Šokiruojantis išpuolis pačiame Kauno centre: ieškomas ne tik įtariamasis, bet ir liudininkai

Kaip jau rašyta, 56-erių Algimantas Š., kurio gyvenamoji vieta šio mįslingo išpuolio metu buvo palapinė, pasistatyta prie pėsčiųjų tiltu, vedančiu į „Žalgirio“ areną, buvo atvežtas į Kauno klinikas liepos 17-ąją, šeštadienį apie 7 val. ryto. Jam buvo nustatytas ne tik 1,59 prom. girtumas, bet ir galvos, krūtinės ląstos bei dubens srities sumušimai ir paviršiniai galvos, kaklo, peties bei rankos nudegimai.

Į Klinikas atvykusiems policijos pareigūnams nukentėjusysis tada teigė, kad tapo septynių asmenų, kurių amžius vizualiai – nuo 20-ies iki 25-erių, auka. Ir visa tai įvyko išvakarėse, t.y. liepos 16-ąją apie 14 val. prie jau minėtos jo palapinės.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Įvertinę šiam benamiui nustatytas promiles, ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus jo sveikatos sutrikdymo pradėję pareigūnai pakartotinai apklausė nukentėjusįjį, kuris jau išrašytas iš Klinikų, šiomis dienomis. Per pakartotinę apklausą Algimantas Š. jau nurodė, kad tapo vieno asmens, ir šis buvo vyresnis – 28-35-erių metų amžiaus, auka ir kiek kitokias paties išpuolio aplinkybes bei laiką, kada tai įvyko. Teigdamas, kad po užpuoliko spyrio koja į veidą jis buvo praradęs ne tik sąmonę, bet ir laiko nuovoką, benamis buvo linkęs patikslinti, kad tai įvyko jau jo minėtą liepos 16-ąją, tačiau tarp 14 ir 15 val.

Be to, per pakartotinę apklausą Algimantas Š. jau pasakojo, kad parkritęs po smūgio koja į veidą, jis dar jautė ir smūgius į šoną bei rankas. Po to pajuto karštį nugaroje. O besiverčiant – ir kažkokio skysčio srovę. Ir netrukus suprato, kad dega, dėl ko puolė bėgti į vandenį, o užpuolikas dar jį vijosi. Tačiau pastebėjo liudininkus, kurie šaukė jam „Ką darai?!“, todėl galiausiai skubiai pasišalino.

Anot benamio, išpuolio prieš jį liudininkais tapo vyras ir moteris, buvę kitame krante. Būtent jų ir ieško ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai, kurie prašo, kad šie asmenys paskambintų jiems telefonu (8-608) 93614 arba parašytų į el. paštą alva.kezinaityte@policija.lt.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Nors įtarimas dėl šio išpuolio dar niekam nepareikštas, pareigūnai tebekartoja, kad tai – tik laiko klausimas.