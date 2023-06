Šiurpi drama Vilijampolėje: per 30 smūgių, daugiausiai – peiliu, sudavė tik vienas iš įtariamųjų?

Kauno teisėsaugininkai baigė narplioti sukrečiančios žmogžudystės, įvykdytos pernai – vos prasidėjus spalio 6-ajai ties vienu K. Griniaus gatvės daugiabučiu, aplinkybes. Ekspertai konstatavo, kad 33-ejų metų nužudytasis, kuriam vos prieš kelias valandas buvo gimęs sūnus, mirtinai sužalotas 24 peilio dūriais. Be to, spardytas, o ant jo galvos šokinėta.

Egzekucija per žingsnį nuo namų

Tą naktį G. E., artimųjų teigimu, ketino praleisti gimdymo namuose su sutuoktine ir naujagimiu, nors tiesiogiai gimdyme nedalyvavo. Tačiau nebuvo laisvos šeimyninės palatos, kurią reikėjo užsisakyti iš anksto.

Po tokios įvykių sekos G. E., kuriam spalio 5-osios vakare – apie 21 val. gimė sūnus, šventė jo atėjimą į pasaulį Vilijampolėje. O ne per toliausiai minėto penkiaaukščio, prie kurio jis rastas sunkiai sužalotas, yra liūdnai pagarsėjusi visą naktį alkoholiu prekiaujanti parduotuvė-baras „Broliai juodvarniai“, siejama jau ne su vienu panašiu nusikaltimu.

Kaip portalui kauno.diena.lt pasakojo šios sukrečiančios žmogžudystės liudytojas, išgirdęs tąnakt – jau po vidurnakčio įtartiną šurmulį kieme bei konfliktuojančių vyrų balsus ir dirstelėjęs per langą, jis pamatė, kad vienas žmogus guli ant žemės, o kitas šokinėja abiem kojomis jam ant galvos.

Išbėgus į kiemą su vilkšuniu, smurtautojas pabėgo, šaukdamas vardu ir savo bendrininką, panašu, kad buvusį netoliese.

Nukentėjusysis, likęs gulėti kraujo klane, dar buvo gyvas, bet jau sunkiai kvėpavo. Atvykus greitosios medikams, paaiškėjo, kad jam greičiausiai sužaloti plaučiai – konstatuoti mažiausiai keturi dūriai ties jais krūtinėje ir nugaroje.

Liudytojas teigė atpažinęs, kad nukentėjusysis, kurio greitosios medikams taip ir nepavyko atgaivinti, nors tai daryta ir įvykio vietoje, ir vežant į Kauno klinikas, kur jau konstatuota mirtis, yra jo kaimynas, gyvenęs už kelių laiptinių.

Šokiruojanti versija pasitvirtino

Kaip ir kiti šio daugiabučio gyventojai, liudytojas apibūdino velionį kaip draugišką, ramų ir į konfliktus nelinkusį žmogų.

Kaimynai pasakojo, kad šis jaunas vyras atsikraustė į jų penkiaaukštį, kuriame anksčiau gyveno jo močiutė, ne per seniausiai. O vėliau su juo apsigyveno ir moteris, kurią jis šią vasarą vedė ir kuri artimiausiu metu turėjo gimdyti. Anot kaimynų, galbūt jau ir pagimdė, nes pastarosiomis dienomis jos nebesimatė.

„Galbūt taip baigėsi vaikelio gimimo šventimas?“ – nuogąstavo pašnekovai, turėdami galvoje, kad jau minėtuose liūdnai pagarsėjusiuose „Broliuose juodvarniuose“ naktį prekiaujama pilstomu alkoholiu.

Jų nuogąstavimai pasitvirtino. Kaip jau rašyta, G. E., dirbęs UAB, gaminančioje pakeliamus garažo vartus bei jais prekiaujančioje, prieš porą dienų iki tragedijos buvo pasiėmęs atostogas, susijusias su vaiko gimimu.

Kraujo žymes išaušus rytui buvo galima pastebėti ir ties laiptine, kurioje gyveno nužudytasis. „Galbūt jis bandė ten pasislėpti, tačiau nespėjo surinkti durų kodo?“ – spėliojo kaimynai.

Minėtas liudytojas, vienintelis išdrįsęs išbėgti į kiemą skirti besimušančiųjų, pasakojo ir apie velionio rankose buvusį jo mobiliojo telefono dėklą. Pats telefonas mėtėsi ne per toliausiai. Taigi, galbūt jis dar bandė išsikviesti pagalbą.

Konflikto pradžia įamžinta

Įtariamieji nužudžius G. E. buvo nustatyti pagal vaizdo kamerų, įrengtų ties „Broliais juodvarniais“, esančiais vos už šimto metrų nuo daugiabučio, kuriame jis gyveno, įrašais. Buvo įamžinta, kad maždaug prieš pusvalandį iki tragiškos kulminacijos iš šios parduotuvės-baro išvirsta būrelis vyrų, kurie kieme susistumdo.

„Brolių juodvarnių“ darbuotojai portalui kauno.diena.lt, išaušus rytui, teigė, kad visi tragiškai pasibaigusio konflikto dalyviai pas juos apsilankė, jau būdami pavartoję alkoholio. Ir tikino, kad jokio konflikto tarp šių jų klientų, akcentuodami, kad jie nepriklausė pastoviausiųjų kategorijai, pačiame bare nebuvo.

Sulaikymo metu įtariamieji žmogžudyste buvo neblaivūs. Vienam iš jų – 23-ejų Deividui Paškauskui konstatuotas sunkus – 2,52 prom. girtumas. Metais jaunesniam Andrejui Lapinskui – lengvas (0,6 prom.).

Paaiškėjo, kad A. Lapinskas, patikslintais duomenimis, vos prieš penkias dienas iki šių įvykių deportuotas iš Vokietijos, ten taip pat buvo teistas už labai panašų nusikaltimą, susijusį, cituojant Vokietijos įstatymus, su sunkiu kūno sužalojimu, subjaurojimu arba visiško nedarbingumo sukėlimu. Ir tai buvo tik vienas iš trijų jo teistumų Vokietijoje.

Be to, per kratą jo nurodytoje gyvenamoje vietoje Lietuvoje – viename ne per toliausiai G. E. nužudymo vietos esančiame Pikulo gatvės adrese buvo rastas už spintelės užmestas peilis su galimais kraujo pėdsakais ant rankenos ir ašmenų.

Tenkindamas tada prokuroro prašymą suimti A. Lapinską maksimaliam trijų mėnesių terminui, Kauno apylinkės teismas atsižvelgė ir į tai, kad jis bandė slėpti savo striukę, kurią vilkėjo įvykio metu.

Lietuvoje A. Lapinskas buvo teistas jau penkis kartus – už vagystes, plėšimą, sukčiavimą bei neteisėtą disponavimą narkotikais. Teismų slenksčius jis pradėjo minti jau nuo keturiolikos.

Buvo suimti abu

Atvežti tada surakinti antrankiais į teismą ir pamatę žiniasklaidos fotoobjektyvus, įtariamieji žmogžudyste elgėsi skirtingai: D. Paškauskas iš Šančių, teistas vieną kartą – už vagystes, tačiau ne realiu laisvės atėmimu, o tik jos apribojimu, įpareigojant ne tik naktimis būti namuose, bet ir neatlygintinai išdirbti 40 valandų įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais ar nusenusiais žmonėmis, atkakliai dengė veidą. O A. Lapinskas, jau pabuvojęs Marijampolės pataisos namuose, – ne.

Į akis krito ir sutvarstytas vienas A. Lapinsko dešinės rankos pirštas. O šios rankos krumpliai buvo sužaloti. Tik neaišku, ar per egzekuciją, surengtą aukai, ar sulaikymo metu, ar jau išsiblaivius policijos areštinėje.

Kauno apylinkės teismas tada prokuroro prašymą tenkino, leisdamas juos abu suimti maksimaliam trijų mėnesių terminui. Tačiau po šio D. Paškauskas buvo paleistas, o A. Lapinsko suėmimas pratęstas.

Galiausiai nuspręsta, kad prieš teismą dėl šio nusikaltimo turi stoti tik A. Lapinskas. Pagal pareikštą kaltinimą – kankinant ar kitaip itin žiauriai nužudžius žmogų, jam gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20-ies metų arba iki gyvos galvos.

D. Paškauskas turės tik liudytojo statusą, nors linkęs teigti, kad ne kažin ką iš tos lemtingos G. E. nakties įvykių dėl girtumo atsimena.

Nužudytas sąmoningai?

Nors A. Lapinskas iš pradžių taip pat tikino, kad daug ko neatsimena, o po to – iš viso atsisakė duoti parodymus, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad prie „Brolių juodvarnių“ tąnakt įvykusiame konflikte dalyvavo net trys kompanijos. Be nužudytojo, kuris buvo su draugu, ir A. Lapinsko bei D. Paškausko – ir ten nuolat besibūriuojantys kai kurie vietiniai gyventojai.

Tačiau, kadangi niekas iš šio apsistumdymo dalyvių niekam pretenzijų neturėjo, per daug į įvykius prie „Brolių juodvarnių“ nesigilinta.

Išsiaiškinta tik, kad G. E., pradėjęs švęsti sūnaus gimimą apie 22 val. – po to, kai dar spėjo nuvažiuoti į gimdymo namus ir nuvežti sutuoktinei gėlių, į „Brolius juodvarnius“ su draugu atėjo jau vartoję alkoholio automobilyje.

Po tragiškos žūties G. E. konstatuotas sunkus girtumas. Į nusikaltimo vietą su kolegomis atskubėjęs dviejų policininkių ekipažas atpažino jį kaip asmenį, kuriam jau padėjo per ankstesnį iškvietimą į šį daugiabutį. Apie 23 val. jo gyventojai skundėsi dėl kaimynų keliamo triukšmo. Tačiau šis iškvietimas su G. E. bei jo draugu nebuvo susijęs. Pareigūnės tik padėjo iš kažkur grįžusiam G. E. įveikti laiptinės durų kodą, ko jis dėl girtumo jau nepajėgė.

G. E. draugas, buvęs su nužudytuoju paskutinėmis jo gyvenimo valandomis, pareigūnams teigė, kad po susistumdymo prie „Brolių juodvarnių“ jiedu išsiskyrę. Po to, kai G. E. parlydėjo jį į namus kitoje K. Griniaus gatvės pusėje.

Tačiau nustatyta, kad po jau minėto konflikto A. Lapinskas, kuris buvo kur kas blaivesnis už G. E., parbėgo į savo namus Pikulo gatvėje peilio. Ekspertai konstatavo, kad G. E. juo smogta 24 kartus į krūtinę, nugarą, plaučius, kepenis ir dar dvylika kartų trenkta rankomis bei spirta, šokinėjant ir ant galvos. Jis mirė pažeidus vidaus organus – prasidėjus vidiniam kraujavimui.

Ikiteisminį tyrimą atlikę teisėsaugininkai taip pat neatmetė prielaidos, kad G. E. galėjo būti užpultas dar prie savo laiptinės, kurios durų kodą, panašu, kad jam ir vėl sunkiai sekėsi įveikti. O po to persekiotas iki tragiškos baigties.

Nukentėjusiaisiais pripažinti nužudytojo tėvai bei sutuoktinė. Ši prašo priteisti jai bei sūnui 50 tūkst. eurų moralinį atlygį. G. E. tėvai – 30 tūkst. eurų.

Ieškinį yra pareiškusi ir „Sodra“, kuri mokės G. E. sūnui našlaičio išmoką iki pilnametystės.

Ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažįstantį A. Lapinską gynė valstybės skirta advokatė.

Bylą nagrinės Kauno apygardos teismas.