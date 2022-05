Savaitgalio tragedija: dėl to, kas įvyko, kalčiausias kažkas trečias?

Kauno teisėsaugininkai dar nenustatė vienintelės per šio savaitgalio eismo įvykius šalyje žuvusios moters, kurią Islandijos plente partrenkė motociklas, asmenybės. Nors ir turi galimai jos asmens dokumentą. Tiesa, iš kur, kažkodėl atsisako pasakyti.

Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko šeštadienį – prieš pat aštuonias vakaro, šiai moteriai išėjus su šunimi į magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda dalį Islandijos plente. Juos kliudė ir mirtinai sužalojo pirmąja eismo juosta Vilniaus kryptimi motociklu „Honda CBR 600“ važiavęs 20-metis. Šis iš įvykio vietos dėl daugybinių sužalojimų išvežtas į ligoninę.

Anot teisėsaugininkų, motociklininkas dar tebėra minėtoje gydymo įstaigoje. Tačiau jo gyvybei pavojus nebegresia.

Nėra ir objektyvių duomenų, kad jis būtų įvykio metu viršijęs tragedijos vietoje nuo 6 iki 22 val. leistiną 80 km/val. greitį.

Tačiau pareigūnai nelinkę kategoriškai kaltinti dėl to, kas įvyko, ir žuvusiosios, nors ši ir išėjo į važiuojamąją kelio dalį ne pėstiesiems skirtoje vietoje. Tiesa, joje yra vairuotojus perspėjantis ženklas: „Atsargiai pėstieji!“, nes čia pat – viešojo transporto stotelė, kurioje stoja tarpmiestiniai autobusai. Be to, priešingas kelio juostas skiriančiame atitvare čia yra paliktas tarpas. Tragedijos vietoje įamžinta, kad žuvusiosios kūnas guli tiesiai prieš jį.

Tačiau, nepaisant visų išvardytų aplinkybių, šioje vietoje leistinas jau minėtas 80 km/val. greitis.

Atsakymų, ar abu šio susidūrimo dalyviai buvo blaivūs, pareigūnai dar nėra gavę.

Kaip jau rašyta, vizualiai velionė – apie 60-70 metų amžiaus. Panašus ir pareigūnų turimo dokumento savininkės amžius. Tačiau yra pagrindo įtarti, kad ši moteris greičiausiai gyveno viena, nes panašu, kad dėl jos dingimo niekas į policiją nesikreipė, todėl ir jos asmenybė nėra patvirtinta.