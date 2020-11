Šokiruojantis incidentas Kaune: nesusivaldęs akiplėša atsipirko 15 eurų bauda

Nepatenkintojo tiesa

Anot šio 40-mečio, tai įvyko vieną rugsėjo pabaigos (tada dar kaukių dėvėjimas visose viešose nebuvo privalomas, – aut. past.) popietę. Iš pradžių konfliktas su septyneriais metais jaunesniu chuliganu prasidėjo prekybos centre „Mega“ įsikūrusiuose „Senukuose“. O jo kulminacija įvyko jau lauke.

Pasak nepatenkintojo ne tik Kauno teisėsaugininkų, bet ir „Senukų“ apsaugos darbu, konfliktas kilo dėl to, kad atsiskaitydamas kasoje už prekes, jis paprašė už jo stovinčios kompanijos –vyriškio ir dviejų moterų laikytis saugaus atstumo. Tačiau reakcija buvo priešinga – minėtas vyriškis tiesiog prilipo prie jo. O po to pasiūlė „eiti pasikalbėti į lauką“.

Jam išėjus iš prekybos centro, chuliganas jį pasivijo ir, šaukdamas: „Aš tave apkrėsiu!“, spjovė jam į veidą. Tačiau „Senukų“ apsaugos darbuotojas, turėjęs matyti šį incidentą, į kurį jis kreipėsi pagalbos, atsisakė chuliganą sulaikyti. Kaip atsisakė dėl šio asmens padaryto viešosios tvarkos pažeidimo bei „Senukų“ apsaugos, esą neatlikusios savo pareigų, pradėti ikiteisminį tyrimą ir policija.

Chuliganui, kuris yra 33-ejų A.Z., gyvenantis Taikos prospekte, kaip nurodo į ne vieną žiniasklaidos priemonę, portalo kauno.diena.lt duomenimis, kreipęsis 40-metis, policija skyrė tik 15 eurų baudą.

Remiantis 40-mečio atsiųstu administracinio nusižengimo protokolu, kurį Santakos policijos komisariato tyrėjas surašė A.Z., taip šis nubaustas už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą, t.y. už įžeidžiantį kibimą prie kito asmens. Nors už tai numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų. Tačiau A.Z. skirta tik pusė minimalaus jos dydžio, nes jis prisipažino, sutiko su nuobauda ir, panašu, kad neturi jokių kitų panašių uodegų.

Aš tave apkrėsiu!

Mįslingos slėpynės

Tokiu policijos sprendimu nepatenkintas 40-metis apskundė jį Kauno apylinkės prokuratūrai. Ši nurodė policijai patikslinti įvykio aplinkybes, apklausiant papildomai ir nukentėjusįjį, ir galimus liudytojus. O po to spręsti, ar yra pagrindas pradėti, kaip prašo pareiškėjas, ikiteisminį tyrimą dėl esą A.Z. padaryto viešosios tvarkos pažeidimo bei dėl to, kad „Senukų“ apsauga neatliko savo pareigų.

Prokuratūros pavedimą vykdžiusi kita to paties Santakos policijos komisariato tyrėja minėtų ikiteisminių tyrimų nusprendė nepradėti.

Remiantis 40-mečio atsiųstais dokumentais, dėl to iš dalies kaltas jis pats, atsisakęs atvykti papildomai apklausai į policiją. Esą viską jau išdėstė per e.policiją. Nėjo jis į kalbas su pareigūnais ir šiems pasisiūlius patiems atvykti pas jį – nepasakė, kur dirba, teigdamas, kad neturi jokios pietų pertraukos.

Panašiai elgėsi ir 40-mečio nurodytas incidento liudytojas. Jis kalbėjo su pareigūnais tik telefonu, kuomet teigė matęs tik incidento pabaigą lauke, tačiau girdęjęs tik kaip 40-mečio oponentas necenzūriškai plūdosi. Tai, kad jis spjautų išplūstajam į veidą, šis liudytojas teigė nematęs. Tačiau paprašius jo atvykti į policijos komisariatą oficialiai apklausai ir sutarus jam patogų šios laiką, minėtas liudytojas nepasirodė. O jo telefonas buvo išjungtas.

Pažeidėjo versija

Kodėl policija norėjo papildomai apklausti 40-metį, tampa aišku susipažinus su A.Z. apklausa. Šis pasakojo apie incidentą visai kitaip – kad, stovėdamas su žmona bei šios drauge prie kasos, laikėsi nuo priekyje buvusio nepažįstamojo saugaus vieno metro atstumo. Tačiau šis pareikalavo laikytis nuo jo per du metrus. Ir pavadino jo žmoną, pasiūliusią nepatenkintajam pačiam pasitraukti tolėliau, neišprusėle, nepajudėdamas iš vietos, nors kasininkė net kelis kartus jį paragino susimokėti už prekes.

A.Z. neneigia priėjęs tada arčiau prie nepažįstamojo ir pasakęs jam: „Žiūrėk, ką šneki!“, į ką esą sulaukė įžeidimo „ryžas“. Todėl palikęs atsiskaityti už prekes žmoną, A.Z. išėjęs laukan paskui jį įžeidusįjį ir, sustabdęs šį, siūlė pasikalbėti. Tačiau esą ir vėl sulaukė: „Ko nori ryžas?!“. A.Z. neneigia iš pykčio suspaudęs kumščius, tačiau pradėjęs tik necenzūriškai plūstis. O oponentas esą provokavo jį toliau – liepė nebijoti ir jam trenkti. O šiam atsakius, kad aplink – kameros ir jis visai nenori baudžiamosios bylos, oponentas esą pavadinęs jį „gaidžiu“. A.Z. teigimu, po to jis jau nesusivaldęs ir spjovęs oponentui į veidą. O po to nuėjęs į savo „BMW XS“.

Peržiūrėjus „Senukų“ vaizdo kamerų įrašus, teko konstatuoti, kad juose tyrimui reikšmingų duomenų nėra – konflikto kulminaciją, įvykusią lauke, dėl prasto matomumo sunku įžiūrėti. O tai, kas įamžinta prekybos centro viduje, taip pat mažai naudinga tyrimui.

Policijos argumentai

Policija apklausė ir tuo metu arčiausiai konflikto vietos savo poste buvusį UAB „Ekskomisarų biuras“ apsaugininką-stažuotoją. Šis 22-ejų metų liudytojas teigė, kad jo funkcija – stebėti, kad nebūtų vagysčių ir pirkėjai būtų su kaukėmis.

„Ekskomisarų biuro“ nuotr.

Šis liudytojas neneigė matęs kažkokį žodinį konfliktą prie artimiausios kasos, tačiau jo negirdėjo. O po to matęs, kaip sukonfliktavusieji kartu išėjo laukan. Tada ir jis išėjo paskui juos. Ir matė, kaip vienas iš vyriškių spjovė kitam į veidą, po ko apspjautasis prašė, kad jis tai padariusįjį sulaikytų. Tačiau jis nusprendė į šį konfliktą nesikišti, nes jo funkcijos – visai kitos. Be to, jo nemokino, kaip tinkamai reaguoti konfliktinėse situacijose. Todėl jis grįžo į savo postą ir per ausines pranešė apie incidentą savo viršininkei.

Ikiteisminio tyrimo dėl galimo tarnybos pareigų neatlikimo nepradėjusi tyrėja savo sprendimą grindė tuo, kad apsaugininkas nėra valstybės tarnautojas, o Baudžiamojo kodekso straipsnyje, numatančiame atsakomybę už tarnybos pareigų neatlikimą, kalbama tik apie valstybės tarnautojus. Be to, incidento liudytoju tapęs apsaugininkas, kaip ir priklauso, laikėsi savo darbo instrukcijų. O šios draudžia jam be leidimo palikti postą.

Ikiteisminis tyrimas dėl esą A.Z. įvykdyto viešosios tvarkos pažeidimo nepradėtas dėl to, kad jo veiksmuose nenustatyta nepagarbos aplinkiniams demonstravimo, ką akcentuoja atsakomybę už tai numatantis Baudžiamojo kodekso straipsnis. Anot tyrėjos, A.Z. pasakyti necenzūriniai žodžiai, kaip ir juos lydėjęs spjūvis, buvo skirti tik konkrečiam asmeniui. Žodžiu, viešoji tvarka ir rimtis nebuvo pažeista, o A.Z. teisingai nubaustas tik administracine tvarka už įžeidžiantį kibimą prie kito žmogaus.

Policija teigia reaguojanti į pranešimus

Pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Odetos Vaitkevičienės, paskelbus antrąjį karantiną, kol kas pranešimų apie galimus jo pažeidimus Kaune gaunama mažiau, negu pavasarį. Vidutiniškai – po du per dieną.

Dažniausiai pranešama apie pažeidimus, susijusius su kaukių dėvėjimu – kad jų nedėvimą arba jos dėvimos ne taip, kaip privaloma. Yra pranešimų ir apie taip besielgiančias pardavėjas. Tačiau atsisakoma palaukti, kol atvyks policija ir šią pasitikti. O pareigūnams atvykus, jokių pažeidimų nenustatoma.

Evaldo Šemioto nuotr.

Ar nors vienu atveju iš gautų apie dešimt panašių pranešimų buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas, policijos atstovė patikslinti negalėjo, nes Administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, numatantis atsakomybę už tai, apima ne tik kaukės nedėvėjimą ar netaisyklingą jos nešiojimą. O atskira statistika, susijusi tik su pastaruoju nusižengimu, nėra vedama.

Neturi O.Vaitkevičienė duomenų, kad per šią nepilną savaitę, kai paskelbtas karantinas, Kaune dėl jo pažeidimų būtų pradėtas ir koks nors ikiteisminis tyrimas.