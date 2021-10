Vyras prašo pagalbos dėl chuliganiško elgesio: kažkas aštriu daiktu subraižė apie 10 automobilių

Jie, anot pašnekovo, buvo suniokoti raktu arba vinimi.

Portalui kauno.diena.lt Gediminas B. pasakojo, kad Vilijampolėje nemalonus incidentas įvyko praėjusį šeštadienį, spalio 9 dieną, apie 19 - 22 val.

Vyras teigė, kad buvo apgadinta apie dešimt automobilių – taip pat ir jo transporto priemonė.

„Keli draugai pasiūlė važiuoti į Kauną, nes „Crypto smėlio arenoje“ buvo organizuojamas renginys. Tinklinį žaidžiu Vilniuje, į Kauną pirmą kartą nusprendžiau nuvažiuoti. Apie 19 val. pasistačiau čia automobilį: iš pradžių galvojau pasistatyti automobilį prie netoliese esančio prekybos centro, bet sužinojau, kad ši žvyruota aikštelė prie arenos nėra privati. Pasistačiau prie įėjimo ir nuėjome žaisti tinklinio. Buvo atvažiavę didžėjai, muziką leido. Po 22 valandos pasidariau pertrauką ir išėjau į lauką. Prie manęs priėjo keli vaikinukai ir pradėjo kalbinti, – pamena vyras, papasakojęs vaikinams, kad čia žaidžia tinklinį. – Jie man sako: o, žinote, kad čia kažkas visas mašinas suniokojo? Mane tik nukratė nemalonus šiurpas, įsijungiau prožektorių ir apšalau. Visa mašina po kelis kartus ratais apeita ir stipriai per visas mašinos detales – nuo kapoto per dureles, per sparnus, bagažinę – su jėga apibraižyta.“

Panašų vaizdą pašnekovas pamatė ir ant kitų automobilių. Jis teigė, kad buvo iškviesta policija. Pats Gediminas pasakoja, kad jam buvo patarta parašyti pareiškimą per epolicija.lt.

„Buvau šoke, net nežinojau, ką daryti“, – sakė vyras, nusprendęs ieškoti pagalbos ir viešai. Jis tikisi, kad atsiras įvykio liudininkai. Anot vyro, jam ir policija, ir organizatoriai teigė, kad šio įvykio vaizdo kameros neužfiksavo.

„Nuostolis didžiulis – mano automobilio perdažymas kainuos nuo 2,5 tūkst. eurų“, – sakė Gediminas B. Pašnekovas svarsto, kad gal aplinkiniai neapsikentė triukšmo ir išsiliejo niokodami automobilius.

„Crypto smėlio arenos“ administratorius Audrius Girnys teigė žinąs apie šį incidentą, nes Gediminas B. į juos kreipėsi.

„Tuo metu, kai viskas įvyko, nebuvau, vėliau man pranešė. Atvyko policija, surašė protokolą, – sakė A. Girnys. – Į mus kreipėsi tik Gediminas.“

„Išorėje neturime vaizdo kamerų, turime tik viduje. O lauke, kai mums reikėdavo kamerų, tai naudodavomės „Rimi“, – sakė arenos atstovas.

Jis teigė vaizdo įrašų nematęs.

Anot A. Girnio, toks incidentas įvyksta pirmą kartą. „Pirmą kartą, labai nustebome. Nes čia keistoka vieta tai daryti, – sakė pašnekovas. – Statysim kameras: mes tai jau planavome. Viduje jau esame pasidarę, o lauke, kadangi nelabai prie savęs jas galime įtvirtinti, nes neturime tokių gerų įtvirtinimų, tai turime susiderėt su kaimynais. Šis incidentas mus paskubino, ne taip seniai atsidarėme, tai ne apie viską taip gerai pagalvojome. Atvažiavo žmogus iš Vilniaus pasportuoti, o jam sugadino automobilį – labai keista, net neįtikėtina.“

Žmonių, kurie dėl šio įvykio turi reikšmingos informacijos, Gediminas B. prašo skambinti šiuo telefono numeriu 867698312.

Portalas kauno.diena.lt dėl šio įvykio išsiuntė klausimus policijai. Gavus atsakymus, publikacija bus papildyta.