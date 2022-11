Šūviai Aleksote: juos įamžinęs vaizdo įrašas – šokiruojantis

Beveik trileris

Užfiksuota, kad automobilio „Opel Astra“ vairuotojui išvažiuojant su keleive atbulomis iš šios namų Lakūnų plente kiemo, prie jų automobilio iš priekio prieina vyriškis, panašus į Egidijų Daračių, kuris prieš tai iš netoliese stovėjusio automobilio „Toyota Avensis“ kažką pasiėmė. Atsidūręs prieš priekinį opelio stiklą, jis išsitraukia ginklą ir pradeda šaudyti.

Egidijus Daračius/Kauno policijos nuotr.

Ir tolesnis šio įvykio įrašas sutampa su per stebuklą gyva išlikusios E.Daračiaus pamotės J.D. parodymais.

Pasigirdus šūviams, anot J.D., jos sugyventinis dar bando nuo šių pabėgti, padidindamas greitį. Tačiau netrukus – vairuotojui pasijutus blogai, nors ji dar šio klausė, gal jai perimti vairą, jų automobilis sustoja.

Ir tuo pasinaudojęs šaulys dar kartą prieina prie jos sugyventinio opelio. Tačiau savisaugos instinktas pašnibžda J.D., kad reikia apsimesti negyvai. Ir tai ją išgelbėja, nes, panašu, kad šaulys patiki, kad nušovė ir vairuotoją, ir šio keleivę.

Be to, jį išgąsdina kažkoks garsas. Ir jis sprunka iš nusikaltimo vietos savo automobiliu, kuris, kaip jau rašyta, po kelių valandų buvo rastas H. Ir O.Minkovskių gatvės automobilių stovėjimo aikštelėje – šalia M.K.Čiurlionio tilto per Nemuną. Tačiau tuščias. Tik – su daiktais, sukėlusiais įtarimą, kad juo naudojęsis 38-erių E.Daračius galėjo šioje transporto priemonėje ir gyventi. O paties E.Daračiaus kūną dar po poros valandų policijos kinologai su tarnybiniais šunimis aptiko prie Nemuno.

Šalia, kaip spėjama, nusižudžiusio E.Daračiaus rastas ir pistoletas „Glock“. Nors leidimo šį įsigyti bei laikyti jis neturėjo.

Pataikyta į širdį

Kaip jau rašyta, apie tai, kad automobilyje „Opel Astra“, stovinčiame ties staigiu Lakūnų plento posūkiu ir maždaug už 100 metrų ties artimiausiu namu, nušautas jo 34-erių metų vairuotojas ir peršauta šio 44-erių keleivė, buvo pranešta apie 17.30 val.

Maždaug tokiu metu J.D. 22-ejų metų sūnus, o tuo pačiu ir netikras šešiolika metų vyresnio E.Daračiaus brolis, sulaukė telefono skambučio, kad netoli jo namų, iš kurių ne per seniausiai su naujuoju savo draugu išvažiavo mama, nuaidėjo šūviai. Paskambinus šiai, įvykio vietoje jau buvo greitosios pagalbos medikai, nelabai leidę J.D. kalbėti.

Taigi, panašu, kad specialiąsias tarnybas galėjo išsikviesti ir pati nukentėjusioji, ir tas asmuo, kuris pranešė J.D. sūnui apie šūvius, ir dar kažkas, susijęs su garsu, galimai išgąsdinusiu E.Daračių, dėl ko šis skubiai pasišalino iš nusikaltimo vietos.

Panašu, kad tik į kairę ranką sužeista J.D. pasakė į įvykio vietą atskubėjusiems policijos pareigūnams ir šaulio vardą bei pavardę, dėl ko netrukus buvo paskelbta šio paieška. Tačiau, panašu, kad jai tai buvo netikėta. O šaulys, tykojęs aukų prie pat šių namų, panašios reakcijos ir tikėjosi, nes įvykio vieta, anot teisėsaugininkų, pakankamai gerai apšviesta.

Atskubėję greitosios medikai dar bandė nuo šūvių sukniubusį J.D. draugą iš Vilniaus gaivinti. Kaip jau rašyta, apšaudymo metu jam pataikyta į krūtinę bei kaklą. Vėliau teismo medicinos ekspertai konstatavo, kad jo mirties priežastis buvo pažeista širdis.

Nuvežus į Kauno klinikas J.D., konstatuota, kad jos gyvybei pavojus negresia. Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, vienos operacijos Kauno klinikose J.D. neužteko. Po kurio laiko nuspręsta atlikti dar vieną.

Yra ir kitų versijų

Kol kas J.D. apklausta tik vieną kartą. Ir tik dėl paties išpuolio aplinkybių.

Anot teisėsaugininkų, dėl ko jos posūnis buvo nepatenkintas po savo tėvo mirties ir galimai tokiu būdu keršijo pamotei, kad liko be jokio palikimo, nelabai juos domina. Užtenka konstatuoti, kad tai buvo asmeninių nesutarimų išdava.

Minėtą versiją dėl nesutarimų dėl palikimo, apie kurią prokuratūros atstovė pranešė jau už kelių dienų po šio įvykio, pareigūnams pateikė J.D. sūnus, turėjęs įtarimų ir dėl E.Daračiaus sveikatos būklės, ir atskleidęs, kad jo tėvas mirė 2020-aisiais.

Norėdami išklausyti šioje situacijoje ir galimą antrąją pusę, pareigūnai susidūrė su problemomis, nes, panašu, kad su kitais savo artimaisiais E.Daračius nelabai bendravo. Kaip jau rašyta, jis buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Ramybės parko prieigose esančioje K.Būgos gatvėje. Tačiau teisėsaugininkai teigia kol kas negalintys nei patvirtinti, nei paneigti po spalio 31-osios įvykių Lakūnų plente pasklidusių kalbų, kad E.Daračius nebuvo joks benamis. Esą tai buvo jo vaidmuo, siekiant padėti draugams, darantiems įvairius finansinius nusikaltimus. Nors pareigūnai ir teigia, kad jokių duomenų apie kokius nors kitus ikiteisminius tyrimus, kuriuose figūruotų E.Daračiaus pavardė, jie neturi. Kaip ir neturi duomenų, kad jis būtų prieš surengtą išpuolį grasinęs būsimoms savo aukoms.

T. Biliūno/BNS nuotr.

Kaip jau rašyta, prieš 20 metų E.Daračius buvo teistas dėl pasikėsinimo pavogti automobilį ar apvogti svetimus namus, į juos įsibraunant. Už tai jam buvo skirtas pusantrų metų laisvės atėmimas, atidedant jo vykdymą dvejiems metams.

„Sodros“ duomenimis, nuo 2019 m. E.Daračius niekur nedirbo. Tuo tarpu jo pamotė, anot kai kurių šaltinių, teikė tam tikras grožio procedūras savo namuose. Ir, anot teisėsaugininkų, belieka dėkoti likimui, kad posūnis jos nepatykojo išvažiuojant iš namų, pavyzdžiui, su kliente. Viena iš versijų, kad minėti daiktai, vėliau aptikti E.Daračiaus automobilyje, sukėlę įtarimų, kad jis šiame gyveno, galėjo būti skirti ir tinkamo momento įgyvendinti savo keršto planą tykojimui prie pamotės namų.