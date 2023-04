Tragiška kaktomuša pakaunėje: nustatyti keturratininkų žūties kaltininką padėjo ekspertai

Teismui perduota byla dėl jaunystės vietas pakaunėje lankiusių dviejų keturratininkų žūties pernai rugsėjį. Remiantis ekspertų išvadomis, dėl pusamžių sutuoktinių žūties kalta su jais susidūrusio automobilio „Audi A4“ 22-ejų metų vairuotoja, nors ši ir nenori to pripažinti.

Susidūrimas kelio vingyje

Kaip jau rašyta, ši tragedija, kokios Čekiškės apylinkėse jau nebuvo seniai, įvyko pernykštės rugsėjo 10-osios vakarą.

Policijos suvestinės tada pranešė, kad apie 20.15 val. Kauno rajone, Lelerviškių kaime, susidūrė lengvasis automobilis „Audi A4“, vairuojamas moters, gimusios 2000 m., ir keturratis motociklas „Cfmoto Cforse 520L“. Žuvo pastaruoju važiavę sutuoktiniai: keturratį vairavęs 1970 m. gimęs vyras ir jo 1971 m. gimusi keleivė. O „Audi“ vairuotoja, suteikus jai gydymo įstaigoje pagalbą dėl sumuštos kojos, išleista gydytis ambulatoriškai.

Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Po tragedijos kalbinti vietiniai gyventojai portalui kauno.diena.lt teigė, kad ji įvyko rajoninės reikšmės asfaltuotame kelyje Liučiūnai-Vilkija. Ir ties jos vieta yra kelio vingis, kuris puikiai matomas, nes nėra apaugęs medžiais. Tačiau panašu, kad, galimai dėl pasirinkto nesaugaus greičio, kažkas iš susidūrimo dalyvių išvažiavo šiame kelio vingyje į priešingą eismo juostą.

Be to, anot minėtų Čekiškės seniūnijos gyventojų, šios tragiškos kaktomušos vieta susidūrimo dalyviams turėjo būti gerai žinoma, nes „Audi“ vairuotoja kilusi iš šių vietų. O keturračiu važiavę sutuoktiniai jaunystėje yra gyvenę ne per toliausiai esančioje Vilkijoje. Tačiau pastaruoju metu jie jau gyveno Kėdainių rajone – Josvainių seniūnijoje, bet, taip jau buvo lemta, kad važiavo tada į kažkurio iš jų gimtinę.

Ne tik neprisipažino, bet ir bandė klaidinti?

Atsakyti į klausimą, kuri transporto priemonė, kirtusi ištisinę ženklinimo liniją, išlėkė šiame kelio vingyje į priešingą eismo juostą, padėjo Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai. Nes vienintelė gyva likusi šios tragiškos kaktomušos dalyvė – „Audi“ vairuotoja A. R. nei pripažino savo kaltę, nei sutiko duoti parodymus ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams. Tačiau su savo advokatu aktyviai dalyvavo užduodant klausimus minėtą ekspertizę atlikusiems specialistams. Neatmetama, kad bandydama juos suklaidinti.

Pavyzdžiui, jų buvo klausiama, ar techniškai tvarkingas buvo keturratis, kokios jo šviesos buvo įjungtos ir pan.

Šias „Audi“ vairuotojos prielaidas, kad ji galėjo būti apakinta įjungtomis ilgosiomis keturračio šviesomis, arba, kad šio padangos neatitiko reikalavimų, ekspertai atmetė.

Jie nustatė, kad buvo leistinas ir žuvusiųjų transporto priemonės greitis – apie 58 km/val.

Konstatuota, kad leistino šiame kelyje greičio neviršijo ir pati „Audi“ vairuotoja, važiavusi 80 km/val. greičiu. Tačiau būtent ji išvažiavo į priešingą eismo juostą. Kodėl – maigydama rankoje mobilųjį telefoną, persukinėdama radijo bangas ar dėl kažkokios kitos priežasties, žino tik pati A. R.

Nustatyta ir, kad įvykio metu ji, kaip ir keturračio vairuotojas, buvo blaivi.

Atsidūrė aštuoniukių spąstuose

Šią bylą buvo galima baigti ir susitaikymu su jau suaugusiais žuvusiųjų vaikais, jeigu „Audi“ vairuotoja, taip pat tikusi pagal amžių velioniams į dukras, pripažintų savo kaltę bei atlygintų patirtą moralinį atlygį arba neturtinę žalą, jeigu to būtų prašoma.

Tačiau, neatmetama, kad su advokato pagalba A. R. pasirinko kitokią poziciją, dėl kurios teks stoti prieš Kauno apylinkės teismą, nors, turėdama vairavimo teises nuo aštuoniolikos metų, ji iki šio tragiško įvykio sugebėjo išsaugoti švarią biografiją, kurioje nebuvo net nuobaudų už galimus administracinius nusižengimus vairuojant.

Pagal pareikštą kaltinimą – kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimas, dėl kurio kilo eismo įvykis, per kurį žuvo du žmonės, A. R. gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Be to, jai spyriojantis ir atsisakant duoti parodymus, nukentėjusiųjų šioje byloje skaičius išaugo nuo dviejų iki aštuonių – prie žuvusiųjų sūnaus bei dukters prisijungė ir velionių mamos, broliai bei seserys.

Perduodant bylą teismui jie ieškinių A. R. dar buvo nepareiškę, tačiau dar gali tai padaryti iki ją atverčiant teisme.