Šančių tragedijos byloje – šokiruojantys liudytojų parodymai

Autobuso vairuotoją ištiko infarktas

Autobuso vairuotojas, važiavęs pirmąja eismo juosta, kurią šešiolikmetis spėjo sėkmingai įveikti, teigė, kad pagal grafiką tada truputį skubėjo, todėl važiavo tik 30-40 km/val. greičiu. Ir ties perėja, prie kurios jis artėjo, nebuvo jokio pėsčiojo.

Tačiau, likus iki jos apie penkiems metrams, staiga prieš autobusą prabėgo jaunuolis. Jis net nestabdė autobuso, nes pėsčiasis sėkmingai prabėgo. Tačiau netrukus jis išvydo, kaip tas jaunuolis skrenda ore į priekį, porą kartų verčiasi ir krenta ant važiuojamosios kelio dalies.

Tik tada autobuso vairuotojas, prisipažinęs, kad ne per seniausiai turėjo infarktą, pamatė šalia jo – antroje eismo juostoje sustojusį visureigį. Šis liudytojas tikino, kad pastarojo vairuotoja – šiandien dėl šios tragedijos teisiama Aida Statkevičiūtė po įvykio nebuvo prie jo priėjusi ar ko nors prašiusi. Tačiau, jam apsukus dar vieną maršruto ratą, galinėje stotelėje – prie Onkologijos ligoninės jo laukė du vyrai. Vienas iš jų, kaip jis suprato, buvo visureigio vairuotojos vyras. Juos domino įvykio aplinkybės.

Aida Statkevičiūtė

Ką užfiksavo kaimynės?

Tuo tarpu viena šalia nelaimės vietos gyvenanti liudytoja, priėjusi prie lango po smarkaus bumbtelėjimo gatvėje, teigė mačiusi, kaip visureigio vairuotoja buvo priėjusi prie autobuso vairuotojo ir šiam kažką padavė. Po to jie dar pasišnekėjo. Ir autobuso vairuotojas nuvažiavo, nesulaukęs nei greitosios, nei policijos.

Šios liudytojos kaimynė iš to paties daugiabučio – ilgametė troleibuso vairuotoja, taip pat teigė paties įvykio nemačiusi. Tačiau, spręsdama prie lango kryžiažodį, po galingo bumbtelėjimo gatvėje matė visai kitą moterį, kuri vairavo paauglį partrenkusį visureigį, negu šiandien už tai teisiama. Esą ana buvo ir švelnesnių bruožų, ir be akinių, ir visai kita šukuosena – palaidais plaukais. Ši liudytoja buvo linkusi akcentuoti ir tai, kad jos matyta visureigio vairuotoja ne kartą buvo priėjusi prie autobuso vairuotojo. Ir jiems labiau rūpėjo bendravimas tarpusavyje, negu pagalbos partrenktajam suteikimas. Be to, visureigio vairuotojai nepaleidžiant iš rankų telefono, netrukus pasirodė du keistokos išvaizdos jaunuoliai, kurie buvo įsėdę į jos automobilį. O po to vienas visur ją lydėjo teisiamąją – net šiai bendraujant su policija.

Po tokių minėtos liudytojos parodymų teisiamoji dar bandė ironizuoti, kad sužinojo apie save daug naujo. Į ką sulaukė šios liudytojos atsakymo, kad tai dar labiau sustiprino prielaidą, jog visureigį vairavo ne ji.

Mįslingas kostiumuotasis

Šiandien buvo apklausta ir liudytoja, pati po tragedijos paskambinusi policijai ir pasisiūliusi duoti parodymus. „Mano vyrą taip pat užmušė girtas traktorininkas. Ir šio įvykio aplinkybių taip pat „niekas nematė“. Bet aš buvau atkakli ir radau liudytojus. Todėl ir dabar noriu teisybės!“ – teigė ši medike prisistačiusi liudytoja.

Žinome, kad, jeigu automobilio stiklas sudužęs, pėsčiasis praktiškai neturi šansų išgyventi.

Anot jos, netrukus po vyro žūties mirė ir šio smūgio neatlaikiusi jos anyta, kuri palaidota Šančių kapinėse. Būtent tą dieną, kai įvyko tragedija, ji buvo šiose kapinėse. Ir matė įvykio priešistorę stovėdama ant laiptelių ties kapinių vartais.

„Atkreipiau dėmesį į labai dideliu greičiu atlekiantį automobilį ir į pirmojoje eismo juostoje sustojusį autobusą. Ir supratau, kad turi atsitikti kažkas baisaus, kaip mano vyrui. Trumpam nuleidau galvą, ir išgirdau galingą bumbtelėjimą. Kai vėl pakėliau galvą, pirmiausiai į akis krito sudužęs prieš tai lėkusio automobilio stiklas. Mano sūnus – taip pat medikas. Ir mes žinome, kad, jeigu automobilio stiklas sudužęs, pėsčiasis praktiškai neturi šansų išgyventi“, – pasakojo minėta liudytoja, netrukus išvydusi ir „skrendantį“ žmogų. Tačiau, ji teigė iš pradžių tylėjusi dėl to, ką matė, nes po įvykio jai įtarimą sukėlė jauno vyro, vilkinčio šviesiai mėlyną kostiumą, kurį matė išlipantį pro pėsčiąjį partrenkusio visureigio keleivio duris, elgesys. Jis elgėsi kaip šnipas, rinkdamas informaciją apie tai, ką šneka tragedijos vietoje besibūriuojantys žmonės.

Nauji nukentėjusiųjų advokato koziriai

Į kitą šios bylos posėdį, numatytą jau tik rugsėjį, bus kviečiami šiandien neatvykę liudytojai.

Vienas iš jų – kaip patvirtino pati teisiamoji, – jos pažįstamas, gyvenantis užsienyje ir buvęs atvažiavęs į tragedijos vietą su jos draugu, kai trumpam svečiavosi gimtinėje.

Kita liudytoja – viena iš kelių minėto „3-iojo“ maršruto autobuso, važiavusio pirmąja eismo juosta, keleivė.

Be to, žuvusiojo artimuosius atstovaujantis advokatas teigė suradęs dar vieną asmenį, gyvenantį šalia įvykio vietos ir mačiusi jo aplinkybes, tačiau neapklaustą ikiteisminio tyrimo metu. Jis prašė apklausti teisme ir šį liudytoją.

Minėto advokato prašymu, šiandien prie bylos buvo prijungta ir esą mokslo duomenimis pagrįsta specialisto išvada, kad atsižvelgiant į tai, jog žuvusysis patyrė dubens kaulų lūžius, tikėtina, kad jį partrenkęs automobilis važiavo ne mažesniu kaip 66 km/val. greičiu.

Kaltinama grubiu pažeidimu

Kaip jau rašyta, tragedijos metu vaiko auginimo atostogose buvusi ir iki šiol tebesanti 31-erių A.Statkevičiūtė kaltinama įvažiavusi visureigiu „Audi Q5“ į pėsčiųjų perėją, neįsitikinusi ar ja neina pėstieji, ir viršydama leistiną greitį.

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai nustatė, kad A.Juozapavičiaus prospekte leistiną 50 km/val. greitį ji viršijo 10-20 km/val.

Šešiolikmetis buvo nusviestas apie 30 metrų nuo įvykio vietos. Tragedija įvyko šiam Rusijos piliečiui, viešėjusiam su tėvais pas Kaune gyvenančius giminaičius, grįžtant nuo Nemuno į senelės namus, esančius tame pačiame A.Juozapavičiaus prospekte – vos už stotelės nuo nelaimės vietos.

Jis mirė už aštuonių valandų Kauno klinikų vaikų reanimacijoje. Tragedija įvyko liepos 31-osios popietę ne vieną panašią nelaimę menančioje nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties A.Juozapavičiaus prospekto ir Rusų gatvės sankryža, esančia Šančių kapinių prieigose.

Švelnino savo kaltę

Šešiolikmetis buvo partrenktas jau antroje eismo juostoje.

„Pirmąja eismo juosta važiavęs autobusas, į kurį aš orientavausi, artėdamas prie perėjos, nestabdė. Todėl maniau, kad ši tuščia. Tačiau, beveik susilyginus su autobusu, į mano automobilį kažkas bloškėsi. Kai išlipus pasiteiravau autobuso vairuotojo, kas čia buvo, šis atsakė, kad į perėją išbėgo berniukas“, – stojusi prieš teismą pasakojo A.Statkevičiūtė, teigusi, kad per dešimt vairavimo metų lig tol neturėjusi jokios avarijos. Tik dvi jau nebegaliojančias nuobaudas už menkus Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Anot A.Statkevičiūtės, jos kaltė – kad aklai pasitikėdama autobuso vairuotoju, nesulėtino greičio prie pėsčiųjų perėjos. Nors mano, kad šio neviršijo. Tačiau prisipažino tuo metu į spidometrą nežiūrėjusi.

„Turiu mažametį vaiką ir 60 km/val. greičiu mieste tikrai nevažinėju“, – tikino teisiamoji.

Iškalbingi namų darbai

A.Statkevičiūtė tikino nesinaudojusi įvykio metu ir mobiliuoju telefonu ar jo internetinėmis programėlėmis.

Be to, kad ji nemeluoja, jog autobuso vairuotojas sustojo tik už perėjos, įrodo jos filmuota medžiaga iš įvykio vietos. Pagal maršrutą skubančiam vairuotojui neturėjus laiko duoti jai savo telefono ir liepus užsirašyti jo autobuso numerį, ji įamžino, kaip šis sustojęs jau už pėsčiųjų perėjos.

Pasak teisiamosios, jos advokatės surastas ekspertas aptiko klaidą ir ekspertizėje, kuria remiantis jai pareikštas kaltinimas. Joje konstatuota, kad šešiolikmetis partrenktas už penkių metrų nuo šaligatvio, bet tokiu atstumu nuo jo – pėsčiųjų salelė. Tai įvyko anksčiau, dėl ko ji nebegalėjo sustabdyti visureigio ir kliudė įbėgusįjį į pėsčiųjų perėją dešiniuoju sparnu.

A.Statkevičiūtė teigė sutinkanti atlyginti tik padarytą žalą žuvusiojo tėvams bei vyresniajam – jau suaugusiam broliui, bet ne tetoms ir dėdėms. Ir prašė, kad teismas, spręsdamas dėl jai pareikštų ieškinių, remtųsi ne tik praktika tokiose bylose, bet ir atsižvelgtų į paties žuvusiojo elgesį. Taip pat į tai, kad ji viena, tiesa, padedama tėvų, augina vaiką.

Ieškinys – šešiaženklis

Nukentėjusiaisiais šioje byloje yra pripažinti aštuoni velionio artimieji. Šie prašo priteisti jiems iš A.Statkevičiūtės bendrą 150 tūkst. eurų moralinį atlygį. Dar 5 tūkst. eurų įvertinta padaryta turtinė žala. Dėl jos civiliniu atsakovu šioje byloje pripažintas ir „Lietuvos draudimas“, kurio paslaugomis naudojosi teisiamoji.

Tačiau nukentėjusiąja šioje byloje pripažinta žuvusiojo teta teisme teigė, kad sūnėnas negalėjo išbėgti į gatvę. „Jis buvo nepaprastai atsakingas, pareigingas ir labai atsargus. Be to, su paplūdimio šlepetėmis. Ir aš manau, kad teisiamoji jį pamatė per vėlai, nes važiavo per dideliu greičiu“, – nevyniojo žodžių į vatą ši nukentėjusioji. Be to, velionio teta teigė ketinusi atleisti teisiamajai, jeigu ji pasakytų teisme, jog yra kalta. Tačiau po to, kai ši melagingai apkaltino žuvusįjį, apie tai jau negali būti jokios kalbos.

Už kelių eismo taisyklių pažeidimą, kurį padarė blaivus vairuotojas, sukėlusį kito asmens mirtį, kuo yra kaltinama A.Statkevičiūtė, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.