Šančių tragedijos byla virto ašarų, kalbų apie pinigus ir keistų mįslių kokteiliu

Padaugėjo nukentėjusiųjų Šančių tragedijos, per kurią žuvo devyniolikmetis motociklininkas, byloje, kurią Kauno apylinkės teismui pavyko atversti tik trečiuoju bandymu. Per jų apklausą paaiškėjo ne viena iškalbinga aplinkybė, galėjusi suvaidinti ne paskutinį vaidmenį sukeliant šį didelį atgarsį turėjusį praėjusios vasaros įvykį.

Teisėja persigalvojo

Ketvirtadienio posėdis šioje byloje prasidėjo ją nagrinėjančios teisėjos Vitos Padriezaitės neskundžiama nutartimi, kad, paaiškėjus naujoms aplinkybėms – jog žalą patyrė ir motociklo, kuriuo užsimušė Arkadijus B., savininkas Ignotas D., šis taip pat pripažintas nukentėjusiuoju, panaikinant ankstesnę nutartį pripažinti jį civiliniu atsakovu, t. y. asmeniu, materialiai atsakingu už tragedijos pasekmes.

Būtent Ignoto D. parodymai atskleidė kol kas daugiausiai iki šiol nežinotų šios tragedijos aplinkybių, nes įtariamas, remiantis ekspertų išvadomis, jos kaltininkas Lukas Mackevičius, pagarsinus kaltinamąjį aktą, atsisakė net atsakyti į klausimą, ar pripažįsta savo kaltę. Jis teigė, kad tai pasakys, duodamas parodymus tik po visų šio teismo proceso dalyvių apklausų.

Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko pernykštę liepos 21-ąją – 23.15 val. A. Juozapavičiaus prospekte. Žuvusiajam – Arkadijui B., patikslintais duomenimis, vos prieš kelis mėnesius buvo sukakę devyniolika.

Remiantis policijos suvestinėmis, motociklo „Suzuki VL 800“, kuriuo tą vakarą važiavo Arkadijus B., nepraleido ir juo susidūrė minėtoje vietoje į kairę – gyvenamųjų namų kiemą sukęs priešinga kryptimi važiavusio automobilio „Toyota Prius“ vairuotojas L. Mackevičius.

Ši tragiška kaktomuša įvyko ne per toliausiai geležinkelio tilto, kai nuo miesto centro atskubėjęs „Toyota“ vairuotojas, dirbantis „Bolt“ kurjeriu ir vežęs kažkieno tokiu metu užsisakytą maistą, jau suko į užsakovo kiemą. Į jo automobilį atsitrenkęs motociklininkas važiavo nuo Panemunės pusės.

Po susidūrimo, anot liudytojų, jis skrido mažiausiai apie dešimt metrų.

Skaitytojos nuotr.

Iškalbingas šleifas

Ikiteisminio tyrimo, pradėto po šios tragedijos, baigtį lėmė Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistų išvada.

Iki jos jau buvo spėta išsiaiškinta, kad devyniolikmetis važiavo ne savo motociklu, kurį, pagal jo galingumą, galima vairuoti tik nuo 24 metų. Jau buvo pasibaigusi ir šio motociklo techninė apžiūra bei draudimas. O jį vairavęs Arkadijus B. neturėjo vairuotojo teisių. Be to, tai buvo ne pirmas eismo įvykis jo biografijoje – 2020-ųjų rugsėjį, t. y. dar būdamas septyniolikmečiu, neblaivus (1,27 prom.) vairuodamas automobilį BMW užsienietiškais valstybiniais numeriais, tame pačiame A. Juozapavičiaus pr. jis atsitrenkė į Panemunės tilto atitvarus ir juos apgadino.

Automobilio „Toyota“, į kurį Arkadijus B. atsitrenkė su motociklu, vairuotojo dosje tokių įrašų nebuvo. Buvo blaivus šis, kaip ir žuvusysis, ir tą lemtingą pastarajam vakarą.

Išvada – vienareikšmiška

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai, kurių klausta, kokie buvo susidūrusiųjų greičiai, ir, kas dėl to kaltas, konstatavo, kad, sukdamas į kairę, „Toyota“ vairuotojas privalėjo praleisti iš dešinės pagrindiniu keliu važiavusį motociklininką.

Be to, ekspertų išvadoje teigiama, kad motociklo greitis susidūrimo metu buvo nedidelis ir beveik leistinas mieste – 54 km/val. O pačios „Toyota“ greitis nesiekė 20 km/val. Tačiau, remiantis vaizdo kamerų, esančių kitose šio prospekto atkarpose, įrašais, motociklo greitis ten užfiksuotas didesnis.

Perduodant „Toyota“ vairavusio L. Mackevičiaus bylą teismui, nukentėjusiaisiais joje pripažinti penki asmenys – Arkadijaus B. tėvai, senelis su močiute ir mažametis brolis. Bendra jų pareikštų ieškinių suma siekia beveik 300 tūkst eurų. Tačiau šie ieškiniai, jeigu teismas juos priteis, gresia ne L. Mackevičiui, teigusiam teismui, kad tebedirba „Bolt“ vairuotoju, o „Lietuvos draudimui“, kuriame jis buvo apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Minėta draudimo bendrovė pripažinta šioje byloje civiliniu atsakovu.

Tačiau ne per seniausiai 32-ejų sulaukusiam dar neteistam L. Mackevičiui, kuris yra kaltinamas nesilaikęs visų būtinų atsargumo priemonių ir kėlęs grėsmę kitų saugumui, nedavęs, sukdamas į kairę, artėjančiam motociklui kelio ir sudaręs šiam neišvengiamą kliūtį, dėl ko viskas baigėsi motociklininko žūtimi, gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Lemtingas sprendimas

Taip pat nukentėjusiuoju pripažintas motociklo savininkas Ignotas D. teisme teigė, kad šis „Suzuki“, kurį jis prieš porą metų įsigijo už 3 tūkst. eurų,

grąžintas jam jau neremontuotinas. Nors buvo davęs jį birželio pradžioje Arkadijui B. tik padailinti, nes ketino po artėjančios tradicinės motociklininkų šventės „Bike show“, turėjusios įvykti už savaitės ar dviejų po tragedijos, parduoti.

Šią savo paslaugą Arkadijus B., su kuriuo jis buvo pažįstamas nuo mažumės, šiam nuolat sukiojantis jachtklube prie Kauno marių, pasiūlė pats. Prieš tai jis buvo poliravęs detales kitam Ignoto D. motociklui. Ir jie buvo sutarę, kad už tokį patį „Suzuki“ padailinimą jis sumokės Arkadijui B. 50 eurų, t. y. tik už išlaidas, nes tai buvo praktiškai jo hobis.

Anot Ignoto D., atvaręs tada savo „Suzuki“ Arkadijui B. į garažą prie Panemunės „Šnekučio“, jis ten matęs dar kelis motociklus. Ir jokios šnekos apie tai, kad Arkadijus B. galės kartais pasinaudoti jo motociklu nebuvo. Tačiau Ignotas D. prisipažino palikęs po motociklo sėdyne vieną iš jo raktelių vairui atrakinti. „Jeigu reikėtų išvaryti iš garažo, nuplauti ir nusausinti, nes be vairo atrakinimo tai neįmanoma – nei dviese, nei tryse šio sunkaus motociklo neišstumsi“, – taip šį savo sprendimą aiškino „Suzuki“ savininkas.

Jis teigė, kad paliko motociklą Arkadijui B. dar su galiojančia technine apžiūra, kuri baigėsi kelios dienos iki tragedijos, bei apdraustą. Ir jie buvo sutarę, kad Arkadijus B. kosmetiškai jį padailins iki minėtos motociklininkų šventės. Tačiau pernykštį liepos 21-osios vakarą pamatė socialiniame tinkle „Facebook“ savo „Suzuki“, gulinčio sudaužyto A. Juozapavičiaus prospekte, nuotraukas. Atpažino jį iš modelio, sėdynės ir išdidinto valstybinio numerio. O paskambinus Arkadijaus B. tėvui, šis teigė, kad važiuoja į morgą.

„Lietuvos draudimo“ atstovą domino, kodėl, mokėjęs už motociklą 3 tūkst. eurų, dabar šio savininkas pareiškė jiems 6 tūkst. eurų ieškinį. Į tai buvo atsakyta, kad reali šio „Suzuki“ vertė – 8-9 tūkst. eurų.

Žaizda negyja

Arkadijaus B. artimieji tikino teismą, kad jis motociklu nevažinėjo. Turėjo tik elektrinį dviratį.

Tiesa, jo mama, kaip ir močiutė, dalyvavusi teismo posėdyje nuotoliniu būdu iš Vokietijos, kurioje gyvena, prasitarė, kad kalbos apie Arkadijaus pasivažinėjimus motociklu buvo ją pasiekusios. Tačiau pasiteiravus to jo paties, sūnus tikino tik pabandęs ir užtikrino: „Mama, aš – ne durnas“.

Arkadijaus B. mama, pareiškusi teismui 70 tūkst. eurų ieškinį, teigė, kad vos kelio dienos iki tragedijos išvyko su jaunesniuoju sūnumi iš Lietuvos, kurioje, kaip ir kasmet, atostogavo. Gyveno anksčiau su jais Vokietijoje ir Arkadijus. Tačiau, būdamas septyniolikos, jis panoro grįžti į Lietuvą – pas tėvą, kuris taip pat buvo ne per seniausiai ten grįžęs. Mamos teigimu, Arkadijus tiesiog nepritapo Vokietijoje – jam prastai čia sekėsi mokslai. O Lietuvoje jis vėl atsigavo – mokėsi vakarinėje mokykloje ir pradėjo savo verslą – statė medinius namelius. Be to, taisydavo motociklus ir katerius.

Jokie pinigai man vaiko negrąžins! Jis – neįkainojamas!

Pasak Arkadijaus B. mamos, apie tragediją jai pranešė sūnaus tėvas. Nors ir nenorėjo tuo patikėti, ji pakėlė tada iš miegų trylika metų jaunesnį žuvusiojo brolį ir jiedu išvažiavo į Lietuvą. Tačiau, kaip šią pasiekė, neprisimena.

„Jokie pinigai man vaiko negrąžins! Jis – neįkainojamas!“ – sunkiai tramdė ašaras Arkadijaus B. mama, teigdama, kad po tragedijos nebegali gyventi be vaistų ir pareiškė tokį ieškinį, tik vildamasi, kad šie pinigai padės įgyvendinti tai, ko norėjo žuvusysis, bei padės jo broliui siekti mokslų.

Arkadijaus B. močiutės teigimu, baigęs dvyliktą klasę vakarinėje, į kurią turėjo eiti rudenį, anūkas planavo mokytis virėjo specialybės. Ji taip pat teigė norinti prašomu 50 tūkst. eurų moraliniu atlygiu padėti jaunesniajam Arkadijaus broliui.

Močiutė pasakojo bendravusi su žuvusiu anūku ir tragedijos dieną. Šis sakė buvęs tądien prie Kauno marių bei važinėjęs vandens motociklu, bet apie jokius ketinimus pralėkti vakare ir tikru motociklu Kauno gatvėmis neužsiminė.

Anot Arkadijaus B. mamos, prašančios priteisti 50 tūkst. eurų moralinį atlygį ir jos jaunėliui, šis po vyresniojo brolio žūties, vos pabudęs, bėgdavo uždegti žvakės prie jo nuotraukos ir nuolat klausinėjo, kur jis yra.

50 tūkst. eurų ieškinį teismui pateikęs ir Kaune gyvenantis Arkadijaus B. mamos tėvas jį grindė ir tuo, kad, vyresniajam anūkui tapus pilnamečiu, investavo į šio pradėtą verslą daugiau kaip 35 tūkst. eurų ir tikėjosi iš jo pagalbos senatvėje.

Arkadijaus B. tėvas yra pareiškęs 70 tūkst. eurų ieškinį. Iki šiol dėl sveikatos būklės jis teisme nepasirodė.

Teisiamojo paslaptys

Per nukentėjusiųjų apklausas ėmė lįsti ir mįslingos paslaptys, susijusios su teisiamuoju L. Mackevičiumi.

Lukas Mackevičius/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pavyzdžiui, jis klausinėjo žuvusiojo mamos apie judviejų ir dar kažkokio mįslingo asmens susitikimus jau po Arkadijaus B. žūties. Paaiškėjo, kad šio mama pati jam paskambino telefonu. „Norėjau, kad papasakotų, kaip viskas atsitiko“, – teigė pastaroji, patikslindama, kad susitikti restorane jai pasiūlė teisiamasis. Ir ten, sėdėdamas nuleidęs galvą, savo kaltės neneigė, prisipažinęs, kad nematė atvažiuojančio jos sūnaus vairuojamo motociklo, dėl ko jam dabar reikės gyventi už du.

Tačiau Arkadijaus B. mama neigė žinojusi apie po to įvykusius dar du teisiamojo susitikimus su asmeniu, vadinusiu save jos vyresnėlio krikštatėviu, kurio žino tik pravardę. Nors teisiamasis teigė, kad buvo su juo susitikęs ir kapinėse, kuriose palaidotas žuvusysis, o po to – ir Kauno centre.

Kilo klausimų ir po L. Mackevičiaus elgesio, paaiškėjus, kokie liudytojai bus kviečiami į kitą šios bylos posėdį, numatytą birželį. Teisiamasis pageidavo, kad vienas iš jų būtų apklaustas anonimiškai. O jam paaiškinus, kad taip nebus, buvo akivaizdžiai sutrikęs ir nepatenkintas.