas nužudys, o pats nusižudys, R.Grybauskas galiausiai prieškambaryje padegė malkų maišą ir paliko nusikaltimo vietą. Tačiau jo aukoms pavyko išsigelbėti per kito kambario langą.

Ir tai – ne pirma šio už grotų Temidės sprendimo laukiančio senolio, kurį šiandien į teismo narvą atlydėjo konvojaus pareigūnai, akistata su Temide. 2020-ųjų sausį Marijampolės apylinkės teismas už smurtą artimoje aplinkoje jam jau buvo skyręs dešimties mėnesių laisvės apribojimą.

Pirmasis šios bylos posėdis šiandien neįvyko, neatvykus nukentėjusioms, kurios ketina pareikšti savo skriaudikui ieškinį.