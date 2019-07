Verslininkas S. Martinavičius pripažintas kaltu dėl smurto prieš žmoną

Kauno apylinkės teismas kaltu dėl smurto prieš žmoną pripažino žinomą Kauno verslininką Sigitą Martinavičių. Jam paskirta pusantrų metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per visą bausmės laiką būti namuose nuo 24 val. iki 5 val., jei tai nesusiję su darbu.

51-erių S. Martinavičius taip pat turės sumokėti 2 500 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, atlyginti buvusiai sutuoktinei 2 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą bei padengti 1 200 eurų siekiančias advokato išlaidas.

Be to, teismas S. Martinavičių įpareigojo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Tai jis turės padaryti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

„Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad kaltinimai S. Martinavičiui smurtavus prieš sutuoktinę pasitvirtino. Jo kaltė visiškai įrodyta nukentėjusiosios ir liudytojų parodymais bei rašytiniais įrodymais. Nėra pagrindo abejoti nukentėjusiosios duotų parodymų nuoširdumu ir tikrumu“, – rašoma teismo nuosprendyje.

Sigitas Martinavičius su buvusia žmona

Primename, kad S. Martinavičius buvo kaltinamas smurtu prieš žmoną. Nustatyta, kad jis nuo 2016 m. balandžio iki 2018 m. rugsėjo vidurio keturis kartus savo namuose ir darbovietėje smurtavo prieš nukentėjusiąją.

Nors kaltinamasis teigė, kad „visa byla sukurta nukentėjusiajai siekiant naudos civilinės santuokos nutraukimo ir turto dalybų byloje“, tačiau teismas pažymėjo, kad judviejų skyrybų byla baigta bendru sutarimu, draugiškai pasidalijus šeimos turtą, todėl šiai baudžiamajai bylai jokios įtakos santuokos nutraukimo byla negalėjo turėti.

Kauno apylinkės teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.