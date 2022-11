Šokiruojantis išpuolis: mėnulio užtemimas labiausiai buvo jaučiamas Kaune?

Kaip jau pranešta, apie 20.50 val. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Savanorių prospekto kvartale, kuriame įsikūręs restoranas „McDonald’s“, tiksliau – priešais šią maitinimo įstaigą, neadekvačiai elgiasi taip pat atrodantis vyras. Apie tai pranešė taip pat vyriškos lyties atstovas.

Į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios policijos pajėgos. Ir dėl viso pikto – greitosios pagalbos medikų automobilis, kuris iš pradžių pakeliui į įvykio vietą buvo atšauktas. Nes atvykus policijos pareigūnams, išsišokėlis, kuris, kaip paaiškėjo, buvo ginkluotas kirviu, šį jau buvo numetęs ant žemės, prieš tai nespėjęs nieko sužaloti ar susižaloti pats.

Anot Kauno policijos atstovės, jokių incidentų, sulaikant šį 44-erių metų asmenį, nebuvo. Tačiau netrukus į įvykio vietą vėl skubėjo greitosios medikai.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, sulaikytajam išsakius suicidines mintis ir prisipažinus, kad vartojo alkoholį kartu su narkotikais, jo būklę įvertinę greitosios medikai išvežė šį asmenį į specifinės paskirties gydymo įstaigą.

Nepaisant to, anot Kauno policijos atstovės, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Taip teisiškai įvertintas ne tik šio asmens lakstymas su kirviu viešoje vietoje, bet ir šio išsišokimo pasekmė – greito maisto restorano „Bazooka“ lango išdaužymas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Šiandien ryte paskambinus į minėtą Savanorių prospekto greitojo maisto restoraną, jo darbuotoja teigė, kad viskas įvyko dar per jų darbo valandas, nes jie dirba iki 21 val. Tačiau pašnekovė teigė pati šio incidento metu nebuvusi. Tačiau iš kolegų girdėjusi, kad vitrininį jų lango stiklą išdaužęs asmuo nebuvo jų klientas. Kolegoms jis buvo nematytas. Be to, tuo metu kitų lankytojų nebuvo.

Specialistams, kuriems pristatytas sulaikytasis, įvertinus, kokios pagalbos jam reikia, bus planuojami pradėto ikiteisminio tyrimo dėl viešosios tvarkos pažeidimo veiksmai. Už šį nesunkiems priskiriamą nusikaltimą gresia visa puokštė Baudžiamajame kodekse numatytų bausmių: viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba net laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Anot policijos atstovės, įtariamasis – jau teistas. Tiesa, prieš 20 metų. Ir per tą laiką gerokai jį aplamdyti galėjęs gyvenimas galėjo paveikti ir jo sveikatą.

Tiesa, policijos atstovė buvo linkusi patikslinti, kad šis asmuo jos kolegoms žinomas ir dėl pastaruoju metu jo atžvilgiu pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų. Pavyzdžiui, – dėl sveikatos sutrikdymo. Kokiu įrankiu – tada, policijos atstovė patikslinti negalėjo.

Belieka priminti, kad šią savaitę dangaus skliaute dar kabo ir pilnatis.