Temidė nusprendė nekratyti kamuolinių kišenių

Kaltino neadekvatumu

Kaip jau rašyta, skųsdami Kauno apygardos teismo nutartis paleisti Giedrių Janonį į laisvę už 30 tūkst. eurų užstatą, Deividą Čerešką – už 20 tūkst. eurų, Genadijų Borisovą – už 10 tūkst. eurų, o Tomą Gaidanką – be jokio užstato, prokurorai teigė, kad šios sumos yra neadekvačios ne tik minėtiems „Kamuolinių“ atstovams inkriminuojamų veikų pavojingumui bei jų trukmei, bet ir galimai iš šių veikų gautoms nusikalstamoms pajamoms.

Perduodant „Kamuolinių“ nusikalstamo susivienijimo bylą teismui, buvo pranešta, kad joje gausu duomenų apie šio nusikalstamo susivienijimo narių vykdytą ilgametį verslinio pobūdžio disponavimą labai dideliais kiekiais narkotikų ir psichotropinių medžiagų bei šių kontrabandą ir prekybą jais. „Ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenys apie beveik dvi tonas metamfetamino, daugiau nei 140 kg kokaino ir iš šių narkotinių medžiagų kontrabandos bei prekybos Lietuvoje bei užsienyje gautas milijonines pajamas“, – buvo rašoma tada Generalinės prokuratūros pranešime.

Su šiomis pajamomis prokurorai teigia ir sieję piniginių užstatų, už kuriuos siūlę Kauno apygardos teismui paleisti į laisvę minėtus „Kamuolinių“ lyderius, laikytus be nuosprendžio už grotų daugiau kaip ketverius metus, dydžius. Kaip jau rašyta, G.Janoniui ir T.Gaidankai siūlyta skirti pusės milijono eurų užstatus, uždedant jiems apykojes bei paimant dokumentus. O D.Čereškai ir G.Borisovui – 350 tūkst. eurų užstatus bei tokias pačias jų paleidimo į laisvę sąlygas.

Tačiau Kauno apygardos teismo nutartyse, kuriose šios sumos gerokai sumažintos, kaip ir neskiriant T.Gaidankai jokio užstato, prokurorai sakė pasigedę tokių sprendimų argumentų.

Rasta daug pliusų

Kauno apygardos teismo atstovė, komentuodama šias nutartis, teigė, kad nebuvo galima skirti didesnių užstatų nei suimtieji tikino galintys susimokėti. Todėl T.Gaidankai, teigusiam, kad jis neturi galimybės sumokėti jokio užstato, šis ir neskirtas.

Be to, teismo atstovė akcentavo, kad visiems šiems asmenims skirta intensyvi priežiūra apykojės pagalba yra antra pagal griežtumą kardomoji priemonė po suėmimo. Ir nustatant jos sąlygas, teismas sudarė dienotvarkę, pagal kurią paleistieji iš suėmimo visą parą bus ne tik stebimi elektroninio sekimo priemonėmis, bet ir įpareigoti nuolatos būti nustatytoje namų zonoje. Be to, atsižvelgta, kad kitoje „Kamuolinių“ byloje, kuri nagrinėjama šiame teisme jau beveik trejus metus, šiems asmenims yra skirtas namų areštas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. O G.Janoniui ir T.Gaidankai – dar ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Anot Kauno apygardos teismo atstovės, sprendžiant klausimą dėl švelnesnių už suėmimą kardomųjų priemonių minėtiems asmenims skyrimo, atsižvelgta ir į tai, kad jie turi gyvenamąsias vietas bei yra vedę. Yra ir asmenų, kuriais jie privalo rūpintis. Be to, paleistieji į laisvę iki suėmimo dirbo bei planuoja įsidarbinti ir dabar. Akcentuota ir tai, kad keli iš jų turi sveikatos problemų. Ir šių aplinkybių visuma rodo, jog jie yra saistomi socialiniais ir šeiminiais ryšiais, kas mažina prielaidas išvadai, kad jie bandys bėgti ar slėptis. Nors ir pripažinta, kad tokia tikimybė išlieka.

Nutartys įsiteisėjo

Prokurorai teigė sieję siūlytas užstatų sumas ir su tikimybe, kad juos skiriant mažesnius, pagunda bėgti ar slėptis neišnyks, nes, pagal pareikštus kaltinimus, šiai ketveriukei gresia ir įkalinimas iki gyvos galvos.

Kaip jau rašyta, svarstant vakar prokurorų skundus, dalyvavo tik D.Čereška – nuotoliniu būdu.

Tokį norą buvo išreiškęs ir G.Janonis, prašęs vakarykštį posėdį atidėti, nes jis buvo suplanuotas beveik tuo pačiu metu, kaip ir Kauno apygardos teisme vakar vykęs specialusis lig šiol neatverstos „Kamuolinių“ ginkluoto nusikalstamo susivienijimo bylos posėdis, kuriame už uždarų durų spręsti jos organizaciniai klausimai. Ir G.Janonis buvo suteikęs pirmenybę jam.

Giedrius Janonis. Vilmanto Raupelio nuotr.

Tačiau Apeliacinis teismas minėto jo prašymo netenkino ir išnagrinėjo prokuroro skundą dėl per mažo užstato, paleidžiant „Kamuolinių“ vadeivą į laisvę, be paties G.Janonio.

Apeliacinio teismo teisėjų Justo Namavičiaus, Lino Šiukštos ir Jūratės Jakubonienės kolegija, nagrinėjusi minėtus prokurorų skundus, tik G.Janonio atveju – jai vadovaujant kitam pirmininkui, šiandien paskelbė, kad prokurorų skundus atmeta, nes Kauno apygardos teismo sprendimai buvo teisingi.