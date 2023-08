A. Ulvidas vėl pergudravo pats save, o jo advokatas – iš mirties taško nepajudančios bylos dalyvius

Melo kojos trumpos

Kaip jau rašyta, A. Ulvidas, po beveik dviejų mėnesių slėpynių sulaikytas Danijoje ir išduotas Lietuvai pagal Europos arešto orderį, rugpjūčio 2-ąją Kauno apylinkės teismo, prieš tai skyrusio jam suėmimą už akių, buvo suimtas trims mėnesiams. Nors išvedamas tada iš teismo posėdžių salės, prie kurios durų budėjo net penki ginkluoti policijos pareigūnai, jis besibūriuojantiems žiniasklaidos atstovams pareiškė, kad pats pasiprašė skirti jam suėmimą, nes taip saugiau. O, pasiteiravus, nuo ko, atsakė: „Visi žino!“

Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtame daugiau kaip pusvalandį užtrukusiame teismo posėdyje A. Ulvidas teigė, kad nenori būti suimtas. Ir padrikos pakeltu balsu savo nuomonę proceso dalyviams reiškusio A. Ulvido frazės girdėjosi net teismo koridoriuje.

Teigdamas tada teismui, kad nenori būti suimtas, A. Ulvidas pats sau prieštaravo, nes prieš tai jis sakė, kad pabėgo iš Lietuvos, nes po incidento degalinėje, per kurį buvo sumuštas, bei internetinių komentarų jautėsi nesaugus. Be to, žinojo, kad bus suimtas.

Į laisvę besiveržiančio A. Ulvido argumentai

Kauno apygardos teismo teisėjų Aurelijaus Rauckio, Daivos Jankauskienės ir Juditos Sungailaitės kolegijai šiandien nagrinėjant A. Ulvido skundą dėl jo suėmimo minėtam maksimaliam pirminiam trijų mėnesių terminui, jis pats nedalyvavo, nes tokiuose posėdžiuose suimtieji paprastai nedalyvauja, o taikyti skandalingajam „skaistuoliui“ išimtį teismas nematė pagrindo.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, prašydamas panaikinti minėtą Kauno apylinkės teismo teisėjos Vilmos Tamošaitienės nutartį ir paskirti jam švelnesnę kardomąją priemonę, A. Ulvidas įrodinėjo esą savo šokiais nepadarė niekam jokios žalos, todėl taikyti griežčiausią kardomąją priemonę jam nėra pagrindo. Be to, jis yra kaltinamas nesunkiais nusikaltimais, už kuriuos jau buvo suimtas dešimt mėnesių – devynis dar ikiteisminio tyrimo metu ir mėnesį Danijoje, kur pats, kaip jau rašyta, pasidavė vietinei policijai, o už šiuos nusikaltimus numatytas laisvės atėmimas iki penkerių metų, todėl jis, blogiausiu atveju, ne kažin ką daugiau ir gaus negu jau atbuvo už grotų.

Tačiau, kaip pranešė Kauno apygardos teismo atstovė Milda Kryžė, minėta šio teismo teisėjų kolegija A. Ulvido skundą šiandien atmetė.

Kol kas niekas nesikeičia

Kaip teigiama M. Kryžės pranešime, A. Ulvido skundas atmestas esant pagrįstam manymui, kad jis ir vėl bėgs bei slėpsis nuo teismo. Šis pagrindas laikyti jį suimtą nėra išnykęs ir tebėra aktualus, todėl keisti griežčiausią kardomąją priemonę į švelnesnę šioje proceso stadijoje pagrindo nėra.

Anot tokią nutartį paskelbusios teisėjų kolegijos, įvertinus A. Ulvidui inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį, sunkumą, besitęsiančio suėmimo trukmę ir paties kaltinamojo asmenybę, jam paliktas galioti suėmimo terminas 3 mėnesiams yra adekvati ir ne per griežta poveikio priemonė, leidžianti užtikrinti efektyvaus tolesnio bylos nagrinėjimo vykdymą.

Ir ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną bei yra neskundžiama.

Deja, nors A. Ulvidas ir yra suimtas, vakar planuotas teismo posėdis vienoje iš dviejų dėl jo pabėgimo į užsienį Kauno apylinkės teisme šiuo metu įstrigusių bylų, kurioje – vienuolika nukentėjusiųjų, ir vėl neįvyko. Šios bylos ir vėl nepavyko atversti, teisiamojo advokatui Arnoldui Blaževičiui parašius prašymą šį posėdį atidėti dėl jo užimtumo kitoje byloje, nors vakarykštė A. Ulvido bylos posėdžio data buvo suplanuota iš anksto. Teisėjai tenkinus minėtą A. Ulvido advokato prašymą, teisiamasis į šį posėdį nebuvo nei atvežtas, nei prisijungė prie jo nuotoliniu būdu iš kalėjimo, kuriame šiuo metu yra.