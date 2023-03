Skandalingojo A. Ulvido problemą teismas permetė policijai: įgyvendinti prokuroro prašymą teks jai

Kaip jau rašyta, kreiptis į teismą su prašymu sugriežtinti kardomąją priemonę A. Ulvidui prokuroras nusprendė po to, kai skandalingasis „skaistuolis“ atvyko į minėtą Pramonės prospekto degalinę su penkiolikmete, nors jam buvo uždrausta bendrauti su jaunesnėmis negu šešiolikos metų mergaitėmis. Tokia kardomoji priemonė A. Ulvidui buvo skirta vienoje iš trijų šiuo metu Kauno apylinkės teisme esančių jo bylų dėl minėto amžiaus mergaičių tvirkinimo, šokant joms nuogai išsirengus, kurioje – 25 nukentėjusiosios.

Tačiau, praėjus beveik mėnesiui, po prokuroro prašymo sugriežtinti A. Ulvidui kardomąją priemonę, skiriant intensyvią priežiūrą apykojės pagalba ir uždraudžiant nuo 6 iki 21 val. išeiti iš namų, kad jis negalėtų lankytis prie ugdymo įstaigų, bei uždraudžiant bendrauti su visomis nepilnametėmis iki 18 metų, nes jis tikina, kad nesugeba atskirti mergaičių amžiaus ir ar šios jam sako tiesą apie savo metus, Kauno apylinkės teismas lig šiol nepriėmė dėl to jokio sprendimo. To priežastis – po minėto incidento degalinėje, per kurį A. Ulvidui sulaužyta akiduobė, skruostikaulis bei nosis, jo turimas nedarbingumas ir gydomasis Kauno ligoninės Aleksoto padalinio dienos centre – dėl Utenos teismo medicinos psichiatrų jam diagnozuoto sveikatos sutrikimo.

Kadangi nagrinėti prašymo uždėti A. Ulvidui apykoję, jam nedalyvaujant, anot prokuroro, negalima, šis vakar paprašė teismo skirti skandalingajam „skaistuoliui“ bent namų areštą tokiomis pačiomis sąlygomis, t. y. nuo 6 iki 21 val., ir atvesdinti į kitą teismo posėdį su policijos pagalba. O tai įvykdžius, jau būtų galima nagrinėti ir prašymą dėl apykojės uždėjimo.

Prašymas atvesdinti A. Ulvidą į kitą posėdį prievarta susijęs su teismo užklausa nedarbingumą išdavusiam A. Ulvidui, ar jis tikrai negali dalyvauti teismo posėdžiuose. Gautas atsakymas, kad tai daryti jam nedraudžiama. Nors pats A. Ulvidas portalui kauno.diena.lt yra sakęs, kad minėto Aleksoto padalinio dienos centre jam skiriami stiprūs slopinamieji vaistai, dėl kurių jis negali atvykti į teismo posėdžius.

Prašydamas teismo skirti A. Ulvidui namų areštą, prokuroras siūlė išbraukti iš siūlomo jo laiko intervalo valandas, kuriomis teisiamasis esą privalo būti minėtame dienos centre.

Kauno apylinkės teismo teisėja Vilma Tamošaitienė, nagrinėjanti didžiausią šiuo metu Kauno apylinkės teisme A. Ulvido bylą su 25 nukentėjusiomis bei minėtus kaltinimą joje palaikančio prokuroro prašymus, šiandien paskelbė nutartį tik atvesdinti teisiamąjį į kitą posėdį, planuojamą balandžio 5-ąją, prievarta ir tada spręsti dėl minėtų prokuroro prašymų. Be to, nuspręsta vėl kreiptis į gydymo įstaigą dėl dokumentų, susijusių su A. Ulvido gydymu, patikslinimo. Panašu, kad šio patikslinimo iniciatoriumi yra teisiamojo advokatas.

Kaip jau rašyta, A. Ulvido advokato teigimu, jo ginamasis turi nedarbingumą iki balandžio 7-osios. O iki tol planuojama paskelbti ir nuosprendį nuo 2020-ųjų rudens Kauno apylinkės teisme įstrigusioje A.Ulvido byloje dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, kurioje – penkios nukentėjusiosios. Ir prokuroras šioje byloje paprašė izoliuoti A. Ulvidą nuo visuomenės dviem metams ir dešimčiai mėnesių. O sausį šiam teismui perduotoje dar vienoje tokioje pačioje A. Ulvido byloje, kurioje – vienuolika nukentėjusiųjų, pirmas posėdis planuojamas balandžio viduryje.