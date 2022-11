Žiema grįžo su jai būdingomis nelaimėmis: praėjusią parą Kaune nukentėjusiųjų – keliolika

Kaip portalui pasakojo pamainos vyresnysis gydytojas Karolis Klimavičius, daugiau darbo dėl paslydusių ir parkritusių pacientų atsirado po 16 valandos – panašu, kai baigėsi darbai ir prasidėjo intensyvesnis judėjimas.

Iš viso penktadienį Kauno miesto greitosios pagalbos medikų prireikė apie dešimčiai paslydusių ir kritusių pacientų.

„Amžius įvairus. Keletas rankų lūžių, galvos sumušimai. Bet ne tiek, kiek buvo galima tikėtis. Be to, nenutiko didesnių nelaimių“, – apibūdino sugrįžusios žiemos sukeltas problemas K. Klimavičius, akcentuodamas, kad nebuvo pernelyg daug nukentėjusiųjų ir eismo įvykiuose. Nei Kaune, nei aplink Kauną. O, jeigu ir buvo slidžios kelio dangos sukeltų eismo nelaimių, tai jos baigėsi tik sumušimais. Tačiau šie atvejai padidino bendrą nukentėjusiųjų Kaune penktadienį dėl snygio ir slidžios kelio dangos skaičių iki keliolikos.

Sugrįžusi žiema primena, kad reikėtų saugotis slidžios kelio dangos, be reikalo nevaikščioti, dėvėti saugią avalynę ir vėl pratintis prie slidaus kelio bei šaltų orų.

Šiuos pašnekovo žodžius iliustruoja vakarykščio vidurdienio nelaimė netoli Kauno klinikų. Apie 13 val., kai mieste prasidėjo į pūgą panašus stiprus snygis, Sukilėlių prospekte, pirminiais duomenimis, dėl slidžios kelio dangos į elektros stulpą atsitrenkė „3-iojo“ maršruto autobusas. Nukentėjo du jo keleiviai – vyras ir moteris. Tačiau, pasak K. Klimavičiaus, į gydymo įstaigą dėl galvos sumušimo nuvežta tik moteris.

„Sugrįžusi žiema primena, kad reikėtų saugotis slidžios kelio dangos, be reikalo nevaikščioti, dėvėti saugią avalynę ir vėl pratintis prie slidaus kelio bei šaltų orų", – reziumavo penktadienį budėjusios Kauno miesto greitosios pagalbos stoties pamainos vyresnysis gydytojas, teigęs, kad nebuvo per jų budėjimą ir kažkokių ypatingų pacientų, nukentėjusių per kriminalinius įvykius.