Tragedija sutinkant Naujuosius: po teismų maratono kaltininkas pasiųstas už grotų

Paryčių detektyvas

Pranešimą apie šią tragediją – kad dviejų indų išsinuomotame bute Žaliakalnyje, viename M.Jankaus gatvės name, rasta negyva mergina – Kauno policija gavo 2020-ųjų sausio 1-osios paryčiais – 6.41 val.

Apie tai pranešė velionei kviesti greitosios medikai, kurie dar bandė jau be gyvybės ženklų rastą 18-metę gaivinti. Juos kvietė kažkas iš šiame bute vykusių Naujųjų sutiktuvių, kuriose dalyvavo apie keliasdešimt žmonių, dalyvių. Pusė iš jų buvo užsieniečiai.

Velionė, kuriai po savaitės turėjo sukakti devyniolika, buvo atvykusi sutikti 2020-ųjų šiame bute su drauge iš Vilniaus kitos savo draugės – indės, su kuria susipažino per studentų mainų programą „Erasmus“, kvietimu. Ši indė buvo minėtą butą nuomojančių savo tautiečių draugė. O 18-metę likimas į jį atvedė, parvykus tada Kalėdų atostogoms iš Anglijos, kurioje studijavo, ir prieš išsirengiant į Kauną dar spėjus aplankyti Visagine gyvenančius tėvus.

Tyrimas užtruko

Velionės šlapime buvo rasta psichotropinės medžiagos LSD. Tačiau jos palaikų skrodimas į klausimą, dėl ko 18-metė mirė, neatsakė. Tiksliau nebuvo nei patvirtinta, nei paneigta, kad ši tragedija susijusi, su kaip įtarta, galimu stipriai veikiančių toksinių medžiagų pavartojimu.

LSD buvo rasta ir jau minėtos septyneriais metais vyresnės velionės draugės indės bei šios vaikino lietuvio šlapimuose. Pas juos buvo aptiktas visas narkotinių ir psichotropinių medžiagų kokteilis.

Tik atlikus papildomus tyrimus, konstatuota, kad 18-metės mirties priežastis – apsinuodijimas LSD, kas sukėlė pražūtingas komplikacijas. Jos artimieji neneigė, kad dukra turėjo sveikatos problemų.

Per beveik metus trukusį ikiteisminį šios tragedijos tyrimą nustatyta, kad ją lėmė įvykiai Kauno senamiestyje, o ne minėtame pobūvyje. Į Senamiestį, likus valandai iki vidurnakčio, 18-metė vyko su jau minėtomis savo draugėmis pasigrožėti naujametiniais fejerverkais.

Viena draugė netylėjo

Būtent Senamiestyje 18-metės draugė indė susitiko su savo vaikinu T.Džiuga. Tuo metu jiedu buvo bendradarbiai – dirbo Savanorių prospekte įsikūrusioje tarptautinėje įmonėje.

Pareiškus T.Džiugai įtarimą davus Senamiestyje 18-metei, kuri po septynių valandų jau rasta mirusi, LSD, ikiteisminio tyrimo metu jis ne tik nepripažino savo kaltės, bet ir atsisakė duoti parodymus. Kaip ir jo mergina indė pasinaudojo teise neduoti parodymų prieš savo gyvenimo draugą.

Tačiau Senamiesčio vaizdo kamerų įrašus peržiūrėję teisėsaugininkai aptiko įkalčių, kurie buvo perduoti teismui kartu su T.Džiugos byla. Be to, ne visi šių kamerų įamžintų įvykių liudytojai pasirinko poziciją tylėti. Jiems padedant ir buvo atkurta visa įvykių seka.

Tautvydas Džiuga. Vilmanto Raupelio, Laimio Steponavičiaus nuotr.

Sudėtingas sprendimas

Atgal į Žaliakalnį 18-metė tąnakt grįžo jau tik su drauge iš Vilniaus. T.Džiuga su savo mergina inde nusprendė pratęsti Naujųjų sutikimą naktiniame klube. Ten juos ir užklupo SMS iš Žaliakalnyje tebesitęsiančio pobūvio apie tai, kad 18-metė gęsta akyse. Sužinojęs apie tai, T.Džiuga dar lėkė su savo drauge strimgalviais į Žaliakalnį, kur dar bandė pats iki greitosios medikų atvykimo mirštančiąją gaivinti.

Kiti pobūvio dalyviai, tapę 18-metės agonijos liudytojais, pareigūnams pasakojo, kad ji pradėjo prastai jaustis, vos grįžus iš miesto, – labai troškino, krėtė šaltis, pykino. Bet viskas buvo nurašyta alkoholiui, kuris buvo pradėtas vartoti dar prieš 18-metei išvykstant į miestą.

Ikiteisminis tyrimas dėl jos mirties priežasties buvo nutrauktas, konstatavus, kad psichotropines medžiagas velionė vartojo laisva valia – niekas jos to daryti nevertė ir neapgaudinėjo, kad tai yra kažkas kita. Velionės draugė vilnietė, kuriai taip pat siūlyta LSD, vartoti šiuos kvaišalus atsisakė.

Nutraukiant dėl 18-metės mirties pradėtą ikiteisminį tyrimą remtasi Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu panašioje byloje, kurioje buvo priimtas toks pats sprendimas, kad vien kvaišalų platinimo fakto atsakyti už neatsargų kito žmogaus gyvybės atėmimą nepakanka. Nes mirtį sąlygoja ir neatsargus paties žmogaus elgesys.

18-metės, kuri buvo vienturtė, tėvai šio nutarimo neskundė.

Prabilo po metų

Pagal pareikštą kaltinimą – davus viename Kauno senamiesčio skersgatvyje, esančiame šalia Rotušės, savo merginai bei šios 18-metei draugei, kuri tą pačią naktį mirė, LSD, T.Džiugai grėsė laisvės atėmimas nuo dviejų iki aštuonerių metų.

Atvertus Kauno apylinkės teisme jo bylą, T.Džiuga jau savo kaltę pripažino. Ir davė parodymus. O savo atkaklų tylėjimą ikiteisminio tyrimo metu teisino tada jį gynusio advokato taktika bei iniciatyva.

Teisme T.Džiuga jau pasirodė su kita advokate. Ir teigė, kad labai gailisi dėl savo poelgio, padarė atitinkamas išvadas ir daugiau tuo neužsiima. Nors, anot T.Džiugos, jis nebuvo užkietėjęs narkomanas ir bylon sugulusių įvykių metu. Tai buvo vos antras kartas, kai jis per pažįstamą įsigijo LSD. Šį kartą – specialiai Naujųjų sutikimui. Pirmą kartą vartojo šią psichotropinę medžiagą viename iš Kauno naktinių klubų. O prieš tai tik parūkydavo kanapių.

Pirmas dublis

Atsižvelgęs į T.Džiugos prisipažinimą ir atgailą, teismas pritaikė tada jo bylai sutrumpintą įrodymų tyrimą, leidžiantį nebekviesti liudytojų. Jo byla išnagrinėta per porą valandų.

Be to, sutrumpinus įrodymų tyrimą, trečdaliu sumažėjo ir prokuroro Tomo Stelionio pasiūlyta bausmė, iš kurios liko dveji metai ir keturi mėnesiai įkalinimo. Siūlydamas tokią bausmę, prokuroras akcentavo, kad jokios kitos alternatyvos Baudžiamasis kodeksas už psichotropinių medžiagų platinimą nenumato. Tik laisvės atėmimą.

T.Džiugos advokatė prašė teismo visgi rasti galimybę skirti jos ginamajam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, nes tai – pirmoji jo akistata su Temide.

Pats teisiamasis taip pat prašė jo pasigailėti.

Teisiniai žaidimai

Bylą nagrinėjęs Kauno apylinkės teismo teisėjas Alvydas Rimkevičius, atėjus laikui paskelbti savo sprendimą, tada jį atidėjo esą dėl bylos apimties ir sudėtingumo. O po poros savaičių netikėtai paskelbė, kad atnaujina įrodymų tyrimą, nes rašant nuosprendį nustatyta, jog teisiamajam pareikštas netikslus kaltinimas kaltinant jį tik psichotropinės medžiagos platinimu, nors teismas įžvelgia, kad jo veiksmuose galimai yra ir neteisėtas disponavimas kvaišalais be tikslo juos platinti.

Alvydas Rimkevičius. Justinos Lasauskaitės nuotr.

Atnaujintas įrodymų tyrimas užsitęsė beveik metus. O jam pasibaigus, prokuroras jau pasiūlė T.Džiugai įkalinimą trejiems metams ir šešiems mėnesiams.

Teisiamojo advokatė prašė, kad jos ginamajam būtų skirta tik bausmė už neteisėtą disponavimą kvaišalais be tikslo juos platinti, o, jeigu liktų ir toks kaltinimas, tai, kad teismas rastų galimybę palikti jį laisvėje. Jai antrino ir pats T.Džiuga.

Šokiruojantis nuosprendis

Teisėjas A.Rimkevičius, šiemet balandį pagaliau paskelbęs nuosprendį T.Džiugos, kuris net neatvyko šio išklausyti, byloje, perkvalifikavo jam kaltinimą iš kvaišalų platinimo į šių naudojimą tik savo reikmėms. O už tai numatyta griežčiausia bausmė – kelis kartus švelnesnė už jų platinimą. Už neteisėtą disponavimą kvaišalais, neturint tikslo juos platinti, gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Teisėjas A.Rimkevičius skyrė T.Džiugai dešimties mėnesių laisvės atėmimą, atidedant šios bausmės vykdymą dviem metams ir įpareigojant dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei tuos dvejus metus nuo 23 iki 6 val. būti namuose ir nekeisti gyvenamosios vietos be Probacijos tarnybos, prižiūrėsiančios, kaip vykdomi teismo įpareigojimai, žinios. Be to, T.Džiuga įpareigotas ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Įkalinimo neišvengė

Kauno apylinkės teismo nuosprendį apskundė tik prokuroras T.Stelionis.

Jo skundą nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Valdo Vitunsko, Gyčio Večersko ir Algirdo Remeikos kolegija šiandien paskelbė netrukus 34-erių sulauksiančiam T.Džiugai naują nuosprendį, kuriame vėl perkvalifikavo jam pareikštą kaltinimą į neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą šias platinti, kuo jis ir buvo kaltinamas, perduodant šią bylą Kauno apylinkės teismui.

Toks sprendimas motyvuotas tuo, kad, remiantis surinktų įrodymų visuma, T.Džiuga suprato, ką daro.

Ir, konstatuojant, kad T.Džiuga padarė jam inkriminuojamą nusikaltimą, jam skirtas pustrečių metų laisvės atėmimas. Į šią bausmę automatiškai įskaičiuojant ir tas dvi dienas, kurias jis buvo sulaikytas, atliekant šį sudėtingą ikiteisminį tyrimą.

Pats T.Džiuga ir šiandien neatvyko į Kauno apygardos teismo sprendimo paskelbimą. Nepaisant to, 2023-iuosius jis jau turėtų sutikti už grotų.