Sprogimas Šilainių daugiabutyje: pagrindinis įtariamasis – šaldytuvo šaldiklis

Į įvykio vietą išvyko ir ugniagesiai gelbėtojai, ir policija. Pirmieji – su autocisterna. Policija – dviem ekipažais.

Pirmieji atvyko netoliese esančios Šilainių komandos ugniagesiai. Pastariesiems ne iš karto pavyko rasti įvykio vietą – laiptinės, kurios gyventoja girdėjo sprogimą, durys rakinamos.

Be to, tuo metu vyko „Žalgirio“ rungtynių Stambule transliacija per televizorių. Ir per tvyrojusias emocijas, kaip paaiškėjo vėliau, ne visi kaimynai girdėjo specialiąsias tarnybas kvietusią moterį išgąsdinusį „Bumbt!“

Pastaroji pasitiko uniformuotus svečius laiptinėje ir nuvedė į jų iškvietimo priežastimi tapusį vieną aštuntojo aukšto butų. Šiame buvusi keturių asmenų kompanija taip pat žiūrėjo krepšinį.

Netrukus paaiškėjo ir, kas čia įvyko. Buto virtuvė atrodė kaip po karo mūšio. Jos langas buvo išdužęs, o ant grindų mėtėsi maisto produktai, iškritę iš deformuoto šaldytuvo, kurio duris buvo išlupusi sprogimo banga.

Manoma, kad sprogo šio ne pirmos jaunystės šaldytuvo šaldiklio kaitintuvas. Nors šio šeimininkai teigė, kad iki šiol jokių nusiskundimų juo neturėjo.

Konstatavę, kad nei gaisro, nei nukentėjusiųjų nėra ir niekam jų pagalbos nereikia, ugniagesiai gelbėtojai išvyko pirmieji.

Policija dar užsibuvo. Tačiau, anot jų atstovės Justinos Kazragytės, dėl šio įvykio pradėti tyrimo neketinama. Buto šeimininkė jokio pareiškimo dėl to nerašė. Neturėjo pretenzijų jai ir niekas iš kaimynų.