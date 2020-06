Teismas pasigailėjo nusikaltusio kalinių prižiūrėtojo

Parsidavė už 100 eurų

Kaip jau rašyta, 31-erių A.Razulevičius stojo prieš teismą jau už poros savaičių, kai jį demaskavo kolegos, besivaikantys nuolat paketus su tokiais daiktais į šios įkalinimo įstaigos teritoriją permetančius asmenis.

Tikint piktnaudžiavimu tarnyba kaltinto A.Razulevičiaus, dirbusio Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje devynerius metus, parodymais, galimai nuteistuosius draudžiamais daiktais aprūpinantys asmenys sugalvojo naują būdą, kaip tai padaryti. O gal tokiais metodais dirba jau seniai.

Sulaikymo su įkalčiais metu A.Razulevičius buvo šios įkalinimo įstaigos Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas. Jis įkliuvo pirmąją darbo dieną po tris savaites trukusių atostogų.

Stojęs prieš teismą, A.Razulevičius teigė, kad tai buvo pirmas kartas, kai pakeliui į darbą, gatvėje prie namų prie jo priėjo nepažįstamas asmuo. Ir pasiūlė už 100 eurų atlygį įnešti į pataisos namus kaliniams draudžiamus daiktus. Jis turėjo palikti šiuos šiukliadėžėje, esančioje sutartoje vietoje. O po to juos davęs nepažįstamasis, gavęs iš tų, kuriems šie daiktai skirti, žinią, kad viskas gerai, būtų A.Razulevičiui paskambinęs ir su juo atsiskaitęs. Esą po sandėrio jis užsirašė užverbuotojo mobiliojo telefono numerį.

A.Razulevičius įkliuvo su įkalčiais, vos įžengęs į darbovietės teritoriją – vykdant įeinančiųjų į ją patikrą.

Įspūdingas laimikis

A.Razulevičius įkliuvo su įkalčiais, vos įžengęs į darbovietės teritoriją – vykdant įeinančiųjų į ją patikrą. Nors kolegoms pasiteiravus, ar jis neturi draudžiamų daiktų, atsakė neigiamai. Tačiau šie tada liepė parodyti kuprinę bei nusirengti tarnybinę striukę.

Dalį įkalčių aptikus pastarosios kišenėse, likusius iš kelnių kišenės A.Razulevičius jau ištraukė pats.

Kaip buvo teigiama tą pačią gegužės 28-ąją, kai įkliuvo A.Razulevičius, Pravieniškių pataisos namų interneto svetainėje paskelbtame pranešime, pas jį buvo rasta vienuolika kaliniams draudžiamų turėti SIM kortelių, 20 įkroviklių adapterių, laisvų rankų įranga, du įkrovimo laidai ir keturi mobiliojo ryšio telefonai.

Po šio įvykio nuo tarnybos nušalintas A.Razulevičius iki teismo jau buvo iš jos atleistas.

Ginčai dėl bausmės

Ikiteisminiam tyrimui vadovavęs Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Marius Venskūnas kreipėsi į teismą su pareiškimu išnagrinėti A.Razulevičiui inkriminuojamą nusikaltimą pagreitinto proceso tvarka. Šį pareiškimą nagrinėjusi Jonavos teisėja Banga Bartkienė viską išsprendė per valandą.

Kadangi A.Razulevičius pripažino savo kaltę, buvo pritaikytas ir sutrumpintas įrodymų tyrimas. Į teismą liudyti iškviesti jį sulaikę buvę kolegos net nebuvo apklausti.

Tačiau, A.Razulevičiaus advokatės prašymu, teismo posėdyje, kuriame nagrinėtas prokuroro pareiškimas, apklaustas teisiamojo tėvas, pareiškęs norą laiduoti už sūnų, kad šis būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

Prokuroras su tokiu A.Razulevičiaus tėvo prašymu nesutiko, teigdamas, kad šis, nors ir gyvena kartu su sūnumi, teigiamos įtakos iki nusikaltimo padarymo šiam neturėjo. Be to, valstybei padaryta didelė žala, nes teisiamasis – pareigūnas.

Prokuroras siūlė skirti A.Razulevičiui 20 tūkst. eurų baudą, kuri didesnė už jam žadėtą atlygį 200 kartų. Minimali bausmė, gresianti už piktnaudžiavimą tarnyba, – 5 tūkst. eurų.

Teisėjos argumentai

Teisėja B.Bartkienė šiandien atleido A.Razulevičių nuo baudžiamosios atsakomybės pagal tėvo laidavimą vieneriems metams už 300 eurų užstatą. Jeigu per šį laiką jis vėl nusikals, užstatas bus konfiskuotas valstybės naudai, o A.Razulevičius jau bus baudžiamas už abu nusikaltimus.

Tokį savo sprendimą B.Bartkienė motyvavo tuo, kad A.Razulevičius iki šio įvykio buvo charakterizuojamas teigiamai ir nebuvo teistas. Jokia reali žala jo veiksmais padaryta nebuvo, todėl nėra ir pasekmių. Be to, jis pripažino savo nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. Dėl to ši byla jo atžvilgiu nutraukta.

Tačiau A.Razulevičiui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – jam dvejus metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje.

Tiesa, šį teismo sprendimą dar gali apskųsti kur kas griežtesnės bausmės A.Razulevičiui prašęs prokuroras.